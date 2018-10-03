Дагестан сохраняет дотационное лидерство

Федеральный центр определил параметры финансовой поддержки регионов

Крупнейшими получателями федеральных дотаций среди российских регионов в следующем году останутся те же, что и в этом, — среди них Дагестан, Камчатка и Чечня. Однако суммарная доля лидеров снижается

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Дотации все у тех же

Крупнейшими получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2019 году станут Дагестан (66,3 млрд руб.), Якутия (46,9 млрд руб.), Камчатский край (37,4 млрд руб.), Чечня (30,4 млрд руб.) и Алтайский край (26,8 млрд руб.), следует из материалов к проекту федерального бюджета.

Самый большой прирост по объему дотаций в 2019 году — в размере 15% по сравнению с 2018 годом — покажут 13 регионов, говорится в расчетах Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) для РБК. Это Марий Эл, Томская, Кировская, Оренбургская, Псковская, Астраханская, Калининградская, Новгородская и Ярославская области, а также Ставропольский край, Крым, Чукотка и Кабардино-Балкария. У Чечни прирост составил 12,4%, у Дагестана — 12,2%, а у Севастополя — 11,8%.

Как формируются дотации В целом размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности зависит от двух ключевых показателей. Первый из них — индекс налогового потенциала региона, он рассчитывается с учетом структуры налоговой базы консолидированного бюджета субъекта и включает в себя показатели по налогам на прибыль и имущество организаций, НДФЛ, акцизам и налогу на добычу полезных ископаемых. Второй показатель — индекс бюджетных расходов (оценка трат на предоставление одинакового объема бюджетных услуг в расчете на душу населения). Он выступает в роли «удорожающего коэффициента», объяснял РБК завкафедрой госрегулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимир Климанов. В первую очередь он влияет на показатели северных регионов, где цены выше, в частности Камчатки и Якутии — одних из крупнейших получателей дотаций.

Такие дотации получают не все субъекты: например, Москве федеральный бюджет не помогает (то есть ее уровень бюджетной обеспеченности и так высокий). «Всего выявлено 72 региона, которые стабильно получают дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности с 2014 по 2019 год», — отмечает аналитик группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Илья Цыпкин. В 2019 году дотации увеличатся для 49 субъектов, снизятся — для 23.

При этом с 2014 по 2019 год пятерка регионов — лидеров по получению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в номинальном объеме не изменилась, добавляет Цыпкин. На эти субъекты (Дагестан, Якутия, Камчатка, Чечня, Алтайский край) приходится 30,8% всех дотаций, подсчитал аналитик. Но этот показатель в последние годы снижается — еще в 2014 году он составлял 37,3%. Зато сам объем дотаций при этом по-прежнему растет (восьмой год подряд) — в 2019 году он увеличится на 4,7%, до 675,3 млрд руб. В первую десятку дотационных регионов также вошел Крым (седьмое место с 20,4 млрд руб.). У Севастополя при этом размер дотаций на бюджетную обеспеченность относительно невысокий (2,9 млрд руб.).

Новая реальность для регионов

За прошедший год российские регионы столкнулись с двумя новыми факторами. Во-первых, речь идет о новом раунде американских санкций, которые затрагивают предприятия UC Rusal и, как следствие, могут привести к сокращению налоговых поступлений в бюджеты субъектов.

Еще одно новшество — майский указ президента Владимира Путина. Всего нацпроекты из указа обойдутся в 14 трлн руб. за шесть лет, заявил во вторник первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Из них не заложенные ранее в бюджет расходы составят 8 трлн руб. Реализовывать положения указа придется регионам: как говорил первый замминистра финансов Леонид Горнин, «до 60% тех вопросов, которые зафиксированы в 12 национальных проектах и более 70 федеральных проектах, ложатся на плечи наших субъектов».

Однако финансирование проектов обеспечит по большей части федеральный бюджет. По словам Горнина, в правительстве согласован формат, при котором федеральный центр софинансирует указ на 95%, а регионы — лишь на 5%. Силуанов объяснял, что это соотношение действительно для регионов с наибольшим объемом бюджетной обеспеченности (то есть для доноров). Для тех регионов, у кого налоговый потенциал ниже, уровень участия в реализации нацпроектов может составлять менее 1%.