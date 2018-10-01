Шесть миллиардов поищут таланты

Фонд Сергея Ролдугина подключен к реализации нацпроекта «Образование»

Фонд «Талант и успех», среди учредителей которого музыкант Сергей Ролдугин, за три года получит более 6,3 млрд руб. из бюджета. В рамках нацпроекта «Образование» фонду предстоит создать центры выявления вундеркиндов в 35 регионах

Сергей Ролдугин (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

6 млрд руб. на три года

Общие субсидии федерального бюджета фонду «Талант и успех» в 2019 году планируются на уровне 2,09 млрд руб., в 2020 и 2021 годах — по 2,13 млрд руб., то есть всего 6,35 млрд руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2019–2021 годы, с которым ознакомился РБК.

В 2018 году субсидии правительства были на уровне 1,99 млрд, в 2017-м — 1,21 млрд, в 2016 году — 1,31 млрд, в 2015-м — 0,58 млрд руб., следует из реестра субсидий федерального бюджета.

В 2015–2018 годах субсидии выделялись по линии Минспорта, Минкультуры и Минобразования. В новом проекте бюджета на 2019–2021 годы деньги фонду выделят Минпросвещения и Минкультуры​.

Образовательный фонд «Талант и успех» в 2014 году учредил по инициативе президента России Владимира Путина образовательный центр «Сириус» в Сочи. Заявленная цель «Сириуса» — поддержка и дополнительное обучение одаренных детей, проявивших способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин и т.п. Ежемесячно в «Сириус» на стажировку приезжают 800 детей из всех регионов России в сопровождении более 100 преподавателей и тренеров.

​В национальном проекте «Образование», с которым ознакомился РБК, указано, что до 2021 года, с учетом опыта фонда «Талант и успех», в 35 регионах должны быть созданы центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с ежегодным охватом 24,5 тыс. человек.

Согласно отчетам в Минюст, в 2015 году при своем открытии фонд израсходовал 9,76 млрд руб. (почти вся сумма — негосударственные расходы). Траты в фонде объясняли строительством помещений и закупкой оборудования. В 2016 году расходы снизились до 2,44 млрд руб., а в 2017 году повысились до 6,28 млрд руб.

РБК направил запрос в пресс-службу «Сириуса».

Кто такой Сергей Ролдугин Среди учредителей фонда «Талант и успех» — виолончелист, президент Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин. Ролдугин — друг президента России Владимира ​Путина и крестный отец его старшей дочери Марии. Об этом музыкант рассказывал авторам книги «От первого лица» (Наталье Геворкян, Наталье Тимаковой и Андрею Колесникову). Попечительский совет фонда возглавляет Владимир Путин, президиум попечительского совета — помощник президента Андрей Фурсенко. Руководитель «Таланта и успеха» Елена Шмелева была одним из трех сопредседателей избирательного штаба Путина на последних выборах президента. В 2016 году Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выпустили расследование о панамских офшорах, среди которых упоминались компании Ролдугина. Владимир Путин, комментируя данные «панамского досье» на пресс-конференции в апреле 2016 года, рассказал, что Ролдугин купил виолончель, созданную Антонио Страдивари. В сентябре 2016 года музыкант показал инструмент журналистам и рассказал, что купил ее на деньги нескольких благотворителей.

В ноябре 2016 года Владимир Путин на совещании правительства раскритиковал работу фонда «Талант и успех» за недостаточное использование выделенных средств. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова говорила, что, «несмотря на такие значительные ресурсы, дальнейшая судьба одаренных детей, после того как они заканчивают учебные заведения, никоим образом не отслеживается». Минкультуры и Минобрнауки предлагали ужесточить порядок отчетности фонда и схему получения федеральных субсидий.