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Пенсиям выбрали подписную компанию
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Пенсиям выбрали подписную компанию
Газета № 168 (2892) (0110) Экономика, 00:01
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Пенсиям выбрали подписную компанию
Законопроект Минфин и ЦБ определили схему сбора индивидуального пенсионного капитала
Реформа накопительной пенсии в России будет базироваться на норме закона, признающей молчание выражением воли. Граждан могут автоматически подключить к выплате взносов с зарплат в НПФ, а для отказа надо будет писать заявление
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Минфин и Банк России выбрали механизм включения граждан в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Подключение граждан к ИПК будет базироваться на 158-й статье Гражданского кодекса РФ «Форма сделок», третий пункт которой гласит, что «молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон», сообщили РБК два федеральных чиновника, эксперт, знакомый с обсуждением законопроекта об ИПК, и источник на финансовом рынке. Избранный механизм фактически означает автоматическое подключение граждан к отчислению средств в ИПК, сказали двое собеседников РБК.

По сути — автоподписка

Механизм подключения к ИПК на основе ст. 158 ГК по сути является возвращением к идее автоподписки граждан к отчислениям для формирования накопительной пенсии, сказал РБК профессор, руководитель кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА им. О.Е.Кутафина Никита Лютов. По его словам, ключевым вопросом остается обеспечение информированности граждан о возможности отказа от участия в системе и наличие выбора. Автоматическое подключение к ИПК по ст. 158 не исключает его дальнейшее аннулирование по желанию лица путем подачи соответствующего заявления об отмене автоматической подписки, утверждает адвокат бюро «Деловой фарватер» Михаил Филиппов.

«Это [подключение к ИПК] коснется 70 млн человек, которые уже находятся в накопительной системе — в негосударственных пенсионных фондах или в государственной управляющей компании ПФР «Внешэкономбанк», — сказал один из источников РБК. Граждане в любом случае должны быть проинформированы о том, что их подключили к системе, отметил он. По его словам, задача информирования работников может быть возложена на работодателя. По данным Пенсионного фонда, на конец 2017 года пенсионные накопления формировались у 76,7 млн россиян.

Законопроект об ИПК находится в стадии подготовки, комментарии преждевременны, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ. РБК направил запрос в Минфин.

Отчисления граждан после подключения к ИПК будут производиться в пользу того НПФ, где находится человек, полагает управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов. Если НПФ не выбран, то управляющей компанией остается ВЭБ, но в течение переходного периода, который продлится пять лет, гражданин должен будет определиться с НПФ (а ПФР будет продолжать заниматься страховой частью пенсии), считает Пахомов. ВЭБ, управляющий пенсионными средствами «молчунов», может быть наделен функциями НПФ в рамках системы ИПК, говорил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Глава ВЭБа Игорь Шувалов заявлял, что полностью поддерживает идею создания НПФ на базе ВЭБа.

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Как развивалась концепция ИПК

Концепция ИПК была представлена Минфином и ЦБ в сентябре 2016 года. Новая пенсионная модель призвана заменить и модернизировать замороженную накопительную пенсию. Впервые заморозка была введена в 2014 году, и в проекте бюджета Пенсионного фонда России на 2019–2021 годы заложено сохранение заморозки «старой» накопительной пенсии на ближайшие три года.

Главным сценарием включения граждан в новую накопительную систему, согласно изначальной концепции ИПК, была автоматическая подписка. Иными словами, всех работающих по умолчанию подключают на отчисления взносов с их зарплаты в негосударственные пенсионные фонды, где будет формироваться накопительная часть пенсии. Предполагается, что размер взносов будет постепенно увеличиваться от 0% в первый год подключения к ИПК и до 6% через пять лет, то есть на 1 п.п. в год.

Изначально Минфин рассчитывал запустить систему ИПК в 2019 году, но обсуждение концепции было заморожено до формирования нового состава правительства после президентских выборов 2018 года. Решение отложить обсуждение ИПК было связано с разногласиями в правительстве между финансово-экономическим и социальным блоками. Против автоматического включения в систему ИПК выступал социальный блок во главе с вице-премьером Ольгой Голодец, настаивая на необходимости добровольного участия. В новом правительстве социальную политику курирует вице-премьер Татьяна Голикова (РБК направил запрос в ее секретариат).

Автоподписка vs авторегистрация

В сентябре 2017 года первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что Банк России решил отказаться от идеи автоподписки и предложил ​модель авторегистрации в системе ИПК. По замыслу ЦБ работодатель будет предлагать сотрудникам добровольно подключаться к системе ИПК и начинать отчислять взносы в НПФ. Пенсионные фонды настаивали на необходимости автоматического подключения. Альтернатива в виде авторегистрации, по их расчетам, резко снижала потенциальное участие граждан в накопительной системе.

Чтобы стимулировать пенсионные накопления, лучше переводить работников на такую систему автоматически, а тот, кто не согласен, должен отказаться выраженным способом, писал американский экономист Ричард Талер, нобелевский лауреат 2017 года, в 2003 году. Если же предлагать людям выбор между двумя вариантами, они, скорее всего, выберут вариант «оставить как есть», но не потому, что он лучше, а потому, что людям свойственно «когнитивное искажение» (bias) ради сохранения статус-кво.

В августе Минфин разместил уведомление о начале разработки законопроекта об ИПК, из которого следует, что срок запуска накопительной системы перенесен на январь 2020 года. Публичное обсуждение законопроекта должно было завершиться 22 августа, но документ так и не был опубликован. Источники газеты «Ведомости» и агентства «Интерфакс» указывали, что публичное обсуждение системы ИПК отложено из-за реакции общества на пенсионную реформу. Публикация законопроекта задерживается, чтобы негативное отношение к повышению пенсионного возраста не распространилось и на ИПК, указывал собеседник газеты.

В мае первый вице-премьер Антон Силуанов заявил о необходимости внедрить систему ИПК в России. «Такой институт должен быть направлен на дополнительное увеличение пенсионного обеспечения, с одной стороны, с другой стороны — это ресурс для развития», — сказал он. Отчисления работников на будущую пенсию в НПФ будут способствовать росту уровня самих пенсий и станут источником для длинных денег в экономике, отмечала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: индивидуальный пенсионный капитал , ИПК , Минфин , Центробанк
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