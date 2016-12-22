Шувалов поддержал идею сделать на базе ВЭБ «государственный НПФ»

Глава ВЭБ Игорь Шувалов поддерживает идею создания на базе ВЭБа негосударственного пенсионного фонда (НПФ). Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24» на Восточном экономическом форуме.

«Мы такую точку зрения полностью разделяем, поддерживаем и работаем вместе с ЦБ и Министерством финансов. Закреплено это будет в федеральном законе. В каком виде он выйдет окончательно — будем вместе работать, посмотрим, надо дождаться подписи президентом этого закона», — сказал Шувалов.

Замминистра финансов Алексей Моисеев ранее говорил, что Минфин обсуждает с Банком России и ВЭБом наделение последнего полномочиями НПФ. Сейчас ВЭБ управляет пенсионными накоплениями «молчунов» — граждан, не определившихся с выбором управляющей компании или НПФ для своих пенсионных накоплений.

​Такое предложение возникло в связи с планами ввести в России систему индивидуального пенсионного капитала, которая предполагает автоматическое подключение граждан на отчисления с зарплаты на будущую пенсию в НПФ.