Неделя умолчаний высокого уровня

Три вопроса о ключевых моментах сессии Генассамблеи ООН

На 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН завершилась неделя высокого уровня. На ней впервые за последние годы в графике Сергея Лаврова не оказалось встречи с американским коллегой. Ключевые для России моменты сессии — в обзоре РБК

Сергей Лавров (Фото: Seth Wenig / AP)

Как развивался диалог России и США в ООН?

В последние годы традиционно неделя высокого уровня на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, то есть период выступлений глав государств и делегаций, позволяла российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову прежде всего обсудить двусторонние проблемы с американским коллегой. В 2015 году Лавров дважды успел встретиться с занимавшим тогда пост госсекретаря Джоном Керри и обсудить ситуацию в Сирии; в 2016 году у них также состоялась встреча. В 2017 году, когда отношения уже характеризовались участниками встречи как кризисные, российский министр провел встречу с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, в центре внимания также была ситуация в Сирии.

В этом году за четыре рабочих дня в штаб-квартире ООН полноценные двусторонние переговоры Лаврова с назначенным в апреле этого года госсекретарем США Майком Помпео так и не состоялись, хотя перед началом мероприятий в ООН российская сторона выражала готовность их провести. Один из членов российской делегации в ООН сказал РБК, что переговоров не было, так как этого не захотела американская сторона. По его словам, главы внешнеполитических ведомств двух стран коротко пообщались на рабочем завтраке министров «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности с генеральным секретарем ООН 27 сентября. При этом Сергей Лавров выделил время, чтобы встретиться с патриархом мировой дипломатии 95-летним Генри Киссинджером.

На совместных мероприятиях (заседаниях Совета Безопасности по Ирану и КНДР) российская и американская делегации также почти не общались. Стороны практически полностью проигнорировали друг друга и в ходе выступлений на Генассамблее. Президент США Дональд Трамп упомянул Россию только один раз, когда призвал Германию избавляться от энергетической зависимости. Лавров конкретно США или двусторонние отношения в своей пятничной речи вообще не упомянул, хотя и осудил многие практики, которые применяет в том числе Вашингтон. Среди них — атака на базовые принципы ближневосточного урегулирования (США перенесли посольство из Тель-Авива в Иерусалим), ситуация с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе (США вышли из него), а также выполнение обязательств в рамках Всемирной торговой организации (Трамп постоянно ее критикует).

«Отношения сейчас плохие, даже наихудшие за все время наших связей с США, это все понимают», — указал на пресс-конференции российский министр. Многие ранее работавшие форматы общения дипломатов «подвешены», диалог сохраняется в основном по линии военных (предотвращение инцидентов в Сирии) и между секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, констатировал министр.

В МИДе исходят из того, что США в ноябре ужесточат санкции в отношении России, сказал РБК один из российских дипломатов. Более того, вполне вероятно, что США применят любую из санкционных опций, например запрет на полеты «Аэрофлота» и понижение уровня диппредставительства (миссию в таком случае возглавит временный поверенный, а послы вернутся в столицы).

Второй раунд американских санкций за предполагаемое использование Россией химического оружия в Солсбери ожидается в ноябре. ​Первый раунд вступил в силу 27 августа: был введен запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, относящихся к национальной безопасности. Анонсируя новые ограничения, Вашингтон отмечал, что может ввести второй пакет санкций спустя три месяца, если Россия не предоставит гарантии того, что не будет применять химическое оружие, и разрешит международную инспекцию своих лабораторий. В соответствии с американским законодательством властям предоставлено право ввести шесть возможных мер, из которых они должны выбрать хотя бы три. Среди них: блокирование международной финансовой помощи, запрет американским банкам выдавать российским кредиты, понижение уровня дипотношений, полный запрет на экспорт товаров из США, под который подпадает все, кроме продовольственных товаров; полный запрет на импорт товаров и запрет государственному перевозчику («Аэрофлоту») осуществлять перевозки в США. Из всех вышеперечисленных мер понижение уровня диппредставительства — одна из самых безобидных, говорили ранее опрошенные РБК дипломаты.

Кто на сессии говорил о России?

Практически полностью России посвятил свою речь президент Украины Петр Порошенко. «Москва превращает украинцев в сирот, — заявил он. — Они мучают наших патриотов в тюрьмах». Он также много говорил о необходимости развертывания миротворческой миссии ООН в зоне конфликта в Донбассе. «Украина разделяет подход генерального секретаря к миротворческой деятельности как к концепции действия во имя мира», — сказал Порошенко. По его словам, ООН помогла бы Украине, если бы «развернула многонациональную миротворческую миссию» с широким мандатом в Донбассе.

Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости )

Накануне своего выступления на Генассамблее Порошенко по ошибке зашел в переговорную комнату российской делегации, где находился Лавров. Однако на вопрос одного из российских журналистов о том, в какой стадии переговоры о миротворческой миссии ООН, президент отвечать не стал. «Никаких ответов российским СМИ, вы фейк-ньюс», — объяснил он свою позицию.

Несколько дней назад представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук заявил журналистам, что власти Украины и России близки к компромиссу по введению миротворцев ООН в Донбасс, передавал телеканал «112 Украина». «Украина поставила условие, кто не может принимать участие в миротворческом контингенте [в Донбассе]. Там предварительно найден компромисс. Россия [выступает], чтобы не было НАТО, а мы — чтобы не было стран ОДКБ. В принципе там найден более-менее компромисс. Он, правда, еще достаточно предварительный», — сказал он.

Но, как следует из пятничной речи главы российского МИДа, сближения позиций не произошло. Он повторил ранее не раз декларировавшийся Москвой подход: «Мы поддерживаем деятельность Миссии ОБСЕ на Украине, готовы придать ее наблюдателям ооновскую охрану». По словам заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, информации о каком-то прогрессе по теме миротворческой миссии у него нет. «Россия внесла свои предложения, но так и не получила ответа», — сказал он РБК.​​

Внимание Москве уделила в своем выступлении на Генассамблее и на заседании Совбеза по нераспространению оружия массового уничтожения и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она повторила обвинения в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Лавров претензии британского премьера назвал «детским садом». Позицию Мэй на заседании Совбеза поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон, также заявивший об ответственности России.

Какие приоритеты были у России?

Сергей Лавров в своем пятничном выступлении на сессии высокого уровня указывал на противостояние новых центров экономического роста — стран, которые, по его словам, стремятся самостоятельно выбирать модели развития и сберечь свою идентичность, и западных государств, которые стремятся сохранить за собой самопровозглашенный статус «мировых лидеров». Ради сохранения статуса такие страны «идут на все», включая «политический шантаж, экономическое давление и грубую силу», заявил министр. Говорил он и о необходимости продолжения политического урегулирования конфликта в Сирии, сохранении иранской сделки (все ее участники, за исключением США, во время встречи в Нью-Йорке договорились создать независимый от Вашингтона механизм расчетов с Ираном), активизации палестинского урегулирования​.

Всего в Нью-Йорке Лавров провел около 30 встреч, в том числе с​ генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и представителем ЕС по дипломатии Федерикой Могерини, а также многочисленными представителями государств Африки и Южной Америки. По итогам переговоров Россия подписала меморандумы об отмене виз с Суринамом, Содружеством Доминики, Ямайкой, Сент-Винсентом и Гренадинами, Белизом, Палау. Теперь у России безвизовый режим со всей Южной Америкой, отметил в разговоре с РБК директор латиноамериканского департамента МИДа Александр Щетинин. Россия считает отношения со странами этого региона «самоценными», Москва не подстраивается под мнение третьей стороны — США — и «не ставит страны перед выбором», добавил он.