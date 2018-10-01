Санкционный дисбаланс

Клиенты трех российских госбанков в августе сняли с валютных счетов $7,4 млрд

Объем валютных счетов клиентов Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка в августе сократился на $7,4 млрд на фоне угрозы новых санкций со стороны США, подсчитали аналитики. Основная часть оттока — $5,9 млрд — пришлась на юридические лица

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Объем валюты на счетах клиентов трех крупнейших российских госбанков — Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка — в августе сократился на $7,4 млрд, следует из их отчетности, которую проанализировали эксперты по просьбе РБК. По состоянию на 1 сентября объем валютных счетов клиентов Сбербанка уменьшился на $3,4 млрд, ВТБ — на $2,8 млрд, а Газпромбанка — на $1,2 млрд.

Это больше, чем в целом по российскому банковскому сектору (сальдо притоков и оттоков валюты по клиентским счетам всех российских банков). По подсчетам аналитиков Райффайзенбанка, счета корпоративных клиентов в валюте уменьшились за август на $4,9 млрд, а средства населения на валютных вкладах, по данным ЦБ, сократились на $1,1 млрд. Некоторые клиенты могли выводить средства из российских банков, перемещая их в наличность или в зарубежные юрисдикции «на опасениях введения против них жестких санкций», в том числе запрета на долларовые расчеты, отмечалось в отчете Райффайзенбанка. В начале августа стало известно, что новый американский санкционный законопроект предполагает ограничения на валютные операции российских госбанков — Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка и ВЭБа.

Под угрозой санкций

Юридические лица забрали с валютных счетов в Сбербанке за месяц $2,2 млрд, остатки по этой статье баланса сократились на 3,9%, до $53,6 млрд, на 1 сентября, подсчитал аналитик Fitch Дмитрий Васильев. Валютные средства населения, по его оценке, уменьшились на $1,2 млрд, или на 3,4%, и составили $33,4 млрд на конец месяца.

Корпоративные клиенты ВТБ уменьшили свои валютные средства в банке примерно на $2,5 млрд, или на 8,5%. На 1 сентября на их счетах в ВТБ осталось $29,25 млрд в иностранных валютах, следует из расчетов аналитика S&P Романа Рыбалкина. Валютные средства населения в ВТБ сократились на 1,6% ($300 млн), примерно до $17,9 млрд в долларовом эквиваленте.

В Газпромбанке, по подсчетам Fitch, cредства на валютных счетах юридических лиц сократились на 5,8% ($1,2 млрд) и составили $20 млрд. Средства населения в валюте сократились на $45 млн (0,9%), до $5,2 млрд, отмечает Дмитрий Васильев.

Еще в одном банке — Россельхозбанке — под угрозой санкций в августе средства корпоративных клиентов в иностранной валюте увеличились на 4% ($283 млн), до $7,4 млрд, говорит аналитик Fitch Роман Корнев. Но прирост в значительной степени обеспечил краткосрочный депозит Федерального казначейства сроком до 30 дней на сумму $500 млн. Без этого депозита отток валютных средств юридических лиц у банка за месяц составил около $215 млн, подсчитали в Fitch.

Отчетность Промсвязьбанка, выбранного в качестве опорного банка для операций по гособоронзаказу, перестала публиковаться на сайте ЦБ (последняя публикация датирована 1 августа).

В единственном частном банке из топ-5 по активам — Альфа-банке — в августе наблюдался приток средств в валюте на уровне 2% ($203 млн), до $12,6 млрд, отмечает Роман Корнев. Прирост, по его словам, в основном обеспечили корпоративные клиенты.

«Мы наблюдаем тенденцию со стороны корпоративных клиентов по замещению валютных депозитов на рублевые», — прокомментировали в пресс-службе ВТБ, добавив, что ​общий размер вкладов юрлиц в ВТБ в августе увеличился с 4,5 трлн до 4,7 трлн руб. Что касается изменений на валютных счетах населения, то «изменения в долларовом эквиваленте связаны исключительно с изменением курса», — отметили в пресс-службе ВТБ. Портфель долларовых средств физлиц в рублевом эквиваленте на 1 августа 2018 года составлял 884 млрд руб. (по курсу доллара на тот момент — $14 млрд), на 1 сентября — 937,8 млрд руб. ($13,7 млрд по курсу), привели собственные расчеты в банке.

В Сбербанке ранее уже комментировали снижение средств физлиц в валюте: «Отток или приток средств в размере $1 млрд при размере валютной части баланса в $94–95 млрд и более необходимо рассматривать как результат управляемой эволюции баланса банка». На запрос РБК об уменьшении валютных счетов корпоративных клиентов в Сбербанке не ответили. Аналогично поступили Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк.

Причины оттока валютных средств как физических, так и юридических лиц из госбанков могут быть связаны с негативным информационным фоном в связи с августовским проектом антироссийских санкций в США, полагает Дмитрий Васильев. На отток средств населения кроме всех событий вокруг августовских санкций, где упоминались российские госбанки, могли повлиять факторы сезонности и отпусков, говорит Роман Рыбалкин.

Стимулом для снятия наличных долларов со счетов стала информация о возможном отключении банков от расчетов с долларами, соглашается главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. «Поэтому часть розничных и, полагаю, корпоративных клиентов, не желая брать на себя ненужные риски, просто забрали свои сбережения и перевели в другие банки, а физлица имели еще и возможность положить в ячейку — ставка, которую банки предлагали по вкладам в евро и долларах, недалека от стоимости использования банковской ячейки», — отметил он. Надоршин также напомнил, что все заявления по санкциям касались только возможного ограничения безналичных долларовых операций и проведения платежей, но ни разу нигде не было сказано об угрозе для наличных долларов.