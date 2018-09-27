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Размагничивание инвесторов
Газета № 166 (2890) (2709) Бизнес, 26 сен, 18:08
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Размагничивание инвесторов
Новая стратегия российского ретейлера обрушила цену акций
Неожиданным падением акций обернулся для сети «Магнит» день презентации новой стратегии — их цена опустилась до шестилетнего минимума. Инвесторов могли напугать как амбициозные планы сети, так и сделка по покупке «СИА Групп»
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Не день инвестора

Торговый день во вторник, 26 сентября, обернулся для сети «Магнит» резким падением стоимости акций. За сутки их курс на Московской бирже снизился на 4,61%, до 3992 руб. за штуку. С начала года отметка ниже 4 тыс. руб. была зафиксирована только 14 августа (3995). До этого, примерно с середины 2012 года, стоимость бумаг ретейлера так низко не падала. Снижение вчера было зафиксировано и на Лондонской фондовой бирже (на 6,63%, до $14,78).

Снижаться в цене бумаги начали не сразу: еще в начале торговой сессии компания находилась в незначительном, но плюсе. Картина резко изменилась в середине дня: примерно в 16:00 по московскому времени в Москве началась презентация новой стратегии ретейлера, которую проводили топ-менеджеры компании во главе с гендиректором «Магнита» Ольгой Наумовой.

«Магнит» откажется от гипермаркетов
Бизнес

Новую стратегию инвесторы ждали с начала года, когда в компании начались значительные перемены: сначала сменились владельцы (в феврале основатель сети Сергей Галицкий продал 29,1% группе ВТБ, которая затем перепродала свои 11,82% инвестиционной «Марафон Групп»), а затем и менеджмент. Именно пришедшей весной Наумовой предстояло завершить работу над новой концепцией развития сети.

Как анонсировала Наумова, «у компании фундаментально есть очень много ключевых вещей — это сильный бренд, мультиформатность, мультикатегорийность бизнеса и т.д.». «Но нужно действительно повернуться лицом к потребителю, понимая, кому, что и как ты хочешь предложить», — говорила она в интервью РБК. Именно «стать выбором для каждой российской семьи, отвечая всем потребностям и желаниям покупателей в любой локации» — основная цель, сформулированная в стратегии.

Как планирует измениться «Магнит»​

На конец первого полугодия 2018 года «Магнит» объединял 16 960 торговых точек: 12 503 магазина «у дома», 244 гипермаркета, 213 супермаркетов «Магнит семейный» и 4 тыс. магазинов-дрогери. Выручка компании составила 595 млрд руб., что на 7,2% выше показателя аналогичного периода 2017 года.

  • Лидерство в продуктовом ретейле: «Магнит» должен покрывать не 40%, а 70% потребностей потребителя; торговая сеть планирует увеличить долю на продуктовом рынке с 9 до 15% к 2023 году.
  • Создание «нового клиентского опыта»: «посещение «Магнита» не только для приобретения товаров, но и для получения новых эмоций, сервисов».
  • Создание «единой омникальной экосистемы».
  • Отказ от гипермаркетов в пользу компактных форматов «Семейный» и «Семейный+».
  • Увеличение сети «Магнит» к 2023 году до 22,8 тыс. магазинов, сети «Магнит Косметик» — до 9,3 тыс.
  • Интеграция аптек в дрогери.
  • Выплата дивидендов будет осуществляться два раза в год — в январе и июне (дивидендная политика будет обсуждаться на следующем совете директоров).
  • Переход «от компании одного топ-менеджера» к «команде предпринимателей».
  • Создание новой логистической стратегии для проектов, связанных с аптеками, АЗС, «Почтой России», ультраформатом.

Впечатлительные инвесторы

Мнения аналитиков и инвесторов о том, почему акции показали снижение, разделились. По словам представителя фонда-инвестора «Магнита», «от презентации ожидали большего». «Ольга [Наумова] — один из лучших управленцев в ретейле, и от ее перехода в «Магнит» все ждут полного обновления компании, которая жила в состоянии объективного застоя последние несколько лет, — поделился впечатлениями после презентации собеседник РБК. — Но стратегия оказалась скорее фиксацией пусть хороших, но намерений, без тактической проработки». По его словам, нагляднее о новой команде во главе с Наумовой скажут результаты четвертого квартала 2018-го и первого квартала 2019-го.

Обсуждалась в ходе презентации и другая версия падения акций. За 15 минут до ее начала были опубликованы результаты заседания совета директоров «Магнита», состоявшегося накануне. Одним из вопросов, который обсуждался на совете, было приобретение фармдистрибьютора «СИА Групп». Еще в июне стороны сообщили о возможности такой сделки, но она сразу вызвала беспокойство у миноритарных акционеров из-за фактора заинтересованности («СИА Групп» принадлежит «Марафон Групп»). В июле эта сделка также выносилась на обсуждение, но тогда совет счел ​предварительные условия сделки недостаточно проработанными и отправил ее на доработку. Но во вторник, согласно сообщению «Магнита», совет все же сделку фактически поддержал. «Менеджмент предложил <...> варианты развития бизнес-направлений «Магнит Косметик» и «Аптеки» в части складской и логистической инфраструктуры, в том числе возможность приобретения «СИА Групп», — говорится в документах ретейлера. — Совет поддерживает стратегию по дальнейшему развитию таких бизнес-направлений и полагает, что в результате такого приобретения могут быть достигнуты преимущества и эффект синергии». Теперь совет ждет от менеджмента окончательное предложение об условиях сделки.

«Стратегия компании понятная и цели амбициозные, хотя видно, что планку по прибыли они занижают, но в целом все ясно, — констатировал по итогам презентации Алексей Кривошапко, директор Prosperity Capital Management (миноритарий сети). — Большие опасения у нас по-прежнему вызывает прецедент возможной покупки «СИА Групп». Мы понимаем, что сделка не одобрена и есть другие варианты развития, и будем в этом детально разбираться».

Компания слишком рано объявила о готовящейся сделке с «СИА Групп», сказал заместитель председателя совета директоров «Магнита» Пол Фоли, отвечая на вопрос о негативной реакции рынка. «Мы объявили о том, что ребенок на подходе, прежде чем начали встречаться, — пошутил он. — Это была ошибка, мне кажется, что рынку не понравилась скорее окружающая обстановка, ситуация, в которой бизнес оказался в апреле-мае». Сейчас совет директоров следит за тем, чтобы все процессы были выстроены правильно, подчеркнул Фоли.

Принцип нейтральности

Сегодняшнее падение акций можно объяснить не самой стратегией и не объявлением о сделке с «СИА Групп», а скорее завышенными ожиданиями инвесторов, которые, видимо, не оправдались, считает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Магнит» заявил крайне амбициозные планы, возможно, кому-то даже было бы спокойнее, если бы они были более консервативными, — рассуждает собеседник РБК. — Потому что сейчас возникают опасения, насколько исполнимо одновременно повышать рентабельность и так агрессивно расти».

Аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин не связывает падение стоимости акций «Магнита» с объявлением о продолжении переговоров с «СИА Групп»: «Свою роль сыграла и представленная стратегия сама по себе». Он указывает, что снижение показали не только акции «Магнита», но и его конкурентов — X5 Retail Group (снижение на Лондонской бирже — на 3,63%, на Московской — на 3,53%) и «Ленты» (снижение на Лондонской бирже — на 3,77%, на Московской — на 2,56%). «Важный драйвер для этого — крайне амбициозные планы по развитию на слабом рынке, о которых заявляют крупнейшие игроки, — рассуждает аналитик. — Рынок может попросту не пережить такой экспансии. Если ресурс в виде покупательной способности ограничен и не растет, то это признак снижения маржи в будущем». Относительно стратегии «Магнита» он заметил, что она «производит нейтральное впечатление».

Автор: Ольга Дубравицкая.
При участии: Ирина Парфентьева.
Теги: «Магнит»
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