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Газета № 166 (2890) (2709) 26 сен, 14:11
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Работа идет по клану
Брата бывшего главы Дагестана задержала ФСБ
ФСБ по подозрению во взяточничестве задержала Раджаба Абдулатипова — брата Рамазана Абдулатипова, спецпредставителя президента России. Масштабная антикоррупционная зачистка в Дагестане дошла до самого верха
Раджаб Абдулатипов (Фото: Евгений Костин / «Коммерсантъ»)

​Раздавали инвалидности

В среду, 26 сентября, в Махачкале сотрудники ФСБ задержали депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова — брата Рамазана Абдулатипова, спецпредставителя президента России по вопросам сотрудничества с государствами Каспийского региона, в прошлом главы Дагестана. Это произошло в здании республиканского правительства, где также размещается законодательная власть региона, рассказал РБК источник в кабинете министров республики. «Его проверяют на причастность к уголовным делам, которые были возбуждены в отношении других высокопоставленных чиновников республики», — добавил источник РБК в центральном аппарате МВД.

В кабинете депутата был произведен обыск, уточнил источник, близкий к парламенту Дагестана. Как рассказал РБК политолог Вадим Самодуров, на протяжении трех лет работавший с администрацией и бывшим главой Дагестана, в республику прибыли сотрудники центрального аппарата ФСБ России, задержание Раджаба Абдулатипова происходило в их присутствии.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации

Информацию о задержании официально подтвердил Следственный комитет России. В ближайшее время Раджабу Абдулатипову будет предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, которое за взятки незаконно оформляло гражданам инвалидность, которая дает право на получение ежемесячного пособия из бюджета, сказано в сообщении СКР.

В рамках этого же уголовного дела ранее были задержаны руководитель республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчиненные. 3 июля прокуратура республики сообщила, что Махачев подозревается в получении взяток на сумму около 52 млн руб. 24 июля по делу о взятках при назначении инвалидности был задержан брат Махачева, возглавлявший одно из территориальных бюро медико-социальной экспертизы республики. По данным прокуратуры, сотрудники главного бюро подозреваются в массовой выдаче справок об инвалидности. За 2017 год в результате необоснованного признания инвалидами 300 жителей республики из Пенсионного фонда России было похищено около 24 млн руб., заявляли в прокуратуре.

Неприкосновенных не осталось

Раджаб Абдулатипов с 2006 по 2016 год руководил управлением ФМС России по Дагестану. В сентябре 2016-го он был избран депутатом Народного собрания Дагестана шестого созыва от «Единой России» и на первой сессии парламента получил портфель главы комитета по образованию, науке и культуре.

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Источник, близкий к правительству Дагестана, сказал РБК, что при Рамазане Абдулатипове, который возглавлял республику в 2013–2017 годах, его брат занимался решением всех кадровых и финансовых вопросов в регионе.

По словам Вадима Самодурова, задержание Раджаба Абдулатипова особого удивления ни у кого в Дагестане не вызвало. «Имя Раджаба Абдулатипова фигурировало в очень многих скандальных ситуациях, связанных с коррупцией и клановой системой в республике. У спецслужб как минимум должны быть к нему вопросы», — сказал Самодуров РБК. По его словам, после того как началась «чистка» дагестанской власти, в республике «не осталось неприкасаемых». «Родственные отношения с Рамазаном Абдулатиповым не обеспечили ему [Раджабу] иммунитета», — заключил Самодуров.

Это не первый случай, когда депутат Народного собрания фигурирует в сводках происшествий. В июне «Интерфакс» сообщал о задержании Раджаба Абдулатипова в Шереметьево при попытке улететь в Словению. Рамазан Абдулатипов это задержание отрицал, утверждая, что они с братом отдыхают в горах в Горном Алтае. Сам Раджаб публично связывал сообщения об уголовном преследовании с тем, что неизвестные хотят испортить ему настроение и нервы.

«Находится в шоке»

После того как Рамазан Абдулатипов в 2017 году ушел в отставку, главой Дагестана стал бывший глава фракции «Единая Россия» в Госдуме и вице-спикер Владимир Васильев. Для Абдулатипова отставка, по словам источников РБК, была внезапной. После этого в Дагестане прошла одна из самых масштабных антикоррупционных операций за всю историю республики, арестованы были в том числе члены правительства. Это был итог двухлетнего расследования и встречи президента России с Васильевым, говорил источник РБК в аппарате МВД и подтверждал близкий к правительству региона собеседник.

Под арестом оказались в том числе близкие к Абдулатипову люди. В феврале по подозрению в хищении более 100 млн руб. были задержаны председатель правительства региона Абдусамад Гамидов и два его заместителя — Шамиль Исаев и Раюдин Шахобас. По версии ФСБ, Гамидов в 2013 году построил за бюджетный счет дороги к своему домовладению и домовладению Рамазана Абдулатипова, а также способствовал хищению средств, предназначенных на целевую программу «Юг России».

Гамидов также, по версии следствия, покровительствовал Дирекции государственного заказчика-застройщика под руководством Шамиля Кадиева, который находится сейчас под следствием и обвиняется в махинациях при распределении строительных подрядов. По сведениям источника РБК, близкого к силовым органам, Кадиев дал показания на высокопоставленных республиканских чиновников и позже стал участником программы защиты свидетелей.

Кроме того, в отставку был отправлен прокурор республики Рамазан Шахнавазов, задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов. В Москве по подозрению во взятке за получение должности министра внутренних дел Дагестана был задержан начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности республиканской полиции Магомед Хизриев.

23 сентября Советский районный суд Махачкалы арестовал замруководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаила Эфендиева, считающегося близким к клану Абдулатиповых. Его подозревают в превышении должностных полномочий: по версии следствия, ​он давал указания о ремонте частных автомобилей в правительственном гараже. В начале июля по этому же делу был арестован первый заместитель премьер-министра Дагестана Рамазан Алиев. В 2013 году Алиев, возглавляя администрацию главы республики, обеспечил Рамазана Абдулатипова бронированными внедорожниками, которые одолжил у своих знакомых, считает следствие.

Рамазан Абдулатипов в разговоре с РБК в феврале резко раскритиковал «зачистку» в высшем эшелоне республики — он назвал аресты «кампанейщиной». После появления сообщения о задержании брата Рамазан Абдулатипов «находится в шоке» и комментировать ситуацию пока не желает, сказал РБК его знакомый.

«Рамазан Абдулатипов понимает, что к нему и его семье подбираются, еще недавно он рассчитывал стать представителем России в Организации исламского сотрудничества, но его кандидатуру не одобрили и он остался в тени», — говорят источники РБК, близкие к Абдулатипову, уточняя, что отклонение кандидатуры произошло уже после начала коррупционной зачистки Дагестана​.

Авторы: Владимир Дергачев, Дмитрий Серков.
Теги: Дагестан , ФСБ , Абдулатипов , задержание , аресты
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