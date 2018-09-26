Предпенсионеров защитили обязательными работами

Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста. Автором законопроекта стал президент Владимир Путин, депутаты приняли документ без изменений. Ко второму чтению поступили три поправки к проекту, все они были отклонены.
Таким образом, депутаты согласились дополнить Уголовный кодекс новой статьей: «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста».
Статья вводит штраф до 200 тыс. руб. (или в размере зарплаты или иного дохода осужденного на период до 18 месяцев) либо обязательные работы на срок до 360 часов за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста. Таковым в документе определен период до пяти лет перед назначением работнику страховой пенсии по старости.
Среди целей законопроекта — обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы.
При этом бизнес выступил с критикой законопроекта об уголовной ответственности. Профильные объединения предложили свои идеи. В частности, «Деловая Россия» считает необходимым стимулировать работодателей проводить переобучение сотрудников старшего возраста, а «Опора России» и Российский союз промышленников и предпринимателей призывали снизить пенсионные взносы для таких работников.
Отнестись с пониманием
Свои предложения по пенсионной реформе Путин озвучил в конце августа в видеообращении к россиянам. Глава государства призвал жителей страны отнестись к нововведениям с пониманием, так как, по его словам, откладывать изменения в этой сфере будет безответственным. Главным предложением президента стало установление пенсионного возраста для женщин в 60 лет, для мужчин в 65 лет. Среди поправок были также озвучены право на досрочную пенсию для многодетных матерей, сохранение условий назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера и повышение пособия по безработице для предпенсионеров.
Больше вреда, чем пользы
Цель законопроекта об уголовной ответственности — снятие социального напряжения в связи с пенсионной реформой, сказал РБК председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.
«На практике это принесет больше вреда, чем пользы. Во-первых, предпенсионный возраст будет законом конкретизироваться, а работодатели, чтобы не попасть под уголовную ответственность, будут за год-два [до вступления закона в силу] избавляться от таких сотрудников. Во-вторых, что такое необоснованный отказ и необоснованное увольнение? Это оценочные категории. <…> В результате, как и в некоторых европейских странах, чтобы уволить человека, придется выплачивать бешеные компенсации», — говорит юрист.
Адвокат добавляет, что работники предпенсионного возраста, зная, что их уволить трудно, перестанут работать. В ответ из-за боязни уголовного преследования начальство будет закрывать на это глаза, а бизнес понесет убытки. «Проблему нужно решать введением системы стимула для бизнеса держать таких работников», — подчеркивает Корчаго.
«Принятие дополнительной нормы, направленной на защиту граждан, достигших предпенсионного возраста, может вызвать обратный эффект, в результате которого работодатели будут увольнять сотрудников до того, как они достигнут предпенсионного возраста. При этом потерявшие работу по каким-либо причинам люди допредпенсионного/предпенсионного возраста не смогут ее найти, даже будучи востребованными специалистами», — соглашается с коллегой старший юрист юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Михаил Степкин.
«Предполагаю значительное увеличение количества судебных споров, связанных с реализацией этой нормы. Очевидно, для увольнения работников предпенсионного возраста будут использоваться другие основания, и суды будут выяснять и исследовать причины, приведшие к увольнению, которые всегда будут неочевидны и оценочны», — прогнозирует Степкин.