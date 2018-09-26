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Предпенсионеров защитили обязательными работами
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Предпенсионеров защитили обязательными работами
Газета № 165 (2889) (2609) 25 сен, 11:16
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Предпенсионеров защитили обязательными работами
Госдума ввела уголовную ответственность за отказ в трудоустройстве пожилых работников
За увольнение или отказ принять на работу граждан предпенсионного возраста работодателям будет грозить штраф или обязательные работы. Юристы сомневаются, что новая статья УК решит проблему трудоустройства пожилых людей
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста. Автором законопроекта стал президент Владимир Путин, депутаты приняли документ без изменений. Ко второму чтению поступили три поправки к проекту, все они были отклонены.

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Таким образом, депутаты согласились дополнить Уголовный кодекс новой статьей: «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста».

Статья вводит штраф до 200 тыс. руб. (или в размере зарплаты или иного дохода осужденного на период до 18 месяцев) либо обязательные работы на срок до 360 часов за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста. Таковым в документе определен период до пяти лет перед назначением работнику страховой пенсии по старости.

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Среди целей законопроекта — обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы.

При этом бизнес выступил с критикой законопроекта об уголовной ответственности. Профильные объединения предложили свои идеи. В частности, «Деловая Россия» считает необходимым стимулировать работодателей проводить переобучение сотрудников старшего возраста, а «Опора России» и Российский союз промышленников и предпринимателей призывали снизить пенсионные взносы для таких работников.​

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Отнестись с пониманием

Свои предложения по пенсионной реформе Путин озвучил в конце августа в видеообращении к россиянам. Глава государства призвал жителей страны отнестись к нововведениям с пониманием, так как, по его словам, откладывать изменения в этой сфере будет безответственным. Главным предложением президента стало установление пенсионного возраста для женщин в 60 лет, для мужчин в 65 лет. Среди поправок были также озвучены право на досрочную пенсию для многодетных матерей, сохранение условий назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера и повышение пособия по безработице для предпенсионеров.

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Больше вреда, чем пользы

Цель законопроекта об уголовной ответственности — снятие социального напряжения в связи с пенсионной реформой, сказал РБК председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.

«На практике это принесет больше вреда, чем пользы. Во-первых, предпенсионный возраст будет законом конкретизироваться, а работодатели, чтобы не попасть под уголовную ответственность, будут за год-два [до вступления закона в силу] избавляться от таких сотрудников. Во-вторых, что такое необоснованный отказ и необоснованное увольнение? Это оценочные категории. <…> В результате, как и в некоторых европейских странах, чтобы уволить человека, придется выплачивать бешеные компенсации», — говорит юрист.

Адвокат добавляет, что работники предпенсионного возраста, зная, что их уволить трудно, перестанут работать. В ответ из-за боязни уголовного преследования начальство будет закрывать на это глаза, а бизнес понесет убытки. «Проблему нужно решать введением системы стимула для бизнеса держать таких работников», — подчеркивает Корчаго.

«Принятие дополнительной нормы, направленной на защиту граждан, достигших предпенсионного возраста, может вызвать обратный эффект, в результате которого работодатели будут увольнять сотрудников до того, как они достигнут предпенсионного возраста. При этом потерявшие работу по каким-либо причинам люди допредпенсионного/предпенсионного возраста не смогут ее найти, даже будучи востребованными специалистами», — соглашается с коллегой старший юрист юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Михаил Степкин.

«Предполагаю значительное увеличение количества судебных споров, связанных с реализацией этой нормы. Очевидно, для увольнения работников предпенсионного возраста будут использоваться другие основания, и суды будут выяснять и исследовать причины, приведшие к увольнению, которые всегда будут неочевидны и оценочны», — прогнозирует Степкин.

Авторы: Маргарита Девяткина, Мария Кокорева.
Теги: пенсионная реформа , пенсии
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