Надбавка налогом красна

Минфин предлагает поднять НДПИ для нефтяников

Минфин предложил повысить НДПИ для нефтяных компаний в общей сложности на 110 млрд руб. в год. Это должно частично компенсировать те бюджетные средства, которые нефтяники получат в целях сдерживания внутренних цен на бензин

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Министерство финансов предложило правительству поднять налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяных компаний, чтобы частично компенсировать рост субсидии на бензин, предназначенной для сдерживания цен на него. Увеличение этой субсидии за счет доходов бюджета вице-премьер Дмитрий Козак одобрил на прошлой неделе.

Предложение Минфина содержится в проекте протокола совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева от 18 сентября (с ним ознакомился РБК). ​В протоколе инициатор предложения не указан, но предложение и авторство Минфина подтвердили два федеральных чиновника, источник, близкий к Минфину, и консультант одного из ведомств. Представитель Минфина отказался от комментариев. Протокол еще не подписан, и сейчас за формулировки идет борьба, подчеркивает собеседник, близкий к одному из участников совещания. Один из оппонентов Минфина среди собеседников РБК уверен, что пункт о росте НДПИ в финальную версию не попадет.

Неоправданные субсидии

Предложение Минфина появилось после решения правительства увеличить нефтяникам субсидию, которую они смогут получать с 2019 года, чтобы удерживать более низкие цены на бензин на внутреннем рынке по сравнению с экспортным (так называемая демпфирующая надбавка). Государство обязалось компенсировать компаниям 50% (в 2019 году — 60%) недополученной на внутреннем рынке выручки, она должна была считаться как разница между нетбэком (экспортная цена минус транспорт и пошлина) и условной индикативной внутренней ценой — 56 тыс. руб. за тонну бензина и 50 тыс. руб. за тонну дизеля. Это дало бы отрасли 400 млрд руб. в 2017 году. Но 14 сентября индикативные цены решено было снизить на 5,6 тыс. и 5 тыс. руб., увеличив базу для расчета вычета, а значит, и саму субсидию. Главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов оценивал дополнительную компенсацию компаниям в 220 млрд руб.

Минфин выступал резко против любого увеличения субсидий для нефтяников на фоне повышения налогов для населения. «По итогам 2018 года мы, скорее всего, увидим рост выручки нефтяных компаний более чем на 30%, рост чистой прибыли в два раза, рост свободного денежного потока в два с половиной раза. В этих условиях говорить, что государство должно взять на себя еще дополнительные доплаты нефтяникам за поставки на внутренний рынок, по отношению к гражданам, которым повысили НДС с 18 до 20%, на фоне обсуждения пенсионной реформы абсолютно несправедливо», — говорил в начале сентября на Московском финансовом форуме директор департамента Минфина Алексей Сазанов, добавляя: «Мы не можем оправдать дополнительные льготы и доплаты нефтяникам перед гражданам России».

В результате в проекте протокола совещания у Медведева появилась формулировка о том, что «указанная дополнительная компенсация финансируется в равном объеме за счет дополнительных доходов федерального бюджета, направляемых в Фонд национального благосостояния, и увеличения ставок налога на добычу полезных ископаемых». Имеется в виду именно дополнительный рост НДПИ, не предусмотренный налоговым законодательством, говорят три собеседника РБК. То есть собственно бюджетная субсидия для нефтяников снизится вдвое — до 110 млрд руб., говорит Ежов. Это значит, что в 2019 году компании смогут получить не 620 млрд руб., а 510 млрд руб.

Богатые нефтяники Дорогая нефть и «отвязавшийся» от нефтяных цен слабый рубль позволили пяти крупнейшим нефтяным компаниям увеличить доналоговую прибыль (EBITDA) первого полугодия почти на 50%, до 2,2 трлн руб. Это следует из отчетности «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти» и «Татнефти». По оценкам аналитиков Goldman Sachs, дивидендная доходность российских нефтегазовых компаний вырастет до 8%, что в два раза выше среднего уровня за последние десять лет. С 1 июля конъюнктура для нефтяников улучшилась. Цены на нефть незначительно снижались, но к концу сентября выросли до летнего уровня — около $78 за барр. марки Brent. Рубль стремительно стал дешеветь в августе, в начале сентября упал на 20%, до 69,9 руб за доллар, но к 21 сентября отыграл падение, укрепившись до 66,5 руб. за доллар.

Удар по независимым

Эта инициатива ударит по добычным компаниям, у которых нет собственно переработки, говорит аналитик Raiffaisenbank Андрей Полищук. Например, НДПИ для Иркутской нефтяной компании (ИНК) ​вырастет на 1,7 млрд руб., для «РуссНефти» и «Нефтисы» Михаила Гуцериева — на 2,8 млрд руб. в год. Налоговый вычет сможет получить Орский НПЗ, который входит в группу «Сафмар» Гуцериева, но это отдельное юридическое лицо. Представитель ИНК пока не ответил на запрос РБК, представитель «РуссНефти» и «Нефтисы» отказался от комментариев. Рост НДПИ снизит инвестиционную привлекательность добычи нефти на небольших месторождениях, которые в основном разрабатывают независимые компании и себестоимость добычи на которых и так выше, чем на участках вертикально интегрированных компаний (владеют и добычным, и перерабатывающим, и розничным бизнесом) сказала РБК глава «АссоНефти» Елена Корзун. По ее мнению, для мелких месторождений нужно сделать исключение.

Влияние инициативы Минфина на цены на бензин оценить сложно, говорит Полищук. С одной стороны, на них в любом случае будут давить растущая мировая цена на нефть и слабеющий рубль, с другой стороны — будут расти и доходы бюджета, часть которых можно направить на субсидии нефтяникам, отмечает он. В случае резкого роста цен правительство также может снизить акцизы или пригрозить компаниям ростом экспортных пошлин на нефтепродукты, напоминает он, оговариваясь, что последней нерыночной мерой правительство будет пользоваться в крайнем случае.