Сезон отпусков и оттоков

Почему россияне в августе забрали с валютных депозитов в Сбербанке $1,2 млрд

Население забрало в августе из Сбербанка $1,2 млрд валютных депозитов. Это 80% оттока вкладов физлиц в валюте из всех банков. Клиенты забирали деньги из-за ожидания санкций США против госбанков, а также из-за сезона отпусков

Фото: Владислав Шатило / РБК

Россияне в течение августа забрали с валютных депозитов российских банков $1,5 млрд, а $1,2 млрд из всего оттока пришлось на Сбербанк, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Банка России и исследовательской компании Frank RG. С начала года объем средств у лидера российского рынка вкладов сократился на 10%, что больше, чем в среднем по сектору.

На фоне оттока валюты Сбербанк 21 сентября повысил максимальную ставку по долларовым депозитам для розничных клиентов — с 1,35% до 2%, следует из информации на его сайте. В конце августа Сбербанк впервые с 2014 года увеличил доходность рублевых вкладов в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ (в сентябре была увеличена с 7,25 до 7,5%).

На Сбербанк приходится 45% всех вкладов физлиц в банковской системе. В госбанке заверили, что динамически управляют балансом и поддерживают диверсифицированную структуру пассивов. «Отток или приток средств в размере $1 млрд при размере валютной части баланса в $94–95 млрд и более необходимо рассматривать как результат управляемой эволюции баланса банка», — сообщил РБК представитель Сбербанка. Объем валютных депозитов физлиц на 1 сентября и их динамику в Сбербанке сообщить отказались.

Глава ВТБ Андрей Костин в сентябре утверждал, что в банке не зафиксировали повышенного оттока средств с долларовых вкладов. При этом в ВТБ на вопрос РБК о динамике валютных вкладов населения в августе не ответили, сообщив, что общий портфель депозитов физлиц вырос за восемь месяцев до 2,7 трлн руб. (2,68 трлн руб. на 1 августа 2018 года).

Почему уходят деньги?

Опрошенные РБК эксперты объясняют отток валютных средств населения со вкладов опасениями возможных американских санкций против российских госбанков, а также сезоном отпусков.

Среди основных причин августовского оттока валютных вкладов, безусловно, можно выделить сезонный фактор, поскольку август традиционно является сезоном отпусков — у населения возрастает потребность в иностранной валюте, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. «Нельзя исключать и санкционное влияние, которое привело к девальвации рубля (в августе. — РБК) и в результате спровоцировало население снять валюту, чтобы конвертировать ее по выгодному курсу и сделать дорогостоящие покупки на фоне ожиданий роста цен», — отмечает она.

В августе стали известны подробности рассматриваемого в Конгрессе США законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA). Он предполагает введение дополнительных санкций против России, включая запрет для американцев покупать новый российский госдолг, и ограничения на операции в долларах для семи госбанков — Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка, ВЭБа и влившегося в ВТБ Банка Москвы.

Вкладчики могли нервничать на фоне новостей о возможных санкциях против госбанков со стороны США и именно поэтому забирали валютные вклады, говорит старший директор Fitch Александр Данилов.

Отток валюты из банков наблюдается также и в корпоративном секторе — в августе корпоративные клиенты забрали еще $4,9 млрд после $3 млрд в июле, пишут в своем отчете аналитики Райффайзенбанка. Некоторые клиенты могли выводить средства из российских банков, перемещая их в наличность или в зарубежные юрисдикции «на опасениях введения против них жестких санкций», в том числе запрета на долларовые расчеты, отмечают эксперты Райффайзенбанка.

Чего ждать дальше?

По мнению Александра Данилова, отток вкладов может продолжиться в сентябре, особенно на фоне активного обсуждения в прессе заявлений о том, что возврат валютных обязательств может быть осуществлен и в рублях. Ранее такое развитие событий не исключил глава ВТБ, который говорил, что в случае ужесточения санкций против российских банков возможен возврат средств с валютных вкладов в другой валюте, «в какой валюте — это уже другой вопрос». Позднее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что в плане мероприятий по поддержке российских банков, которые могут оказаться под новыми санкциями США, нет принудительной конвертации валютных вкладов. В таких мерах нет необходимости, и они не рассматривались и не рассматриваются «ни в каких, даже самых страшных сценариях», заверял президент Сбербанка Герман Греф.

«Хотя впоследствии ЦБ и другие представители госбанков заверили, что такой вариант даже не рассматривается, некоторые вкладчики успели испугаться», — утверждает Данилов из Fitch. У самих банков в настоящее время есть значительный запас долларовой ликвидности, в том числе наличные доллары, а ЦБ в случае необходимости поддержит банки, успокаивает эксперт. Достаточно вспомнить, как в 2014 году на фоне волатильности рубля и оттока долларовой ликвидности ЦБ начал предоставлять банкам ликвидность в иностранной валюте посредством аукционов РЕПО с максимальным лимитом в $50 млрд, напомнил Данилов.

По мнению аналитика Moody’s Ольги Ульяновой, тренд на отток средств с валютных депозитов носит скорее краткосрочный характер и по итогам сентября динамика будет более умеренная. «Стоит учесть, что сейчас санкционная риторика, направленная против российских госбанков, немного утихла, а рубль стабилизируется», — отмечает эксперт. Кроме того, глава ЦБ явно дала понять, что среди мер по поддержке российских банков в случае санкций не будет принудительной конвертации валютных вкладов, добавляет Ульянова.