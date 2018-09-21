СКР сажает подрядчика «Роскосмоса»

Владелец «Инженерных систем» Сергей Сластихин объявлен в международный розыск

СКР объявил в международный розыск по обвинению в мошенничестве Сергея Сластихина, владельца строительной компании — крупного подрядчика «Роскосмоса» с допуском к гостайне. Следствие утверждает, что бизнесмен бежал в США

Фото: Олег Яковлев / РБК

В США с лицензией ФСБ

Следственный комитет объявил в международный розыск владельца строительной компании — подрядчика объектов «Роскосмоса» ООО «Инженерные системы» Сергея Сластихина, которому вменяется мошенничество в особо крупном размере (статья 159 ч. 4 УК). Об этом заявил представитель СКР на заседании Басманного суда Москвы, который в четверг, 20 сентября, заочно арестовал Сластихина.

«Установлено, что обвиняемый скрывается за пределами Российской Федерации, в настоящее время находится в США», — заявил на заседании следователь.

Собеседник РБК, знакомый с ходом расследования, рассказал, что Сластихин фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных со стройками «Роскосмоса», ущерб по которым может составить «сотни миллионов рублей».

Сейчас «Инженерные системы» находятся в состоянии банкротства. Официальный сайт компании, указанный в базе СПАРК, доступен только с помощью сервиса web.archive. В его сохраненной версии среди проектов перечислены больше десятка объектов оператора российских космодромов ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ). Кроме того, сохранилась копия лицензии ФСБ на допуск ООО «Инженерные системы» к работе со сведениями, содержащими государственную тайну, и лицензии «Роскосмоса» для работы в космической отрасли.

Среди контрактов «Инженерных систем» — реконструкция и техническое перевооружение объектов аэродрома Крайний (космодром Байконур), работы по реконструкции и техническому перевооружению механического цеха филиала ЦЭНКИ — Конструкторского бюро транспортно-химического машиностроения (КБ ТХМ), которое среди прочего обеспечивает гарантийный надзор за системами и агрегатами, эксплуатирующимися на серийных объектах Ракетных войск стратегического назначения, а также реконструкция административных зданий ФГУП «Центр «Звездный» «Роскосмоса».

«Работы с компаниями Сластихина были прекращены около трех лет назад. До этого он как подрядчик участвовал в работах по штаб-квартире «Роскосмоса» на Бережковской набережной в Москве и строил административные здания на Байконуре», — рассказал близкий к госкорпорации источник РБК.

Пропавшая бухгалтерия

В материалах Арбитражного суда Москвы о банкротстве «Инженерных систем» со ссылкой на выводы проверки ФНС утверждается, что объявленный в розыск предприниматель также фактически контролировал компании «ГлобалСтрой» и «Стратегия строительства», которые «осуществляли один и тот же вид строительных работ в рамках государственного контракта на объектах ФГУП «ЦЭНКИ». У них совпадает юридический адрес, сотрудники ООО «Инженерные системы» занимали руководящие должности в ООО «ГлобалСтрой» и ООО «Стратегия строительства». Последние две фирмы, как указывает суд, «не функционировали как самостоятельные юридические лица, а были подконтрольны «Инженерным системам». По данным СПАРК, все три компании имеют филиалы в городе Байконуре по адресу: улица Бармина, д. 8Б.

Среди заказчиков «ГлобалСтроя» и «Стратегии строительства» также структуры «Роскосмоса», в основном ЦЭНКИ, в том числе входящий в него Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет в Нижегородской области.

Согласно определению Арбитражного суда Москвы от 23 июля 2018 года по делу о банкротстве ООО «Инженерные системы», Сластихин привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам своей компании на сумму 908 млн руб. В число этих требований включены больше 200 млн руб., которые пытался взыскать с «Инженерных систем» ЦЭНКИ.

В определении арбитражного суда от 23 июля подчеркивается, что менеджмент компании не передал конкурсному управляющему бухгалтерскую документацию, как того требует процедура, из-за чего не удалось выявить активы должника, проверить и оспорить сделки.​

Из материалов, которые зачитала на заседании по мере пресечения для Сластихина судья Юлия Сафина, следует, что заочное обвинение бизнесмену было предъявлено еще 7 августа. Уже на следующий день он был объявлен в федеральный розыск, а 11 сентября — в международный.

Адвокат обвиняемого Наиль Андроников возражал против заочного ареста Сластихина, поскольку, по мнению защиты, его виновность не подтверждается материалами дела в достаточной степени. При этом он добавил, что сейчас не может связаться со Сластихиным, чтобы узнать его позицию по делу.

Обсуждать с РБК обстоятельства дела адвокат отказался. В пресс-службе ЦЭНКИ РБК заявили, что следственные действия на предприятии не комментируют.