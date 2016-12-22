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Суд вновь арестовал экс-главу НПО Лавочкина по обвинению в мошенничестве
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Суд вновь арестовал экс-главу НПО Лавочкина по обвинению в мошенничестве
Общество, 01:18
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Суд вновь арестовал экс-главу НПО Лавочкина по обвинению в мошенничестве

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего генерального директора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 сентября», — огласил решение судья Антон Мартыненко.

Судебное заседание прошло без основного адвоката Лемешевского Ивана Тучкова, так как, по его словам, он не был извещен о предстоящем заседании должным образом. В свою очередь следователь заявил, что адвокат был извещен в установленном порядке.

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Следствие просило арестовать Лемешевского, аргументируя это тем, что он может оказать давление на свидетелей или скрыться. При этом сам экс-глава НПО Лавочкина попросил избрать ему более мягкую меру пресечения. Как отметил Лемешевский, он бы хотел находиться под подпиской о невыезде для того, чтобы работать и содержать семью.

Сергей Лемешевский был задержан 25 июля вместе с юристом Екатериной Аверьяновой по подозрению в мошенничестве и превышению полномочий. В этот же день он написал заявление об уходе с занимаемой им должности. 26 июля Лемешевский был арестован. 7 августа суд отправил на пересмотр решение арестовать Лемешевского.

По версии следствия, Лемешевский с Аверьяновой похитили деньги госкорпорации «Роскосмос». Ущерб от их действий оценивается в 330 млн руб.

Теги: НПО Лавочкина , арест , Бабушкинский суд
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