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Американские санкции помяли армянскую фольгу
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Американские санкции помяли армянскую фольгу
Газета № 160 (2884) (1909) 18 сен, 16:50
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Американские санкции помяли армянскую фольгу
Завод UC Rusal в Ереване сокращает производство
Фольгопрокатный завод UC Rusal в Армении начал сокращать мощности из-за санкций США. Основным рынком сбыта для предприятия была Северная Америка
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Фольгопрокатный завод UC Rusal в Армении («Арменал») начал сокращать мощности и переводить сотрудников на частичную занятость из-за падения спроса на продукцию на фоне санкций США, сообщил источник «Интерфакса» в Ереване и подтвердил источник РБК, близкий к заводу.

В UC Rusal от комментариев отказались, получить комментарий на «Арменале» не удалось.

Вашингтон 6 апреля включил крупнейшую за пределами Китая алюминиевую компанию UC Rusal и ее владельца Олега Дерипаску в санкционный список SDN. Американским юридическим и физическим лицам запрещены любые сделки с фигурантами этого списка, в случае сотрудничества с ними все компании и физические лица рискуют попасть под вторичные санкции.

«Арменал», который произвел в 2017 году 33,7 тыс. т алюминиевой фольги, экспортировал продукцию в основном в Северную Америку и Европу. Выручка «Арменала» за 2017 год — $101 млн, чистая прибыль — $3 млн.

«Действие американских санкций привело к снижению объемов производства «Арменала» и может привести к полной остановке завода», — рассказал собеседник РБК. По его словам, уже начался перевод производственных подразделений в режим простоя с выплатой двух третей средней заработной платы. До конца сентября в вынужденный отпуск будут отправлены 184 сотрудника производственной дирекции, а позднее — других подразделений и служб, добавил источник.

Всего на предприятии работает 670 человек.

Согласно специальной генеральной лицензии, американским и иностранным компаниям необходимо завершить исполнение существующих контрактов с Rusal до 23 октября. Но в августе источники РБК сообщали, что срок зарубежных контрактов UC Rusal на поставку алюминия завершается уже 1 октября. Если санкции не будут сняты в ближайшее время, то с этого дня вся продукция компании, предназначенная для зарубежных потребителей, пойдет на склад, говорили они. В августе UC Rusal приступила к консервации электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода в Карелии. Этот завод был ориентирован на американский рынок и уже четыре месяца работал только на склад, генерируя значительные убытки.

14 сентября Минфин США выдал разрешение контрагентам UC Rusal заключать с компанией новые сделки при условии, что такие же сделки заключались и до 6 апреля, когда было объявлено о санкциях. Однако в разъяснениях Минфин не уточнил, будут ли контракты исполняться, если санкции 23 октября вступят в силу.

По оценке директора группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова, на бизнес по производству фольги приходится всего 3% выручки UC Rusal, а «Арменал» — всего лишь треть этого бизнеса. Но для Армении завод крупный, на него приходится около 5% всего экспорта страны, добавил эксперт.

Минфин США допустил снятие санкций со структур Дерипаски, если тот откажется от контроля над компаниями. В мае Дерипаска покинул совет директоров En+, крупнейшего акционера UC Rusal.

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил 26 июля: «Цель [санкций] состояла в том, чтобы изменить поведение олигарха». ​Он также отметил, что министерство ведет «про​дуктивную дискуссию» с UC Rusal о снятии ограничений. Ранее Мнучин говорил, что основная цель санкций — вынудить Дерипаску отказаться от контроля над компанией, а задачи «разорить UC Rusal» ведомство не ставило.

Однако источники РБК говорили, что переговоры UC Rusal с Минфином США идут сложно: по их данным, Дерипаска не согласился с выдвинутыми американским ведомством условиями вывода компании из-под санкций, назвав их лишенными экономического смысла. «Высока вероятность, что переговоры зайдут в тупик из-за невозможности выполнения условий OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США. — РБК)», — предположил источник РБК, не раскрыв содержания предложений американского Минфина.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: UC Rusal
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