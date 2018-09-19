«Ингосстрах» растворяется в собственниках

У крупнейшей российской страховой компании появились новые совладельцы

Новыми владельцами 16% акций «Ингосстраха» стали бизнесмены Алексей Коновалов и Андрей Панов. Они числятся собственниками более 400 российских компаний

Фото: Александр Щербак / ТАСС

16,03% акций страховой компании «Ингосстрах», которые ранее принадлежали партнеру Олега Дерипаски Павлу Езубову, сменили владельца, следует из базы данных СПАРК. С конца августа их собственниками значатся два бизнесмена — Алексей Коновалов и Андрей Панов, которые через АО «Диалог» и ООО «Радужное» владеют 99,9% ООО «Бекар-Сервис», на которое, в свою очередь, записаны акции страховщика, следует из базы данных СПАРК.

В предыдущую цепочку владения входили «Бекар-Сервис» и «Радужное». Последнюю компанию контролировал связанный с Павлом Езубовым кипрский офшор Persella Investment Ltd.

О планирующейся продаже доли Езубова в «Ингосстрахе» — пятом по величине страховщике в России по объему премий — РБК сообщал в середине августа.

Езубов, по данным источников РБК, является двоюродным братом попавшего под американские санкции владельца UC Rusal Олега Дерипаски. Ему Дерипаска ранее передал контроль над продавцом прессы «Роспечать», медиахолдингом «Фор Медиа» и британской Terra Services.

На Коновалова зарегистрировано около 400 действующих компаний, на Панова — около десяти, некоторыми из них они владеют совместно. Несколько лет назад бизнесмены принимали участие в одной из сделок холдинга «Базовый элемент» Олега Дерипаски. В декабре 2015 года подконтрольная «Базэлу» Красноярская ГЭС уступила контроль над красноярским аэропортом Емельяново ООО «КрасИнвест». Стопроцентным владельцем «КрасИнвеста» стало московское АО «Базовый аэропортовый оператор», совладельцы которой — Коновалов и Панов.

Об изменении структуры собственности «Ингосстраха» также сообщили «Ведомости».

Представители «Ингосстраха» и Дерипаски отказались от комментариев. Источник, близкий к Дерипаске, сообщил РБК, что Коновалов и Панов не аффилированы с бизнесменом.

Страховка для Generali

10% акций «Ингосстраха» напрямую принадлежат Олегу Дерипаске, который в апреле попал под американские санкции. Самым крупным акционером «Ингосстраха» с долей 38,45% является итальянская страховая компания Assicurazioni Generali, следует из структуры собственности «Ингосстраха», которая ранее была размещена на сайте ЦБ, а в связи с изменением политики государства в отношении раскрытия владельцев санкционных компаний убрана из открытого доступа. Два источника РБК, знакомых со сделкой по продаже пакета Езубова, говорили, что изменение акционерной структуры связано с желанием Generali увеличить пакет до контрольного. В Generali на вопросы РБК сказали, что «не комментируют слухи на рынке».

Апрельские санкции — самые жесткие из тех, которые до сих пор вводил Вашингтон в отношении Москвы. Пакет мер не только запрещает американцам сделки с «санкционными» бизнесменами и подконтрольными им компаниями, но и может затронуть неамериканские компании в случае «значительных» сделок с ними. Согласно санкционному закону CAATSA, «токсичность» распространяется и на семьи попавших под санкции лиц (супругов, родителей, братьев/сестер, детей).

«Ингосстрах» находится в сфере личных инвестиционных интересов Олега Дерипаски, указывалось раньше на сайте контролируемого им «Базэла». Кроме Дерипаски и Generali долями в «Ингосстрахе» владеют Евгений Агарков (16,29%) и Виктория Бражник (15,68%).

Евгений Агарков — бывший совладелец «КрасИнвеста» и еще десятков компаний, его полный тезка — совладелец ООО «Апраксин центр» (управляет подмосковной усадьбой Апраксиных), еще одним совладельцем «Апраксин центра» является ООО «ГОСТ Отель Менеджмент», контролируемое Езубовым. Бражник владеет долей 1% в другой компании Езубова — АО «Тензор», владеющем холдингом «Фор Медиа».

Изменение акционерной структуры, скорее всего, направлено на минимизацию риска санкционного воздействия, считает управляющий партнер юридической компании «НАФКО-Консультанты» Павел Иккерт. В связи с включением Дерипаски и его компаний UC Rusal и En+ в список SDN на его контрагентов распространяются высокие риски из-за так называемого токсичного статуса. После введения санкций против Дерипаски Минфин США заявил, что одним из ключевых условий смягчения ограничений может быть отказ от контроля при принятии решений и снижение доли в капитале ниже 50%, напоминает юрист. Хотя данные условия относились к En+, можно заметить, что меняется структура собственности целого ряда компаний, связанных с Дерипаской и другим бизнесменом под санкциями, Виктором Вексельбергом, указывает Иккерт. По мнению эксперта, пакет в «Ингосстрахе» — это не последний пример того, как структуры, связанные с подсанкционными бизнесменами и компаниями, меняют собственников.

Номинальные владельцы могут понадобиться для дальнейшей перепродажи или чтобы скрыть реального бенефициара, говорит ведущий аналитик AMarkets Антон Деев. Сейчас на Дерипаску оказывается давление из-за санкций: в частности, американцы требуют, чтобы он расстался с контролем в UC Rusal. Такое давление будет оказываться и на другие компании предпринимателя, добавляет эксперт. Поскольку у «Ингосстраха» есть иностранные акционеры, они могли попросить российскую сторону изменить структуру владения собственности в сторону уменьшения доли Дерипаски и его партнеров, чтобы самим не попасть под санкции США, рассуждает Деев.

«Ингосстрах» уже старался дистанцироваться от связей с подсанкционным миллиардером и его компаниями. Еще в апреле «Ингосстрах» продал 17,5% подконтрольной Дерипаске группы ГАЗ, попавшей под санкции США.