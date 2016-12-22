«Ингосстрах» продал свою долю в попавшей под санкции группе ГАЗ

Страховая компания «Ингосстрах», где крупным акционером является итальянская Generali, продала 17,5% акций ПАО «ГАЗ», попавшей под американские санкции. «Ингосстрах» заявляет, что получил существенный доход от инвестиций в ГАЗ

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Управляющая компания (УК) «Ингосстрах — Инвестиции», принадлежащая СПАО «Ингосстрах» через АО «ИнВест-Полис», продала 17,52% акций в автопроизводителе ПАО «ГАЗ», входящем в группу «Базовый элемент» Олега Дерипаски. Это следует из сообщения группы ГАЗ на сайте раскрытия корпоративной информации.

Согласно сообщению, УК «Ингосстрах — Инвестиции» перестала распоряжаться пакетом в группе ГАЗ еще 7 марта. Ее доля, как следует из сообщения, перешла к новому владельце — ООО «Инвестех» — 6 апреля. Именно в этот день США объявили о новых санкциях, под которые попал сам Дерипаска и его компании, в том числе «Базовый элемент» и группа ГАЗ. По данным СПАРК, 100% «Инвесттеха» принадлежит генеральному директору компании Римме Калмыковой.

«Компания «Ингосстрах Инвестиции» вышла из акционерного капитала группы ГАЗ, обеспечив себе существенную доходность на инвестиции, сделанные три года назад», — сообщили РБК в пресс-службу СПАО «Ингосстрах», отказавшись от дальнейших комментариев.

Прямыми акционерами страховой компании «Ингосстрах» являются несколько юридических лиц (самый крупный пакет не превышает 17% акций) и Олег Дерипаска (владеет 10% акций). Как следует из данных ЦБ, 38,45% акций СПАО «Ингосстрах» через несколько компаний контролирует итальянская Assicurazioni Generali S.p.A., бенефициаром 16,03% акций является Павел Езубов (давний партнер по бизнесу Дерипаски), 15,68% — Виктория Бражник и 16,29% — Евгений Агарков. СПАО «Ингосстрах» и АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» не состоят в группе «Базовый элемент», а входят в сферу инвестиционных интересов лично Олега Дерипаски, говорится на сайте «Базэла».

Вашингтон объявил о новых мерах в отношении России 6 апреля, расширив свой санкционный список. Новыми его фигурантами стали 24 человек, включая председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, бизнесмена Олега Дерипаску, председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга и других. Среди юридических лиц санкционный список пополнили компании «Русал», «Рособоронэкспорт», «Базовый элемент», En+, «Ренова», группа ГАЗ и другие компании.​

Список озаглавлен Specially Designated Nationals (SDN). Активы физических и юридических лиц из этого списка подлежат блокировке в американской юрисдикции, гражданам и компаниям США нельзя вести с ними бизнес. Помимо этот всем физлицам запрещается въезд в США. С учетом принятого ранее в США закона CAATSA, за операциями, проводимыми фигурантами списка SDN, Штаты будут следить по всему миру и готовы наказывать их помощников из любых юрисдикций.​​