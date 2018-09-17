Акция непоминовения

Пять вопросов о наметившемся расколе в православном мире

Московский патриархат разорвал дипотношения с «матерью всех церквей» — Константинопольским патриархатом, который хочет дать независимость Украинской православной церкви. Почему церкви не договорились и за что борются — выяснял РБК

Внеочередное заседание Священного синода РПЦ в Москве (Фото: Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси / ТАСС)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл больше не будет совершать поминовения константинопольского патриарха Варфоломея, сообщил глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион. Такое решение было принято на внеочередном собрании Священного синода в пятницу, 14 сентября.

Священный синод постановил приостановить сослужения с иерархами Константинопольской церкви (находится в Стамбуле) и выход из структур, в которых председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского патриархата.

Отношения между Московским и Константинопольским патриархатами осложнились из-за возможного предоставления последним автокефалии (церковной независимости) Украинской православной церкви (УПЦ). 7 сентября патриарх Варфоломей назначил двух своих экзархов (представителей) на Украину. В сообщении об их назначении говорилось, что это потребовалось в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви. УПЦ Московского патриархата назвала эти действия «грубым нарушением канонической территории», аналогичным образом отреагировала и РПЦ.

Перед началом заседания Синода патриарх Кирилл заявил, что Московский патриархат располагает достоверными сведениями о том, что константинопольские экзархи уже прибыли на Украину «и приступили к работе» в рамках подготовки к предоставлению автокефалии УПЦ.

Что это значит?

Решение Синода РПЦ о непоминовении Константинопольского патриархата можно назвать церковным эквивалентом разрыва дипломатических отношений, сказал Иларион. «Мы временно приостанавливаем всякое общение с Константинопольским патриархатом», — сказал он.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Во время богослужения главы поместных церквей «поминают» друг друга — перечисляют имена предстоятелей других автокефальных церквей. Имена при этом упоминаются в порядке чести, так называемом диптихе. Первым в этом списке традиционно идет предстоятель Константинопольского патриархата.

Прерывание поминовения — крайняя форма протеста, неприятие действий другой поместной церкви, объясняет РБК протоиерей Андрей Новиков. «Этим жестом наша церковь показывает, что она больше не считает патриарха Варфоломея обладающим какой-либо властью над православными. Его статус больше не имеет никакого значения. Если он нарушает каноны, прерывается его поминовение. Мы в нашей церкви больше за него не молимся. Лично для нас на данный момент он — персона нон грата», — заявил он.​

После разрыва дипотношений РПЦ больше не будет принимать участие в епископских ассамблеях в странах православной диаспоры и в «богословских диалогах», говорится в заявлении РПЦ.

Включить в сугубую ектению Священный синод также постановил «включать в сугубую ектению» (молитвенные прошения) два прошения о единстве святого православия». Теперь «во всех храмах Русской православной церкви» будут произноситься следующие прошения: «Еще молимся Господу и Спасителю нашему о еже сохранити в единении и правоверии Церковь Православную во всем мире пребывающую и даровати ей мир и безмятежие, любовь и согласие, рцем вси, Господи, услыши и помилуй»;​ «Еще молимся о еже благосердием и милостию призрети на Святую Церковь Православную и сохранити ю от разделений и расколов, от вражды и нестроений, да не умалится и не поколеблется единство ея, но да славится в ней Трисвятое имя Твое, рцем вси, Господи, услыши и помилуй».

Это раскол?

Митрополит Иларион подчеркнул, что принятые меры пока не означают разрыва евхаристического общения. Миряне, по его словам, по-прежнему смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата. Московский патриархат не отказывается полностью от диалога, а посылает Константинополю сигнал, уточнил Иларион. В том случае, если Константинополь продолжит двигаться в направлении автокефалии УПЦ, Русская церковь будет вынуждена «полностью разорвать евхаристическое общение». «Это будет означать, что Константинопольский патриархат больше не будет главой 300 млн православных, — сказал он. — По крайней мере половина [паствы] не будет признавать его [константинопольского патриарха Варфоломея] в качестве первого среди равных».

Евхаристическое общение — каноническое единство церквей, возможность для их последователей беспрепятственно участвовать в таинствах в другой церкви. «Разрыв евхаристического общения — это дисциплинарный запрет на принятие таинств церкви. То есть таинства могут и признаваться, но, если ты их принимаешь, ты нарушаешь запрет послушания епископу или патриарху. Это будет грехом», — объясняет протоиерей Новиков. Разрыв евхаристического общения фактически станет признанием Константинополя со стороны РПЦ раскольнической церковью, добавляет он.

Видео: РБК

Меры, принятые РПЦ, — беспрецедентны, говорит РБК дьякон Андрей Кураев.

«Фактически можно говорить о превентивном расколе РПЦ и Константинополя — это фантастика, в истории церкви такого не знаю», — говорит он. При этом разрывать отношения из-за простого визита — необдуманный и противоречивый поступок, добавляет он. Заявления Синода он назвал «преждевременными» и «незаконными»: «Как и любой закон, канон наказывает деяния, а не намерения, то есть наказание не может быть упреждающим».

«Они же не рукоположили никого в епископы, не служили литургию без спроса местного митрополита», — пояснил богослов, отметив, что при таком случае «можно было бы говорить о каком-то вторжении в нашу территорию». По его мнению, РПЦ стоило бы занять более выжидательную позицию. «В крайнем случае можно было бы подписать бумагу [о разрыве отношений], на которой не было бы даты, и пригрозить константинопольским посланцам: если они предпримут какие-то оскорбительные действия, мы будем готовы ее имплементировать», — заявил он.

Зачем Константинополю влияние на УПЦ?

Весьма условно вселенское православие разделено на две партии, тяготеющие к Константинополю или Москве, — греческую и русскую. В первой — сам Константинополь, Александрия, Иерусалим, Кипр, Эллада, Албания, во второй — Москва, Антиохия, Грузия, Сербия, Болгария, Польша, Чехия, Словакия. Автокефальная поместная православная церковь есть также в Румынии, но она сохраняет нейтралитет.

Спор между Константинопольским и Московским патриархатами о том, чьей канонической территорией считается Украина, ведется уже несколько веков. В 1686 году Константинопольский патриарх Дионисий передал Киевскую митрополию в управление Русской православной церкви (РПЦ). Однако в начале XX столетия представители Константинополя начали говорить, что РПЦ неправильно прочитала это решение и у Вселенского патриарха сохранилось право считать Украину своей канонической территорией.

Ни одна из поместных церквей не признает раскольнические церкви на Украине — УПЦ и УАПЦ. Константинополь до сих не сообщил, каким образом он собирается даровать автокефалию. Самый вероятный сценарий — создание автокефальной церкви как раз на основе УПЦ КП и УАПЦ.

Предоставление Константинополем независимости УПЦ — способ утвердить свое влияние в православном мире.

Что потеряет РПЦ на Украине и за что борется Константинополь?

Украинская православная церковь Московского патриархата — крупнейшая церковь на Украине. По данным Министерства культуры Украины на начало 2017 года, УПЦ МП имела в своем распоряжении по всей стране 11 392 культовых сооружения, а также 12 328 общин верующих. В ведении православной церкви Киевского патриархата — 3784 храма и 5114 общин. При этом всего у РПЦ вместе с приходами за рубежом 36 878 храмов и иных помещений, где совершается божественная литургия. Третья по численности общин и храмов на Украине — Украинская автокефальная православная церковь: у нее 1195 общин и 868 храмов.​

Украинский закон собственником храмового здания считает общину (в России церковным имуществом распоряжается епархия). Поэтому в случае автокефалии УПЦ именно прихожане будут решать, переходить ли церкви в другой патриархат.

Владельцем Почаевской лавры является религиозная организация «Почаевская Свято-Успенская Лавра» — юридическое лицо, подчиняющееся Московскому патриархату. Ранее, в 2003 году, здания лавры были исключены из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, следовало из распоряжения правительства Украины. Киево-Печерская лавра находится в раздельном пользовании. Нижняя лавра принадлежит УПЦ МП, верхняя — находится в государственной собственности Украины.

Прихожанами Украинской православной церкви Киевского патриархата считают себя 28,7% опрошенных граждан республики, Украинской православной церкви Московского патриархата — 12,8%. Прихожанами Украинской православной автокефальной церкви назвали себя 0,3% опрошенных, 23,4% заявили, что они «просто православные», 1,9% затруднились с ответом. Об этом свидетельствуют данные исследования (*.pdf), проведенного украинским Центром Разумкова весной 2018 года.

В Московском патриархате, впрочем, данные опросов не признают. «[Эти данные] совершенно не соответствуют действительности», — заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Есть ли в споре двух церквей политика?

В РПЦ увязывают действия Константинополя с политикой Киева. «Кто-то в Константинополе очень торопится, пока у власти находится президент [Украины Петр] Порошенко, который активно поддерживает этот проект», — заявил Иларион.

Порошенко с первых дней пребывания на посту не скрывал, что намерен добиться независимости украинской церкви от русской. «Автокефалия — это не проблема только украинских православных. Это вопрос нашей независимости. Это вопрос нашей национальной безопасности. Поэтому и оказывают такое яростное сопротивление Москва и ее пятая колонна в Украине», — заявил Порошенко в июне 2018 года. Его поддержали бывшие президенты страны Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

Фото: Пресс-служба Патриархии / ТАСС

По данным опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центром Разумкова в июне, создание автокефальной поместной православной церкви на Украине поддерживают 31% граждан, против выступают 20%. Среди сторонников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) идею создания поместной церкви поддерживают лишь 23%, выступают против — 40% (среди сторонников Украинской православной церкви Киевского патриархата их доля составляет 45 и 18% соответственно).

И только 11% украинцев считают, что создание поместной церкви относится к первоочередным вопросам жизни страны.

В условиях эскалации конфликта с РПЦ Константинополь может форсировать процесс предоставления автокефалии Украине, считает Алексей Макаркин из Центра политических технологий. «Дипломатические возможности разрешить конфликт уже практически исчерпаны», — сказал он. Автокефалия УПЦ создаст дополнительный осложняющий фактор в отношениях России и Украины, считает Макаркин, так как между Московским и Киевским патриархатами начнется борьба за имущество.

РПЦ — одна из последней нитей, которая связывает Россию и Украину после 2014 года, констатировал в разговоре с РБК руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. «После 2014 года церковные политики занимали даже более осторожную позицию по поводу сложившейся политической ситуации, чем светские власти, так как у церкви к Украине сохраняется духовно-культурный интерес», — говорит он.

Нынешний конфликт несет в себе серьезные риски, говорит Лункин. Потеря РПЦ Украины, где прошло крещение Руси, негативно повлияет на статус РПЦ в постсоветском пространстве, а также приведет к размыванию идеи Русского мира, сказал он. «Российская церковь осознает это, поэтому предпринимает все действия для диалога с Константинополем и Киевом», — отметил Лункин, однако добавил, что в ближайшем будущем «влияние РПЦ будет только уменьшаться».