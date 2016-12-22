РПЦ пригрозила Константинополю полным разрывом отношений

Синод РПЦ принял решение, эквивалентное «разрыву дипломатических отношений» между церквами. Ситуация может усугубиться, если Константинополь продолжит «антиканоническую деятельность» на территории Украинской православной церкви

Патриарх Кирилл (Фото: Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси / ТАСС)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл больше не будет совершать поминовения Константинопольского патриарха Варфоломея, сообщил глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион. По его словам, такое решение принял Синод. Выступление транслировалось каналом «Россия 24».

«Евхаристическое общение (связи. — РБК) между церквами не прерывается. Это решение пока что не лишает возможности клириков Константинопольского патриархата и Русской православной церкви совершать совместные богослужения», — сказал он.

Он добавил, что РПЦ не будет участвовать в работе структур, которые возглавляют люди из Константинопольского патриархата. Однако Церковь пока не разрывает канонического общения с ним. Как отметил митрополит Иларион, слова которого приводит «РИА Новости», «если брать пример из светской жизни, то решение примерно эквивалентно разрыву дипломатических отношений».

Видео: РБК

Однако, сказал Иларион, если Константинополь продолжит «антиканоническую деятельность» на территории Украинской православной церкви, РПЦ будет вынуждена «полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольским [патриархатом]». «Это будет означать, что Константинопольский патриархат больше не будет главой 300 млн православных, — сказал он. — По крайней мере половина [паствы] не будет признавать его [константинопольского патриарха Варфоломея] в качестве первого среди равных».

«Этим жестом наша церковь показывает, что она нисколько не считает патриарха Варфоломея обладающим какой-либо властью. Поминовение Варфоломея и его статус больше не имеют никакого значения для пребывания в православии. Если он нарушает каноны, прерывается его поминовение. Мы в нашей церкви больше за него не молимся. Лично для нас на данный момент он персона нон грата», — заявил РБК отец Андрей Новиков.

Как пояснил пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков, такой шаг является «последней предупредительной мерой» со стороны РПЦ, сообщил ТАСС. Он отметил, что возможность для диалога еще остается.

Разрыв евхаристического общения, объясняет отец Андрей Новиков, фактически станет признанием Константинополя со стороны РПЦ раскольнической церковью.

Кризис в отношениях между РПЦ и Константинополем возник из-за статуса Украинской православной церкви и вопроса о том, чьей канонической территорией она является. 7 сентября константинопольский патриарх Варфоломей назначил двух экзархов — архиепископа Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады — на Украину для подготовки УПЦ к автокефалии (самоуправлению).

В УПЦ Московского патриархата и РПЦ этот шаг сочли нарушением канонической территории и вмешательством в их дела. 8 сентября Синод предупредил, что автокефалия УПЦ создает угрозу единству всего мирового православия.