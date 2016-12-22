ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,87 67,18 EUR Нал. 80,23 78,48 USD Бирж. 68,15 -0,10 EUR Бирж. 79,27 -0,51 USD ЦБ. 68,28 -0,35 EUR ЦБ. 79,95 +0,18 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 6490,00 -10,00 IMOEX 2360,26 +0,12% RTSI 1094,73 +0,94% Brent 78,78 +0,61% DJIA 26100,59 -0,17% Nasdaq 7996,68 -0,21%
РПЦ пригрозила Константинополю полным разрывом отношений
Лента новостей
Петр Верзилов пришел в сознание 19:53, Общество Минобороны проверит данные экс-главы МГБ Грузии о тайных опытах США 19:36, Политика Участника митинга в Волоколамске обвинили в нападении на экс-главу района 19:35, Политика Хоккеист «Детройта» Зеттерберг завершил карьеру из-за травмы спины 19:35, Спорт Лавров предостерег «вынашивающих силовой сценарий» в Донбассе 19:33, Политика 6 женщин, изменивших представление о российском онлайн-образовании 19:24, Pink В Крыму не исключили сброс химических веществ со стороны Украины‍ 19:09, Политика В Москве запустят пробный шеринг электроскутеров 18:51, Свое дело Центробанк Индии отказался считать криптовалюты платежным средством 18:29, Крипто Меркель назвала условие для рассмотрения вопроса снятия санкций с России 17:51, Политика РПЦ пригрозила Константинополю полным разрывом отношений 17:51, Общество Черчесов впервые прокомментировал натурализацию капитана «Ганновера» 17:46, Спорт США и Китай могут договориться: рынок акций поверил в такою перспективу 17:37, Quote США отвергли стремление заместить газ из «Северного потока-2» своим СПГ 17:37, Экономика Электронный кошелек Exodus обновили: в него добавили Tron и Tether 17:08, Крипто На севере Крыма введут режим ЧС из-за химического выброса 17:03, Общество Бывший глава штаба Трампа согласился признать вину 16:52, Политика Появились видео обрушившегося на США урагана «Флоренс» 16:47, Общество На Украину прибыли экзархи Константинополя по вопросу автокефалии УПЦ 16:42, Политика Вице-премьер Борисов назвал долю рубля в расчетах с Индией 16:12, Политика Какое жилье покупают россияне в Грузии и сколько оно стоит. Видео 16:11, Недвижимость Правительство Франции узаконило ICO 16:02, Крипто СК завершил расследование дела Серебренникова 15:56, Общество Картину британского художника Хокни выставили на аукцион за $80 млн 15:52, Общество Тулеев стал ректором кемеровского института 15:46, Общество ЦБ заявил об отсутствии планов по переводу валютных вкладов в рубли 15:42, Финансы ВЭБ подаст иск против Украины из-за ареста акций Проминвестбанка 15:23, Экономика Трюдо заявил об обеспокоенности за находящегося в реанимации Верзилова 15:09, Политика
РПЦ пригрозила Константинополю полным разрывом отношений
Общество, 17:51
0
РПЦ пригрозила Константинополю полным разрывом отношений
Синод РПЦ принял решение, эквивалентное «разрыву дипломатических отношений» между церквами. Ситуация может усугубиться, если Константинополь продолжит «антиканоническую деятельность» на территории Украинской православной церкви
Патриарх Кирилл (Фото: Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси / ТАСС)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл больше не будет совершать поминовения Константинопольского патриарха Варфоломея, сообщил глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион. По его словам, такое решение принял Синод. Выступление транслировалось каналом «Россия 24».

«Евхаристическое общение (связи. — РБК) между церквами не прерывается. Это решение пока что не лишает возможности клириков Константинопольского патриархата и Русской православной церкви совершать совместные богослужения», — сказал он.

Он добавил, что РПЦ не будет участвовать в работе структур, которые возглавляют люди из Константинопольского патриархата. Однако Церковь пока не разрывает канонического общения с ним. Как отметил митрополит Иларион, слова которого приводит «РИА Новости», «если брать пример из светской жизни, то решение примерно эквивалентно разрыву дипломатических отношений».

Видео: РБК

Однако, сказал Иларион, если Константинополь продолжит «антиканоническую деятельность» на территории Украинской православной церкви, РПЦ будет вынуждена «полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольским [патриархатом]». «Это будет означать, что Константинопольский патриархат больше не будет главой 300 млн православных, — сказал он. — По крайней мере половина [паствы] не будет признавать его [константинопольского патриарха Варфоломея] в качестве первого среди равных».

«Этим жестом наша церковь показывает, что она нисколько не считает патриарха Варфоломея обладающим какой-либо властью. Поминовение Варфоломея и его статус больше не имеют никакого значения для пребывания в православии. Если он нарушает каноны, прерывается его поминовение. Мы в нашей церкви больше за него не молимся. Лично для нас на данный момент он персона нон грата», — заявил РБК отец Андрей Новиков.

Как пояснил пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков, такой шаг является «последней предупредительной мерой» со стороны РПЦ, сообщил ТАСС. Он отметил, что возможность для диалога еще остается.

Разрыв евхаристического общения, объясняет отец Андрей Новиков, фактически станет признанием Константинополя со стороны РПЦ раскольнической церковью.

Новый раскол: что будет означать автокефалия украинской церкви
Политика

Кризис в отношениях между РПЦ и Константинополем возник из-за статуса Украинской православной церкви и вопроса о том, чьей канонической территорией она является. 7 сентября константинопольский патриарх Варфоломей назначил двух экзархов — архиепископа Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады — на Украину для подготовки УПЦ к автокефалии (самоуправлению).

В УПЦ Московского патриархата и РПЦ этот шаг сочли нарушением канонической территории и вмешательством в их дела. 8 сентября Синод предупредил, что автокефалия УПЦ создает угрозу единству всего мирового православия.

Авторы: Андрей Гатинский, Александр Атасунцев.
Теги: РПЦ , Украинская православная церковь
Главное
Комитет WADA рекомендовал своему исполкому восстановить права РУСАДА Политика
Материалы по теме
На Украину прибыли экзархи Константинополя по вопросу автокефалии УПЦ Политика
Польская православная церковь призвала не спешить с автокефалией УПЦ Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter