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Польская православная церковь призвала не спешить с автокефалией УПЦ
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Польская православная церковь призвала не спешить с автокефалией УПЦ
Политика, 19:25
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Польская православная церковь призвала не спешить с автокефалией УПЦ
Для предоставления автокефалии украинской церкви необходимо согласие всех поместных церквей, а поспешное решение может усугубить раскол, предупредила Польская православная церковь

Позиция польской церкви

Польская автокефальная православная церковь (PAKT) настаивает, что украинская православная церковь киевского патриархата не может получить автокефалию без консультации с поместными церквями. Об этом говорится в письме секретаря канцелярии Польской православной церкви  Ежи Дорошкевича, поступившем в РБК. Это соответствует позиции и Русской православной церкви (РПЦ). PAKТ — одна из 14 автокефальных православных церквей, признающих независимость друг друга.

Со ссылкой на выдержки из протоколов заседаний Архиерейского собора PAKT от 9 мая 2018 года Дорошкевич пишет, что автокефалия может быть дарована Матерью-церковью (Константинопольским патриархатом) только после консультации со всеми поместными церквями, а поспешные действия могут углубить раскол на Украине. «В настоящее время на Украине сложилась ситуация, о которой должны заботиться все местные православные церкви», — говорится в письме.

7 сентября святейший патриарх Константинопольский Варфоломей назначил двух своих экзархов (представителей) на Украину. В сообщении об их назначении говорилось, что это потребовалось в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви. Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) назвала эти действия «грубым нарушением канонической территории», аналогичным образом отреагировала и РПЦ. УПЦ рассчитывает, что экзархи Константинополя приедут на Украину до конца этой недели, сообщил РБК архиепископ Евстратий, секретарь Священного синода Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Москва разорвет отношения с Константинопольской патриархией, если украинской церкви предоставят автокефалию. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда также сообщил, что на действия Константинополя будет дан жесткий ответ.

За неделю до этих событий, 31 августа, патриарх Варфоломей встречался с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В числе прочего обсуждался вопрос возможной независимости УПЦ.

В разговоре с РБК Легойда отметил, что «наш жесткий ответ — это не вопрос каких-то наших амбиций, это вопрос судеб миллионов людей». «В чем трагедия раскола — мы не признаем таинств, которые совершаются раскольниками, в том числе крещение и причащение. Мы не признаем, что эти таинства происходят», — пояснил он.

Покаяние и независимость

В письме секретаря польской церкви также говорится, что «на Украине существует несколько раскольнических церквей православной церкви, которые должны совершить покаяние и вернуться к канонам православной церкви. Только тогда начнется обсуждение вопроса о предоставлении автокефалии».

Ни одна из поместных церквей не признает раскольнические церкви на Украине — УПЦ Киевского патриархата и Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ), напомнил Легойда. По его словам, раскольников на Украине не признает и сам Константинопольский патриархат: «При всех тех шагах, который сейчас делает Константинополь, пока с его стороны никакого признания раскольников не было. Можно только предположить, что одним из вариантов развития событий может быть их признание. Но это будет грубейшим нарушением канонов, так как глава так называемой УПЦ КП Филарет был в 1997 году отлучен от церкви и предан анафеме как раскольник».

Константинополь пока не сообщил, каким образом он собирается даровать автокефалию, напомнил Легойда. Создание автокефальной церкви на основе УПЦ КП и УАПЦ — только один из возможных сценариев, говорит он. По его словам, даже среди сторонников автокефалии на Украине «далеко не все согласятся с тем, как это делается сейчас, потому что это происходит неканоническим путем, без обращения к русской церкви».

«О поддержке или не поддержке [автокефалии УПЦ поместными церквями] нужно услышать от самих церквей. Так как Московский патриархат — заинтересованная сторона, доверять ему на слово нет оснований», — заявил РБК ерхиепископ Евстратий.​

Накануне встречи патриархов в Стамбуле патриарх Сербской православной церкви Ириней обратился к Варфоломею с призывом не предоставлять автокефалию украинской церкви. 11 сентября патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III во время встречи с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой в Иерусалиме сделал заявление, которое не позволяет с уверенностью сказать, в чью пользу оно было сказано: «Мы молимся за нашего собрата блаженнейшего митрополита Онуфрия (главу УПЦ МП) и многострадальный народ Украины. Глобализация имеет своей главной целью разрушение православной церкви. Щупальца глобализации пытаются проникнуть и в церковное тело, чтобы его разрушить. Это происходит по всему миру, в том числе и на Украине».

РБК направил запросы в канцелярии Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Сербской, Румынской, Болгарской, Кипрской, Греческой, Албанской, Польской и Американской православных церквей с просьбой выразить свое отношение к автокефалии УПЦ, а также прокомментировать заявление митрополита Илариона о возможном разрыве канонического общения с Константинополем, в случае если последний все-таки дарует УПЦ независимость.​

Автор: Александр Атасунцев.
Теги: РПЦ , УПЦ , Московский патриархат , патриарх Кирилл
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