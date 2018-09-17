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Украинский аргумент получил судебную перспективу
Газета № 158 (2882) (1709) Экономика, 14 сен, 13:21
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Украинский аргумент получил судебную перспективу
Киев добился права на дальнейшее оспаривание долга перед Россией
Апелляционный суд Англии постановил провести отдельный судебный процесс по одному из аргументов Украины в споре с Россией по долгу на $3 млрд. Россия намерена подать апелляцию в Верховный суд Великобритании на это решение
Фото: David Bebber / Reuters

​Апелляционный суд Англии и Уэльса вынес постановление о проведении судебного процесса для разбора одного из четырех аргументов Украины в споре с Россией по долгу на $3 млрд, следует из решения суда, с которым ознакомился РБК. Этот аргумент заключается в том, что еврооблигации на $3 млрд были выпущены в пользу России, как утверждает Украина, под «неправомерным давлением».

В то же время суд отказал в рассмотрении трех остальных аргументов Украины, заявленных ею с целью избежать выплаты $3 млрд по еврооблигациям.

Трактовка Украины

Украина заявила, что вердикт Апелляционного суда равносилен ее победе. По версии украинского Минфина, «Украина выиграла по пункту о том, что ее довод о принуждении должен быть рассмотрен в ходе полноценного судебного процесса», а также по пункту о том, что если английский суд решает, что этот довод не может быть рассмотрен в рамках английского права (именно так решил суд первой инстанции в марте 2017 года), то в таком случае разбирательство должно быть приостановлено на неопределенный срок.

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Минфин Украины утверждает, что теперь решение суда первой инстанции должно быть полностью отменено. Ранее Высокий суд Англии признал дефолт Украины по евробондам, принадлежащим России, и постановил, что ни по одному из четырех аргументов Украины не может быть проведено полноценное разбирательство. Решение Апелляционного суда действительно отменяет судебный приказ суда первой инстанции о выплате Украиной долга России (order to pay), однако оно не отменяет собственно приговора суда (judgement) в части отказа в полноценном разбирательстве по трем из четырех аргументов Украины, пояснили РБК в юридической фирме Cleary Gottlieb, представляющей интересы России в этом споре. Интересы номинального истца, трасти (британская компания The Law Debenture Trust Corp.), представляет юрфирма Norton Rose Fulbright, Украины — лос-анджелесская Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

Полмиллиарда штрафных процентов

Помимо $3 млрд и невыплаченного купона на $75 млн Украина должна России начисляемые на эту сумму «штрафные проценты». Они начисляются с 21 декабря 2015 года и выплачиваются по дату полного исполнения обязательств. Каждый день просрочки обходится Украине более чем в $673 тыс., отмечал летом 2017 года Минфин России. По состоянию на 18 мая 2018 года Украина была должна России $583,6 млн начисленных процентов, следует из материалов суда, с которыми ознакомился РБК. То есть совокупный долг — $3,075 млрд — вырос к этой дате на 19%, до $3,66 млрд.

Трактовка России

Минфин России в своем заявлении подчеркивает, что Апелляционный суд поддержал позицию России по трем из четырех заявленных Украиной оснований защиты. Что касается четвертого довода (о «принуждении»), то суд «не подтвердил его справедливость, а лишь констатировал, что этот довод, в отличие от других трех аргументов, заявленных Украиной, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса», отмечает российское финансовое ведомство.

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«Минфин России поручил трасти подать в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение по четвертому доводу Украины», - говорится в заявлении. Это будет сделано примерно до 26 октября, заявил директор департамента госдолга и государственных финансовых отношений Минфина России Константин Вышковский.

Суд отклонил три остальных аргумента Украины, признав, что, во-первых, страна обладала неограниченным объемом полномочий по выпуску еврооблигаций, во-вторых, что условия эмиссии еврооблигаций, помимо их условий, зафиксированных в эмиссионной документации, не предусматривали подразумеваемые («непрописанные») условия, запрещавшие России предпринимать какие-либо действия, которые бы помешали Украине погасить еврооблигации, и, в-третьих, Украина не была вправе не погашать еврооблигации в качестве законной ответной меры на вменяемое России нарушение норм международного права.

Дальнейшие сценарии

Обе стороны вправе обжаловать решение Апелляционного суда в Верховном суде Великобритании (Supreme Court) по любому аспекту, по которому решение было вынесено в пользу противной стороны. Россия уже заявила о планах реализовать это право и подать кассационную жалобу. Решение Верховного суда после рассмотрения кассационной жалобы будет окончательным. Таким образом, если Верховный суд оставит в силе решение Высокого суда (High Court), вынесенное в пользу трасти в порядке упрощенного производства, Украина лишится возможности обжаловать это решение.

Если Верховный суд признает довод Украины обоснованным в части установления (а не простого признания) достоверности доказательств, трасти, действуя от имени России, сможет оспорить данные доказательства в рамках судебного разбирательства в Высоком суде Лондона. При таком сценарии точку в этом деле поставит Высокий суд Лондона. Решение Высокого суда может быть оспорено лишь в случае процедурных нарушений, но не в части установления фактических обстоятельств дела. Если апелляция, которую Россия планирует подать в Верховный суд Англии, не будет удовлетворена, предметное рассмотрение в первоначальной инстанции состоится лишь по одному аргументу, заявил Вышковский.

Слабый аргумент

Этот аргумент заключается в том, что Украина выпустила еврооблигации, подвергнувшись неправомерному давлению. Это давление якобы выражалось в том, что осенью 2013 года, непосредственно перед выпуском еврооблигаций, во-первых, Россия якобы грозила нарушить территориальную целостность Украины, и, во-вторых, как утверждает Украина, ввела против нее несправедливые торговые ограничения. По утверждению Украины, из-за этого давления ей пришлось отказаться от ассоциации с ЕС, который также предлагал ей кредит в размере €610 млн, в результате ей пришлось выпустить еврооблигации в пользу России.

Это слабый аргумент из-за надуманных доводов, которые он включает, объяснили РБК представители Cleary Gottlieb. Угроза территориальной целостности Украины, по заявлениям ее властей, возникла лишь весной 2014 года в связи с событиями в Крыму, то есть после выпуска бондов. Отказ же от ассоциации был обусловлен целым рядом условий ЕС и МВФ, которые признала неприемлемыми Рада Украины, добавляют они. В частности, она не согласилась на повышение цен на природный газ для украинских домохозяйств и освобождение из тюрьмы бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко.

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Слабость позиции Киева обусловлена также прецедентом (.pdf), возникшим в деле Белаж и Будшар против Стро (Belhaj and Boudchar v Straw), который может быть учтен Верховным судом в российско-украинском споре, добавили собеседники РБК в Cleary Gottlieb. В деле Белаж судья сослался на правило английской судебной доктрины, согласно которому английские суды не интерпретируют и не подвергают сомнению отношения между суверенными государствами, в частности вопросы войны и мира, аннексий и т.д. Поэтому довод об угрозе территориальной целостности Украины может быть отвергнут судом.

Украина, в свою очередь, заявила, что было бы несправедливо позволить России одержать победу при помощи английского права, если то же английское право не дает Украине возможности представить свои аргументы против возврата долга.

В ответ на это Россия поручила трасти заявить, что, как было ранее установлено Высоким судом, с точки зрения английского права у Украины в принципе отсутствуют юридические основания для выдвижения довода о принуждении, таким образом, заявление Украины о несправедливом лишении ее возможности заявить в свою защиту обоснованный довод ввиду его дипломатической или политической природы является неправомерным.

Однако Апелляционный суд выразил мнение, что справедливым итогом спора должен был быть приказ Высокого суда о приостановлении разбирательства, следует из приговора. В качестве аргумента Апелляционный суд сослался на то, что справедливая защита Украины может быть обеспечена лишь в том случае, если Украина сможет воспользоваться для этого любой концепцией, которая является элементом английского права. Концепция защиты посредством ссылки на принуждение к действию, на которой настаивает Украина, как раз входит в английское право. Поэтому, по мнению Апелляционного суда, было бы несправедливо позволить России добиваться исполнения условий займа без предоставления возможности Украине строить свою защиту со ссылкой на принуждение к действию, которое является концепцией английского права.

В ходе слушаний представители Украины также пытались доказать принуждение со стороны России нерыночными условиями выпуска, на включении которых в проспект настояла Москва, следует из решения Апелляционного суда. Согласно одному из них, Россия получила право потребовать досрочного погашения в случае достижения украинским госдолгом определенного потолка. Согласно другому, Россия получила право признать дефолт по этим бумагам в случае дефолта Украины по любой задолженности перед российскими госпредприятиями. Однако Апелляционный суд признал, что ни одно из этих условий нельзя с полной уверенностью назвать аномальным, отмечается в приговоре. «Условия по еврооблигациям, безусловно, являлись льготными, — говорит Вышковский. — Процентная ставка в размере 5%. Ставка купонного дохода была ниже, чем доходность по долговым инструментам Украины на тот момент». Это лишний довод, поэтому условия выпуска нельзя считать инструментом принуждения, сказали РБК представители Cleary Gottlieb.

Еврооблигации были выпущены Украиной и приобретены по подписке Россией в декабре 2013 года. После трех платежей в счет процентов Украина не осуществила платеж в счет основной суммы долга по еврооблигациям, которая должна была быть оплачена 21 декабря 2015 года, а также не осуществила последнего платежа в счет процентов. После этого Министерство финансов России, являясь единственным держателем еврооблигаций (через Фонд национального благосостояния), поручило трасти начать судебный процесс против Украины в Высоком суде Англии. С учетом процентов за неисполнение обязательств долг Украины перед Россией превышает $3,6 млрд.

Авторы: Олег Макаров, Иван Ткачёв.
Теги: Украина , Высокий суд Лондона , облигации
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