Дуэль с рикошетом

Шесть вопросов о видеообращении главы Росгвардии к основателю ФБК

Глава Росгвардии Виктор Золотов в своем видеообращении к Алексею Навальному вызвал основателя ФБК на дуэль, пообещав сделать из него отбивную. РБК разбирался, почему генерал армии избрал эту форму дискуссии и в ее последствиях

Виктор Золотов (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

Во вторник на сайте Росгвардии появилось видеообращение главы ведомства Виктора Золотова к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному. Таким образом генерал армии ответил на обвинения ФБК в нарушениях при закупках продуктов для нужд Росгвардии.

К вечеру 11 сентября у видеообращения Виктора Золотова только на канале Росгвардии в YouTube было более 620 тыс. просмотров.

На какое расследование ​ФБК отвечает Золотов 23 августа ФБК опубликовал расследование «Картошечка Росгвардии», в котором речь идет об увеличении цены ряда продуктов, закупаемых для питания бойцов Росгвардии, после выхода постановления правительства об эксклюзивном праве мясокомбината «Дружба народов» на поставки для Росгвардии. Среди упоминаемых фактов — цены на закупку лука и литра яблочного сока, которые за год увеличились в два раза, и подорожавшая с 14 руб. 96 коп. до 46 руб. 78 коп. капуста. Даже в столичных супермаркетах перечисленные продукты стоили дешевле. В расследовании ФБК также отмечается, что крымский мясокомбинат «Дружба народов» принадлежит бывшему начальнику Центрального архива внутренних войск МВД Борису Кантемирову.

Почему именно видеообращение?

Золотов выбрал формат видеообращения, чтобы «оказаться в одном формате» с видеоблогером Навальным, считает политконсультант Дмитрий Фетисов. Возможно, директор Росгвардии, как и ранее записавший видеоответ оппозиционеру бизнесмен Алишер Усманов, сделал это в расчете на молодежную аудиторию, полагает он. «Возможно, консультанты убедили Золотова поступить по правилу «отвечать надо на том же поле, где тебя ударили», — допускает он. Еще одна цель видеообращения — противопоставить образ офицера образу оппозиционного политика, добавил эксперт.

Близкий к Росгвардии источник называет появление видеоролика личной инициативой Золотова. «Речь он готовил себе сам», — утверждает собеседник РБК.

Алишер Усманов (Фото: Алишер Усманов / YouTube)

На ответ Навальному, вероятно, была получена санкция президента, однако формат и содержание ответа, похоже, Золотов выбирал сам, предполагает политолог Алексей Макаркин. При этом выбранный формат и само обращение, по его мнению, оказались не самыми удачными — вопреки негласному правилу, он называет главу ФБК по имени, использует слово «отбивная». По мнению эксперта, выбор Усманова был более оправданным: «Усманов, во-первых, не стоит на госслужбе и не является генералом. Это было обращение частного лица к частному лицу. Во-вторых, Усманов подал в суд. Он всячески подчеркивал, что это правовое решение вопроса. Здесь же предлагается внеправовое, внесудебное, достаточно архаичное решение вопроса», — объясняет Макаркин. При этом сам по себе вызов на дуэль предполагает выяснение отношений между равными — получается, что Золотов поставил Навального на один уровень с собой, добавляет Макаркин.

Видео: пресс-служба Росгвардии

«Думаю, это обращение — личная инициатива Золотова. И по стилистике, и по содержанию, и по характеру обращения видно, что сыграла роль личная эмоция», — уверена политолог Татьяна Становая. Она предполагает, что эту реакцию спровоцировала апелляция Навального к рядовым бойцам Росгвардии. «В основе этого обращения — страх, что у Путина будут сомнения в том, что Золотов обеспечит лояльность личного состава», — говорит Становая.​

Что сказал Виктор Золотов О Навальном «Человек с президентскими амбициями». «Изделие из американской пробирки». «Вам поставлена задача обливать грязью все вокруг для того, чтобы дестабилизировать ситуацию и политическую, и экономическую внутри страны». «Вам никто никогда как следует не давал по заднице. Да так, чтобы вы печенкой это прочувствовали». О Ходорковском «Писал слезные покаянные письма в адрес президента для того, чтобы его выпустили из тюрьмы. Выпустили — мотанул и начал опять проводить свою политику дестабилизации». «Три журналиста погибли благодаря его деятельности». О себе «Действительно небедный человек. В отличие от вас, когда вы еще только садились на горшок, я отслужил в армии, работал на производстве, был, кстати, ударником коммунистического труда и потом занимался бизнесом — видите, как складывалась судьба». О ценах на сок «40 руб. за сок говорит лишь о том, что это были недобросовестные поставщики и коррупционеры, которые вошли с ними в сговор, потому что за 40 руб. сока быть не может — там может быть вода или суррогат. Ну это, так сказать, начальный этап». О дуэли «Вы допустили оскорбительные клеветнические измышления. В офицерской среде не принято просто так прощать это. Испокон веков еще подлеца били по лицу и вызывали на дуэль… Где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую сочную отбивную». «Если, господин Навальный, вы в своих изобличениях еще раз позволите оскорбительный или клеветнический тон в адрес меня или членов моей семьи, то я вам обещаю, что, прежде чем перешагнуть через вас и вытереть о вас ноги, я устрою шоу с показом для всего личного состава Росгвардии».

На кого рассчитано видео Золотова?

​Видеообращение Золотова посмотрит прежде всего молодежная аудитория, преимущественно в крупных городах, считает социолог Левада-центра Денис Волков.

По мнению политтехнолога Григория Казанкова, президент является единственным адресатом сообщения — глава Росгвардии показал верховному главнокомандующему, что «готов ринуться в бой с открытым забралом», считает Казанков.

Для Золотова важно мнение значимой для него референтной группы, это в первую очередь силовая элита, считает ведущий эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин. Силовая элита часто апеллирует к традициям царской России, отсюда и отсылка к дуэли, говорит он.

Почему Навальный назван Навальным?

Золотов одним из первых в российском руководстве произнес фамилию Навальный. Президент, его пресс-секретарь и другие высокопоставленные чиновники обычно не называют основателя ФБК по имени.

Социолог Волков обращает внимание, что, согласно опросам общественного мнения, фигура и мнение Навального интересны «продвинутым слоям населения», людям с высшим образованием. «В этих слоях замалчивание его имени уже приобретает комичные формы. Поэтому, может быть, посчитали необходимым начать отвечать Навальному в этой плоскости», — предполагает социолог.

Алексей Навальный (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Есть ли в заявлении Золотова признаки нарушения закона?

Опрошенные РБК юристы не увидели нарушений закона в словах главы Росгвардии. Оно «очень близко» к нарушению, но не преступает закон, считает юрист фирмы «Князев и партнеры» Кирилл Яковлев. ​Слов «подлец», «трус» недостаточно для того, чтобы суд поддержал исковое заявление.

Управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский поясняет, что в видеообращении не содержится угрозы убийства или клеветы. «Но определенно есть оскорбительные моменты: человека называют гнилым, трухлявым. У Навального есть шанс обратиться в правоохранительные органы в рамках административного кодекса», — говорит Старинский.

Как это отразится на имидже власти?

Бывший сотрудник администрации президента и политолог Андрей Колядин заявил РБК, что не понял логику обращения Золотова: «Зачем? Чтобы Навальный испугался и уехал? Или чтобы согласился на битву и пострадал в прямом эфире? Чтобы ответил и завязалась интересная дискуссия?» По мнению эксперта, любой из этих вариантов работает скорее на оппозиционного политика, а не на власть. Колядин посчитал прямое вступление директора Росгвардии в политику, хотя его и прочат в преемники президента, «немного преждевременным».

С ним соглашаются другие опрошенные РБК политологи. «Такая реакция не демонстрирует уверенности», — говорит Макаркин. Это видеообращение может в итоге нанести вред как самому главе Росгвардии, так и имиджу всей правоохранительной системы, резюмирует политолог Фетисов.

Как это отразится на популярности Навального?

На общественное мнение больше влияют основные каналы получения информации, такие как программы Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева в эфире федеральных каналов, чем видеообращения, размещенные в интернете, констатирует Денис Волков. Российская аудитория YouTube — это 2–3% населения, отмечает он. «В целом на массовое сознание влияют другие институты», — говорит Волков. Он убежден, что на отношение общества к Навальному это видеообращение серьезно не повлияет.