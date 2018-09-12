Дуэль с рикошетом

Во вторник на сайте Росгвардии появилось видеообращение главы ведомства Виктора Золотова к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному. Таким образом генерал армии ответил на обвинения ФБК в нарушениях при закупках продуктов для нужд Росгвардии.
К вечеру 11 сентября у видеообращения Виктора Золотова только на канале Росгвардии в YouTube было более 620 тыс. просмотров.
На какое расследование ФБК отвечает Золотов
23 августа ФБК опубликовал расследование «Картошечка Росгвардии», в котором речь идет об увеличении цены ряда продуктов, закупаемых для питания бойцов Росгвардии, после выхода постановления правительства об эксклюзивном праве мясокомбината «Дружба народов» на поставки для Росгвардии. Среди упоминаемых фактов — цены на закупку лука и литра яблочного сока, которые за год увеличились в два раза, и подорожавшая с 14 руб. 96 коп. до 46 руб. 78 коп. капуста. Даже в столичных супермаркетах перечисленные продукты стоили дешевле. В расследовании ФБК также отмечается, что крымский мясокомбинат «Дружба народов» принадлежит бывшему начальнику Центрального архива внутренних войск МВД Борису Кантемирову.
Золотов выбрал формат видеообращения, чтобы «оказаться в одном формате» с видеоблогером Навальным, считает политконсультант Дмитрий Фетисов. Возможно, директор Росгвардии, как и ранее записавший видеоответ оппозиционеру бизнесмен Алишер Усманов, сделал это в расчете на молодежную аудиторию, полагает он. «Возможно, консультанты убедили Золотова поступить по правилу «отвечать надо на том же поле, где тебя ударили», — допускает он. Еще одна цель видеообращения — противопоставить образ офицера образу оппозиционного политика, добавил эксперт.
Близкий к Росгвардии источник называет появление видеоролика личной инициативой Золотова. «Речь он готовил себе сам», — утверждает собеседник РБК.
На ответ Навальному, вероятно, была получена санкция президента, однако формат и содержание ответа, похоже, Золотов выбирал сам, предполагает политолог Алексей Макаркин. При этом выбранный формат и само обращение, по его мнению, оказались не самыми удачными — вопреки негласному правилу, он называет главу ФБК по имени, использует слово «отбивная». По мнению эксперта, выбор Усманова был более оправданным: «Усманов, во-первых, не стоит на госслужбе и не является генералом. Это было обращение частного лица к частному лицу. Во-вторых, Усманов подал в суд. Он всячески подчеркивал, что это правовое решение вопроса. Здесь же предлагается внеправовое, внесудебное, достаточно архаичное решение вопроса», — объясняет Макаркин. При этом сам по себе вызов на дуэль предполагает выяснение отношений между равными — получается, что Золотов поставил Навального на один уровень с собой, добавляет Макаркин.
«Думаю, это обращение — личная инициатива Золотова. И по стилистике, и по содержанию, и по характеру обращения видно, что сыграла роль личная эмоция», — уверена политолог Татьяна Становая. Она предполагает, что эту реакцию спровоцировала апелляция Навального к рядовым бойцам Росгвардии. «В основе этого обращения — страх, что у Путина будут сомнения в том, что Золотов обеспечит лояльность личного состава», — говорит Становая.
Что сказал Виктор Золотов
О Навальном
«Человек с президентскими амбициями».
«Изделие из американской пробирки».
«Вам поставлена задача обливать грязью все вокруг для того, чтобы дестабилизировать ситуацию и политическую, и экономическую внутри страны».
«Вам никто никогда как следует не давал по заднице. Да так, чтобы вы печенкой это прочувствовали».
О Ходорковском
«Писал слезные покаянные письма в адрес президента для того, чтобы его выпустили из тюрьмы. Выпустили — мотанул и начал опять проводить свою политику дестабилизации».
«Три журналиста погибли благодаря его деятельности».
О себе
«Действительно небедный человек. В отличие от вас, когда вы еще только садились на горшок, я отслужил в армии, работал на производстве, был, кстати, ударником коммунистического труда и потом занимался бизнесом — видите, как складывалась судьба».
О ценах на сок
«40 руб. за сок говорит лишь о том, что это были недобросовестные поставщики и коррупционеры, которые вошли с ними в сговор, потому что за 40 руб. сока быть не может — там может быть вода или суррогат. Ну это, так сказать, начальный этап».
О дуэли
«Вы допустили оскорбительные клеветнические измышления. В офицерской среде не принято просто так прощать это. Испокон веков еще подлеца били по лицу и вызывали на дуэль… Где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую сочную отбивную».
«Если, господин Навальный, вы в своих изобличениях еще раз позволите оскорбительный или клеветнический тон в адрес меня или членов моей семьи, то я вам обещаю, что, прежде чем перешагнуть через вас и вытереть о вас ноги, я устрою шоу с показом для всего личного состава Росгвардии».
На кого рассчитано видео Золотова?
Видеообращение Золотова посмотрит прежде всего молодежная аудитория, преимущественно в крупных городах, считает социолог Левада-центра Денис Волков.
По мнению политтехнолога Григория Казанкова, президент является единственным адресатом сообщения — глава Росгвардии показал верховному главнокомандующему, что «готов ринуться в бой с открытым забралом», считает Казанков.
Для Золотова важно мнение значимой для него референтной группы, это в первую очередь силовая элита, считает ведущий эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин. Силовая элита часто апеллирует к традициям царской России, отсюда и отсылка к дуэли, говорит он.
Почему Навальный назван Навальным?
Золотов одним из первых в российском руководстве произнес фамилию Навальный. Президент, его пресс-секретарь и другие высокопоставленные чиновники обычно не называют основателя ФБК по имени.
Социолог Волков обращает внимание, что, согласно опросам общественного мнения, фигура и мнение Навального интересны «продвинутым слоям населения», людям с высшим образованием. «В этих слоях замалчивание его имени уже приобретает комичные формы. Поэтому, может быть, посчитали необходимым начать отвечать Навальному в этой плоскости», — предполагает социолог.
Есть ли в заявлении Золотова признаки нарушения закона?
Опрошенные РБК юристы не увидели нарушений закона в словах главы Росгвардии. Оно «очень близко» к нарушению, но не преступает закон, считает юрист фирмы «Князев и партнеры» Кирилл Яковлев. Слов «подлец», «трус» недостаточно для того, чтобы суд поддержал исковое заявление.
Управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский поясняет, что в видеообращении не содержится угрозы убийства или клеветы. «Но определенно есть оскорбительные моменты: человека называют гнилым, трухлявым. У Навального есть шанс обратиться в правоохранительные органы в рамках административного кодекса», — говорит Старинский.
Как это отразится на имидже власти?
Бывший сотрудник администрации президента и политолог Андрей Колядин заявил РБК, что не понял логику обращения Золотова: «Зачем? Чтобы Навальный испугался и уехал? Или чтобы согласился на битву и пострадал в прямом эфире? Чтобы ответил и завязалась интересная дискуссия?» По мнению эксперта, любой из этих вариантов работает скорее на оппозиционного политика, а не на власть. Колядин посчитал прямое вступление директора Росгвардии в политику, хотя его и прочат в преемники президента, «немного преждевременным».
С ним соглашаются другие опрошенные РБК политологи. «Такая реакция не демонстрирует уверенности», — говорит Макаркин. Это видеообращение может в итоге нанести вред как самому главе Росгвардии, так и имиджу всей правоохранительной системы, резюмирует политолог Фетисов.
Как это отразится на популярности Навального?
На общественное мнение больше влияют основные каналы получения информации, такие как программы Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева в эфире федеральных каналов, чем видеообращения, размещенные в интернете, констатирует Денис Волков. Российская аудитория YouTube — это 2–3% населения, отмечает он. «В целом на массовое сознание влияют другие институты», — говорит Волков. Он убежден, что на отношение общества к Навальному это видеообращение серьезно не повлияет.
Как отреагировали на видеообращение Виктора Золотова
Алексей Навальный
не ответил на слова Золотова. Он находится в спецприемнике, в конце августа арестован на 30 суток за организацию протестной акции «Забастовка избирателей» в январе.
Любовь Соболь, юрист ФБК
«Мы готовы отвечать не только публично, но и в суде. По этому делу доказательства очевидны, все они находятся на сайте госзакупок».
Михаил Ходорковский
«Что до моего освобождения и возможности проститься с мамой, так я за это «спасибо» сказал и повторить не напрягаюсь. Теперь жалеете? Дорогу назад новой уголовкой закрыли? Скоро закажете, благородные наши? Что сидеть тихо не буду, я предупреждал».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
«Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами, когда бывает действительно бессовестная клевета, которая является не чем иным, как нарушением действующего законодательства, конечно, лучше такую клевету пресекать на корню».
Рамзан Кадыров, глава Чечни
«Ход Настоящего Мужчины, и так давно надо было поступить… Если нападающий, как шакал из-за угла, оппонент Золотова не может отстоять свои позиции обоснованно, по закону, по морали, то пусть попробует по-мужски».