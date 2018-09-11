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С репетиторов и домработниц возьмут по 4%
Газета № 154 (2878) (1109) Экономика, 10 сен, 13:24
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С репетиторов и домработниц возьмут по 4%
Власти определились со ставкой налогообложения самозанятых
Правительство и Госдума завершили работу над законопроектом о налогообложении самозанятых, в скором времени он будет внесен в нижнюю палату. Эксперимент продлится десять лет, первыми налог введут четыре региона, включая Москву
Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Правительство и Госдума завершили работу над законопроектом о налогообложении самозанятых, объявил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров (трансляция заседания комитета велась на сайте нижней палаты парламента).

Предлагается установить ставку налога на уровне 4% от цены оказанной услуги, сообщил депутат. В первоначальной версии законопроекта, которую в начале мая представил Минфин, она отличалась и составляла 3% с транзакции при оказании услуг физическим лицам и 6% в отношении услуг юридическим лицам. О том, что власти решили остановиться на ставке 4%, в августе также заявил замглавы ФНС Дмитрий Сатин.

Андрей Макаров не уточнил, относится ли теперь ставка 4% к реализации товаров и услуг физическим или юридическим лицам. Сатин ранее говорил, что эта ставка для тех, кто работает с физлицами.

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На первых порах налог введут в качестве эксперимента в четырех регионах. Это будут Москва, Московская область, Татарстан и Калужская область, напомнил Макаров. Эксперимент продлится десять лет, «чтобы все понимали, что эти условия постоянны, никто их не отнимет», сказал Макаров, присоединиться к новой системе можно будет в любой момент. «Я думаю, что, если эксперимент пойдет успешно, мы с вами уже в следующем году сможем принять решение, чтобы сделать его постоянным и для всей страны или чтобы все могли к нему подключиться», — подчеркнул депутат.

Самозанятым нужны дополнительные стимулы для легализации, говорит директор Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида. «Самозанятые в большинстве своем не предприниматели, они ближе к наемным работникам и трудятся вынужденно. Поэтому подобные инициативы для них не очень интересны. Главное — не выжимать их из тени жестким контролем и угрозой штрафов, а привлекать, создавать комфортные условия в официальной экономике», — считает Покида. Дополнительным стимулом, по его мнению, может стать помощь в получении заказов. «Главная проблема для самозанятых — поиск работы. Содействие в этом по типу интернет-порталов Youdo и Profi.ru. может сподвигнуть самозанятых переходить в легальное поле», — считает эксперт.

Федеральный бюджет доходов от нового налога не получит, следует из слов Макарова. Вместо этого он будет зачислен в региональные и муниципальные бюджеты (по 50% в каждый). Зачисление в региональный бюджет будет происходить по месту, где самозанятый ведет деятельность, а в муниципальный — по месту его регистрации.

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Законопроект станет одним из приоритетов для бюджетного комитета, рассмотреть его в Госдуме предлагается до конца текущей сессии, уточнил Макаров. Вступить в силу документ должен с 1 января 2019 года. Налогообложение самозанятых будет осуществляться через мобильное приложение, которое разработала ФНС.

При этом самозанятых освободят от уплаты страховых взносов, кроме платежей в фонд ОМС, говорил Сатин.

​Новый законопроект планируется синхронизировать с проектом о продлении налоговых каникул для самозанятых. Документ, принятый Госдумой в первом чтении в мае, позволяет няням, сиделкам, репетиторам и домработницам не платить налоги еще один год при условии, что они зарегистрировались в налоговых органах (эти каникулы действуют с 2017 года). Однако пока такая мера не привела к радикальному обелению самозанятых — по данным ФНС, по состоянию на 1 сентября в России официально зарегистрированы 2300 самозанятых, из них более 300 — иностранные граждане. Покида говорит, что на деле в России могут быть порядка 15 млн самозанятых.

Авторы: Антон Фейнберг, Ольга Агеева.
Теги: самозанятые , налоги , Андрей Макаров
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