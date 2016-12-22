В ФНС уточнили размер ставки налога для самозанятых

По условиям особого налогового режима для самозанятых, находящегося на рассмотрении в правительстве, ставка налога для них составит 4%

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Замглавы ФНС Дмитрий Сатин рассказал, что в случае одобрения правительством нового налогового режима для самозанятых при реализации товаров и услуг физическим лицам они будут платить налог по ставке 4%, передает ТАСС. Минфин, объявивший весной об этом режиме, говорил, что ставка составит от 3 до 6%.

Сатин подчеркнул, что подобный спецрежим поможет снизить налоговую нагрузку на самозанятых. В настоящее же время граждане в случае честной уплаты налогов вынуждены подавать декларацию или регистрировать ИП. «Сейчас граждане, которые получают регулярный доход не по трудовому договору или дополнительный доход помимо основного места работы, должны ежегодно подавать декларацию, платить НДФЛ по ставке 13% или регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Это потребует уплаты страховых платежей в фонды, а также сдачи отчетности», — пояснил он.

В случае принятия парламентом решения о налоговом спецрежиме самозанятых будут ждать послабления. «Самозанятые граждане при реализации товаров и услуг физическим лицам будут платить налог по ставке 4%, будут освобождены от уплаты страховых платежей (кроме платежей в фонд ОМС), подачи какой-либо отчетности», — рассказал замглавы ФНС.

О планах введения особого налогового режима для самозанятых Минфин рассказал в мае. Тогда заглавы ведомства Илья Трунин предположил, что он будет называться «налогом на профессиональный доход». В качестве вероятного срока введения этого налога в ведомстве называли 2019 год.

Оплачивать налог предлагается через мобильное приложение. Вопрос уплаты страховых взносов для самозанятых до конца не прояснен. Как заявлял глава Минэкономразвития, самозанятые могут быть освобождены от страховых взносов, но при этом о пенсии им нужно будет заботиться самим. «Если мы говорим о предпринимателях, а именно о самозанятых гражданах, мы сейчас обсуждаем возможность их освобождения от страховых платежей, но с условием принятия на себя полного риска по увеличению уровня своего пенсионного обеспечения, уровня социальных пенсий», — говорил он.