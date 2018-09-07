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Медвежья охота
Газета № 152 (2876) (0709) Политика, 06 сен, 22:57
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Медвежья охота
Власть Что инкриминируют иркутскому губернатору-коммунисту
В администрации Иркутской области прошли выемки документов в рамках проверки в отношении вице-губернатора. Губернатору Сергею Левченко грозит дело за незаконную охоту. Политологи уверены в связи этих событий с грядущими выборами
Сергей Левченко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Выемки и медведь

В четверг, 6 сентября, в здании иркутской областной администрации сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета России назвали это плановым мероприятием в рамках одной из доследственных проверок. Следственные действия прошли в отделе кадров, канцелярии и других помещениях администрации, сообщил источник РБК, близкий к руководству области.

Выемки, уточнил источник, связаны в том числе с проверкой в отношении вице-губернатора Иркутской области Виктора Кондрашова, который идет на выборы в законодательное собрание от КПРФ.

Как уточнила позднее прокуратура области, проверка в отношении Кондрашова проводится по «выявленным фактам нарушений антикоррупционного законодательства, требующих дачи уголовно-правовой оценки». По данным собеседника РБК, вице-губернатору вменяют неточное заполнение декларации об имуществе. «Правительство уже дало ответ, что один и тот же участок дважды требуют указать и в декларации нет нарушений», — отметил он.

Пресс-секретарь губернатора области коммуниста Сергея Левченко в разговоре с РБК отрицала факт выемок, несмотря на официальные сообщения о них. Сам Левченко был недоступен для комментариев. Председатель регионального заксобрания Сергей Брилка не ответил на звонки РБК.

6 сентября областная прокуратура также направила в следственные органы материалы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по факту охоты на медведя, в которой принимал участие Левченко. 3 сентября на только что созданном аккаунте в YouTube появилась видеозапись охоты губернатора, сюжеты на эту тему стали появляться на федеральном телевидении. В трехминутном ролике Левченко в окружении нескольких человек подходит к берлоге и делает несколько выстрелов, затем убитое животное вытаскивают из берлоги.

Прокуратура передала в СК видео охоты иркутского губернатора на медведя
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Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы единоросс Николай Николаев осудил поступок главы региона и направил запрос в Генпрокуратуру и МВД с просьбой дать оценку охоте, заявив, что это поступок, «не достойный ни губернатора, ни сибиряка, ни мужчины».

В пресс-службе Левченко признали подлинность видеозаписи, но утверждают, что она была сделана в ноябре 2016 года, когда Левченко охотился «в соответствии с лицензией на отстрел животного» после обращений от населения, что «медведь-шатун представляет опасность».

Кроме того, на прошлой неделе прокуратура области сообщила о возобновлении расследования уголовного дела в отношении гендиректора ЗАО «Стальконструкция» Андрея Левченко, сына губернатора, который также баллотируется в заксобрание от КПРФ. А телеканал НТВ показал сюжет о рисках срыва отопительного сезона в области, в чем главы ряда городов обвиняли Левченко.

Атака перед выборами

Член ЦК КПРФ Андрей Андреев в разговоре с РБК связал выемки в администрации с предстоящими 9 сентября выборами в областной парламент на фоне «падения рейтинга «Единой России». «Мы наблюдаем традиционный набор PR-инструментов, вплоть до привлечения силовых органов, против представителей компартии. Обвинения связаны со старыми заявлениями прокуратуры и следственных органов в отношении кандидатов КПРФ», — утверждает Андреев.

Сергей Левченко, руководящий обкомом КПРФ и входящий в президиум ЦК КПРФ, отказался возглавлять список коммунистов на выборах в законодательное собрание, впрочем, пообещав агитировать за компартию. Согласно внутренним социологическим опросам, у КПРФ в регионе рейтинг опережает показатели «Единой России», утверждают два источника РБК, близких к руководству области.

Список «Единой России» на выборах возглавляет Сергей Сокол, считающийся главным претендентом на кресло спикера заксобрания. Сокол последние несколько лет работал в структурах «Ростеха», был советником гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова. До прихода в «Ростех» он в 2002–2008 годах занимал пост заместителя губернатора Красноярского края Александра Хлопонина.

Впрочем, для региона он не «варяг» — в 2008 году он курировал внутреннюю политику на посту иркутского вице-губернатора и после гибели Игоря Есиповского в 2009 году некоторое время исполнял обязанности и. о. главы региона. Его возвращение в региональную политику сопровождалось предположениями политологов, что кресло спикера заксобрания станет для выходца из «Ростеха» трамплином на губернаторский пост.

Появившиеся перед выборами претензии правоохранительных органов к региональной верхушке наводят на мысли, что это кампания по дискредитации Левченко, отмечает политолог Ростислав Туровский. «Есть ощущение того, что уровень поддержки КПРФ и «Единой России» в Иркутской области сопоставимы и эти новости могут ударить по позициям не только губернатора, но и КПРФ перед выборами», — отметил эксперт. При этом Туровский уверен, что серьезно эти события не повлияют на результаты выборов, так же как и на отношение к губернатору.

«Административно выемки документов и заявление прокуратуры выглядят как удар по Левченко, но электорально у него мощный повод обыграть ситуацию и показать, как все ополчились против него», — говорит президент фонда «Петербургская политика» политолог Михаил Виноградов.

«Пока можно лишь констатировать, что давление на Левченко увеличивается. И это тревожный сигнал для губернатора, учитывая, как быстро можно потерять доверие первого лица», — сказал замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов.

Красный губернатор

Сергей Левченко, депутат Госдумы трех созывов, трижды участвовал в выборах губернатора Иркутской области. В 1997 и 2001 годах он проиграл, но в сентябре 2015 года на досрочных прямых выборах губернатора ему удалось одолеть во втором туре единоросса Сергея Ерощенко.

«Единая Россия» поражение признала, однако с тех пор Левченко находится в непростых отношениях с федеральн​ым руководством партии власти и ее иркутским отделением. Лидер фракции «Единая Россия» в Думе Сергей Неверов и спикер областного парламента единоросс Сергей Брилка являются главными публичными критиками Левченко, указывая, например, на невыполнение им предвыборных обещаний или незаконное увольнение мэров. Из-за отсутствия большинства в областном парламенте для Левченко проблематично проводить многие свои инициативы в области, например концепт «госплана» на пятилетку по развитию области.

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Партия власти контролирует не только большинство в законодательном собрании региона, но и пользуется поддержкой большинства мэров городов области, с которыми у губернатора-коммуниста сложились непростые отношения. В частности, губернатор конфликтует с мэрами Иркутска Дмитрием Бердниковым, Черемхово — Вадимом Семеновым, Братска — Сергеем Серебренниковым. У Левченко также остаются напряженные отношения с силовиками, элитами Братска и руководством «Ростеха», которое внимательно следит за ситуацией в родном регионе Сергея Чемезова и на этих выборах ​стремится укрепить свои позиции в области, констатирует Туровский.

Авторы: Владимир Дергачев, Елизавета Антонова.
Теги: Иркутская область , КПРФ , Сергей Левченко
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