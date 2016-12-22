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Силовики провели выемку документов в администрации Иркутской области
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Силовики провели выемку документов в администрации Иркутской области
Политика, 09:52
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Силовики провели выемку документов в администрации Иркутской области
В здании иркутской областной администрации проводится выемка документов. На месте работают сотрудники Следственного комитета, полиции и прокуратуры
Здание администрации правительства Иркутской области (Фото: admirk.ru)

Утром в четверг, 6 сентября, в здании иркутской областной администрации началась выемка документов, рассказал РБК источник, близкий к руководству иркутской администрации. Проведение следственных действий РБК подтвердил другой сотрудник администрации.

По словам источника, в следственных мероприятиях участвуют сотрудники Следственного комитета, полиции и прокуратуры. «Речь об обысках не идет, — уточнил собеседник РБК, — только о выемке документов».

«В здании администрации правительства Иркутской области проводились у нас сегодня плановые мероприятия по одному из материалов доследственных проверок», — сообщили РБК в пресс-службе следственного управления СК России по Иркутской области.

«У меня пока информации никакой нет», — сообщил РБК старший помощник прокурора Иркутской области по взаимодействию со СМИ Александр Семенов.

Источник в администрации заявил, что следственные действия связаны с выборами в законодательное собрание региона, которые состоятся в это воскресенье. «Выемки связаны, в том числе, с бывшим мэром, а сейчас вице-губернатором [Виктором] Кондрашовым, который идет на выборы в законодательное собрание и серьезно теснит единоросса [Андрея] Лабыгина. Кондрашову вменяют, что он что-то не так указал в декларации об имуществе. Правительство уже дало ответ, что в декларации нет нарушений», — рассказал источник.

Он уточнил, что «целая группа сотрудников СК» приехала из Москвы. Следственные действия проходят в отделе кадров, канцелярии и в других подразделениях администрации.

Член ЦК КПРФ Андрей Андреев подтвердил РБК следственные действия в здании обладминистрации. Он также уговорит, что выемки связаны с выборами на фоне «падения рейтинга «Единой России». «Мы наблюдаем традиционный набор PR-инструментов в вплоть до привлечения силовых органов против представителей компартии. Обвинения связаны со старыми заявлениями прокуратуры и следственных органов в отношении кандидатов КПРФ», — заключил Андреев.

Регионом руководит коммунист Сергей Левченко, который победил на досрочных прямых выборах губернатора в сентябре 2015 года единоросса Сергея Ерощенко.

Пресс-секретарь губернатора Ирина Алашкевич не стала комментировать ситуацию.

Авторы: Владимир Дергачев, Владислав Гордеев.
Теги: Иркутск , «Единая Россия» , выемка документа
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