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1,3 миллиарда сошло с пути
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1,3 миллиарда сошло с пути
Газета № 152 (2876) (0709) Общество, 07:35
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1,3 миллиарда сошло с пути
МВД возбудило дело о хищении у РЖД
Следственный департамент МВД начал расследование дела о хищении 1,3 млрд руб. у РЖД. Главный обвиняемый — уехавший из страны бизнесмен Сергей Вильшенко, проходящий также по делу о растрате в компании Артема Чайки
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Вагоны страховали в однодневке

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту мошенничества на 1,3 млрд руб., совершенного в отношении госкомпании «Российские железные дороги». Об этом говорится в материалах дела, копия которых есть в распоряжении РБК. Подлинность документов подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

Хищения связаны с деятельностью транспортной компании «Азия-Транс», которая с июня 2012 года по октябрь 2015-го должна была оказывать логистические услуги филиалу РЖД — Центральной дирекции по ремонту пути. В действительности перечисленные ей РЖД деньги выводились ​по фиктивным договорам с фирмами-однодневками, говорится в документах. В частности, в течение трех лет «Азия-Транс» перечисляла деньги компании «Прожектор — Логистическая компания» якобы за страхование железнодорожных вагонов и грузов, тогда как у «Прожектора» (по версии следствия, номинальной фирмы) не было даже лицензии на страховую деятельность. Деньги, по данным Федеральной налоговой службы, были легализованы за пределами России, утверждается в деле.

Дело было возбуждено еще 25 мая; в его основу легло не заявление РЖД, а материалы, выделенные из другого уголовного дела, рассказал источник РБК.​ В июле заместитель генпрокурора Виктор Гринь от имени Российской Федерации подал в Мещанский суд Москвы два гражданских иска в защиту РЖД: о признании компании потерпевшей в уголовном деле и о взыскании всей суммы ущерба — 1 266 924 665 руб. (копии исков есть у РБК). Они будут рассмотрены вместе с уголовным делом по существу.

В РЖД отказались от комментариев. Связаться с руководством «Азия-Транс» РБК не удалось: два из трех телефонов компании, указанных в базе СПАРК, недоступны, еще один сейчас принадлежит другой организации. Компания «Прожектор», по данным СПАРК, сейчас не действует.

РБК также направил запрос в пресс-службу МВД.

Двое под арестом, один в бегах

Обвиняемых по делу трое: гендиректор «Азия-Транс» Евгений Матвеев (в карточке компании в СПАРК он указан как действующий руководитель), бывший гендиректор «Прожектора» Алексей Кириллов и бизнесмен Сергей Вильшенко.

В августе следствие просило заключить Матвеева и Кириллова под стражу, но Тверской суд Москвы отклонил эти ходатайства, следует из данных портала столичных судов. Суд отправил Матвеева и Кириллова под домашний арест на два месяца, сообщил источник РБК, знакомый с ходом расследования.

Вильшенко 22 августа решением Тверского суда Москвы арестован. Мера пресечения избрана заочно, поскольку Вильшенко находится за пределами страны, рассказал собеседник РБК и подтвердила пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко.

МВД считает Вильшенко фактическим владельцем «Азия-Транс», уточнил источник РБК. По данным СПАРК, 99% уставного капитала компании принадлежит АО «Амарант», 1% — Екатерине Краснихиной. При этом и.о. гендиректора «Амаранта» — Геннадий Вильшенко.

Щебеночное дело

Сергей Вильшенко, как и Краснихина, фигурирует в другом уголовном деле — о растрате 139,9 млн руб. в нерудной компании «​Бердяуш», которая с 2014 года принадлежит сыну генпрокурора Юрия Чайки Артему. Это дело сейчас слушается по существу в Чертановском суде Москвы. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

НК «Бердяуш», которая сейчас переименована в «ПНК-Урал», занимается производством щебня и является крупным поставщиком РЖД.​ Деньги, по версии МВД, выводились по той же схеме, что и в случае с «Азия-Транс»: при помощи фиктивных договоров с техническими фирмами. Растрату вскрыли в ходе аудита, назначенного после того, как Чайка купил компанию у Вильшенко.

При этом обвиняемые связывают их преследование с попыткой Артема Чайки избежать исполнения обязательств по сделке о покупке «Бердяуша», в рамках которой он должен был заплатить Вильшенко порядка $80 млн до июля 2017 года, обращая внимание на то, что за несколько недель до этого срока и было возбуждено уголовное дело. Представители Артема Чайки эти заявления не комментировали.

Автор: Маргарита Алехина.
При участии: Василий Маринин.
Теги: РЖД , мошенничество
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