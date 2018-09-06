Дрыманову нашли замену в Татарстане

Александр Бастрыкин выбрал кандидата на пост главы СКР по Москве

Начальник Главного следственного управления СКР по Татарстану Павел Николаев стал основным претендентом на должность руководителя столичного главка комитета, узнал РБК. Его называют «очень сильной фигурой» и «человеком Бастрыкина»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

​Основным кандидатом на должность начальника Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве стал генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев, который сейчас возглавляет управление по Татарстану. Об этом сообщил источник РБК в центральном аппарате СКР и подтвердил собеседник, близкий к ведомству.

«Предложение занять должность Николаеву сделали на прошлой неделе», — уточнил источник РБК в СКР. По его словам, назначение произойдет, скорее всего, в середине месяца — после 14 сентября ожидаются ключевые кадровые решения по силовым ведомствам.

После состоявшейся в начале июня отставки прежнего руководителя столичного главка СКР Александра Дрыманова должность остается вакантной. Новый глава управления должен быть назначен указом президента. Сейчас обязанности руководителя ГСУ СКР по Москве исполняет полковник Андрей Стрижов.

РБК отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета с просьбой подтвердить информацию о назначении. На момент выхода материала получить официальный комментарий следственного управления СКР по Татарстану не удалось.

«Очень сильная фигура»

48-летний генерал Николаев родился в Казани, профессиональную карьеру делал исключительно в республике, но при этом входит в ближний круг председателя СКР Александра Бастрыкина, рассказал РБК источник, близкий к комитету. ​ «Это фигура очень сильная. Более сильная, чем Дрыманов. На Татарстан он был поставлен в 2007 году лично Бастрыкиным», — говорит собеседник РБК. По его словам, с 2013 года Николаев рассматривался как возможный кандидат в заместители Бастрыкина.

В Татарстане Николаев входит в группу руководителей, напрямую назначенных из центра без согласования с руководством республики, при этом у него сильные позиции в регионе, в том числе хорошие отношения с руководством местного управления ФСБ, отмечает собеседник РБК.

Павел Николаев (Фото: СКР)

На должность главы управления СКР по Москве рассматривали несколько кандидатур, в том числе руководителя подмосковного главка Андрея Маркова, добавил еще один собеседник РБК в ведомстве. «Но впоследствии это кадровое решение было пересмотрено», — отметил источник. Марков действительно считался основным претендентом на кресло главы ГСУ по Москве до недавнего времени, сказал еще один собеседник РБК — бывший сотрудник ведомства.

Вакантный главк

Предыдущий начальник ГСУ СКР по Москве генерал-майор Александр Дрыманов в июле был арестован по уголовному делу о коррупционных связях офицеров СКР с криминалитетом.

Преследование Дрыманова, который также считался близким к Бастрыкину, стало ударом по позициям главы СКР, заявляли собеседники РБК.

Ареста Дрыманова ФСБ добивалась с конца 2017 года. Уйдя в отставку, Дрыманов утратил статус спецсубъекта, что позволило начать его уголовное преследование без санкции председателя СКР.

Дрыманову инкриминируются два эпизода взяточничества — в особо крупном и крупном размере. Один из эпизодов связан с $1 млн, который несколько офицеров СКР, по версии ФСБ, получили за освобождение из СИЗО подручных криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) — Андрея Кочуйкова (Итальянца) и Эдуарда Романова. Как считает следствие, эту сумму поделили между собой Дрыманов, его заместитель Денис Никандров, руководитель управления СКР по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко и руководитель управления межведомственной безопасности и противодействия коррупции СКР Михаил Максименко. Никандров признал вину и дал на бывшего начальника показания, в том числе заявил, что его долю в $200 тыс. Дрыманов передал в мешке с логотипом Bosco, писало агентство «Росбалт».

Второй эпизод дела Дрыманова связан со взяткой, которую он, по версии ФСБ, получил от Никандрова «за общее покровительство» и продвижение по службе. Фабула этого эпизода была изложена в рапорте, который гособвинители читали на процессе по делу Максименко: Никандров на одном из допросов рассказал, как передал шефу пластиковую карту латвийского банка, где на счету лежало €9850.

Александр Дрыманов (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Специалист по резонансным делам

Павел Николаев работал в следственном управлении СКР по Татарстану с момента отделения следствия от прокуратуры, рассказал РБК руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В 2007 году Николаев возглавил отдел процессуального контроля следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Татарстану, в 2010-м — следственное управление СК по республике.

«Это ведущий следователь, который участвовал в расследовании таких резонансных дел, как дело о пытках в отделе полиции «Дальний», — говорит Чиков. — Именно Николаев раскопал всю эту историю в 2012 году». По этому делу на скамье подсудимых оказались восемь сотрудников полиции.

По словам правозащитника, по инициативе Николаева в следственном управлении был создан отдел судебно-медицинской экспертизы, который участвовал в расследовании уголовных дел, связанных с гибелью пациентов из-за халатности врачей. «В таких делах экспертизы Минздрава не давали объективных заключений и вставали на сторону врачей», — говорит Чиков. По его словам, этот опыт потом распространили в других регионах.

К резонансным делам, расследованием которых руководил Николаев, также можно отнести расследование причин аварии теплохода «Булгария» в 2011 году, когда погибли 122 человека, и пожара в торговом центре «Адмирал» (погибли 19 человек).

В июле 2018 года Николаев за «многолетнюю добросовестную работу» был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Руководитель «Агоры» напоминает, что Татарстан имеет репутацию «кузницы кадров» для правоохранительных структур — среди выходцев из региона заместитель генерального прокурора Сергей Зайцев и руководитель управления СКР по Тюменской области Михаил Богинский.