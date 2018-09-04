Банкротство стирает очередность

Покупателей нежилых помещений могут уравнять в правах с дольщиками

В случае банкротства девелопера рассчитывать на полноценную компенсацию смогут не только владельцы квартир, но и покупатели нежилых помещений. Соответствующие поправки начали готовить Минстрой и «Дом.РФ» после краха Urban Group

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Банкротство девелоперской Urban Group повлекло за собой начало работы над изменением законодательства в части защиты интересов не только дольщиков квартир, но и тех, кто инвестировал в нежилую недвижимость, рассказал РБК источник, знакомый с инициативой Минстроя. Ее суть — уравнять в правах дольщиков — покупателей квартир и тех, кто приобретает в этих же домах нежилые помещения.

Сейчас при банкротстве застройщика право на недвижимость имеют только покупатели жилых помещений, а инвесторы нежилых попадают в очередь вместе с прочими кредиторами. В качестве компенсации они получают не купленные ранее метры, а деньги, но чаще всего по остаточному принципу — после формирования конкурсной массы, ее реализации и распределения средств по очередям кредиторов. «Это касается не только Urban Group, а в целом дольщиков нежилых помещений, — рассказывает собеседник РБК. — Но в последнее время именно из-за Urban Group количество таких обращений сильно увеличилось — в ее домах продано много кладовок и паркингов. Например, при банкротстве СУ-155 таких помещений было меньше, поэтому и протестов на их счет было меньше», — пояснил собеседник РБК.

«На сегодняшний день получено множество обращений дольщиков по поводу купленных у застройщиков-банкротов нежилых помещений. В настоящее время Минстрой совместно с «Дом.РФ» формирует позицию о внесении изменений в законодательство в целях правового урегулирования данного вопроса», — подтвердил РБК замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. По его словам, согласно «действующему законодательству особым статусом обладают жилые помещения, по которым формируется реестр требований о передаче жилых помещений». «Требования по нежилым помещениям учитываются в реестре требований кредиторов в четвертой очереди как денежные требования, что влечет невозможность получения нежилого помещения участником строительства», — напоминает Никита Стасишин. В министерстве не уточнили сроки принятия решения об изменении законодательства. В «Дом.РФ» подтвердили подготовку законопроекта.

Источник РБК, знакомый с ходом разработки законопроекта, рассказал, что подготовить изменения планируется в сентябре.

Согласно аудиту Urban Group, компания не закончила строительство 68 домов общей площадью 1,4 млн кв. м (площадь квартир — 812,6 тыс. кв. м). Стоимость завершения проектов оценили в 67,6 млрд руб., из них 11,9 млрд руб., по оценке аналитиков, можно получить от продажи квартир и других помещений. В уже строящихся жилых комплексах компании к моменту аудита было продано 6,3 тыс. нежилых помещений на 1,7 млрд руб. (они реализовывались во всех шести незавершенных проектах Urban Group). Больше всего нежилых помещений продано в ЖК «Опалиха О3» — около 1,5 тыс. почти на 450 млн руб. Более 1 тыс. дольщиков, купивших места в паркингах, кладовые и коммерческую недвижимость, есть также в ЖК «Видный город», ЖК «Митино О2» и ЖК «Солнечная система». О проблемах дольщиков нежилых помещений говорилось, в частности, в открытом письме дольщиков Urban Group (есть в распоряжении РБК), направленном президенту Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву и в различные госорганы.

Как банкротится Urban Group В апреле 2018 года Росреестр перестал регистрировать договоры долевого участия в жилых комплексах компании Urban Group, которая по итогам прошлого года была одним из крупнейших застройщиков Подмосковья. Также в апреле владелец Urban Group Александр Долгин занял пост генерального директора компании, обвинив предыдущего руководителя Андрея Пучкова в неэффективном управлении и заявив о признаках нецелевого расходования средств. В июне Фонд защиты дольщиков подал заявления о банкротстве пяти компаний Urban Group: «Ваш город» (застройщик ЖК «Видный город»), «Ивастрой» (ЖК «Лайково»), «Континент проект» (ЖК «Солнечная система»), «Хайгейт» (ЖК «Опалиха О3» и ЖК «Лесобережный»), «Экоквартал» (ЖК «Митино О2»). В середине июля эти заявления были удовлетворены, в компаниях было введено конкурсное производство. В августе Савеловский суд Москвы заочно арестовал Пучкова по обвинению в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Беззащитные нежилые помещения

В России за первое полугодие 2018 года, по данным Росреестра, было заключено 338,4 тыс. договоров долевого участия, на жилые помещения, по данным «Дом.РФ», пришлось 309 тыс. сделок, на нежилые, соответственно, 29,4 тыс.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Чтобы уравнять дольщиков нежилых помещений и участников строительства жилья, необходимо внести изменения в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», поясняет руководитель практики недвижимости и строительства юридической фирмы Maxima Legal Константин Бойцов. «Эти изменения должны предусматривать по аналогии с действующими нормами создание реестра требований передачи нежилых помещений», — уточняет он.

«Между тем в настоящее время, пока такие изменения не приняты, суд будет руководствоваться действующими положениями законодательства. Поэтому покупателям нежилых помещений в данной ситуации было бы логичнее как можно скорее позаботиться о том, чтобы признать свое право собственности на приобретенные ими объекты в судебном порядке. При этом если здание введено в эксплуатацию, то нужно подать иск о признании права собственности, если не введено, то о признании права на долю в объекте незавершенного строительства», — советует партнер АБ «Деловой фарватер» Павел Ивченков.

«Подобные изменения в законодательство, конечно, не только дадут некоторую защиту для покупателей нежилых помещений, но и снимут градус напряженности, который возник сейчас в связи с ситуацией с Urban Group», — говорит гендиректор компании Key Capital Сергей Камлюк. По его словам, коммерческие помещения на первых этажах часто покупают «ипэшники, малый бизнес, люди, которые сами часто живут в этом же доме — так удобнее управлять». «Но все-таки даже они зачастую покупают эти помещения, когда дом уже построен и заселен, то есть когда есть трафик. Хотя есть и специализированные компании, которые скупают пул коммерческих помещений во всем жилом комплексе на этапе строительства», — рассуждает Камлюк.

По словам партнера «Лидер Групп» Александра Рассудова, такие специализированные инвесторы покупают помещения под магазины в жилых комплексах с хорошим расположением сразу, как только они появляются в продаже. «Покупают для рентного дохода, и определяющим является расположение, будущий пешеходный и автомобильный трафик», — поясняет он. При этом коммерческие помещения в жилых комплексах «в чистом поле» сейчас часто остаются нераспроданными ко времени окончания строительства дома.