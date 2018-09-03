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Финальные аплодисменты
Газета № 148 (2872) (0309) Политика, 02 сен, 20:09
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Финальные аплодисменты
Как Россия провожала Иосифа Кобзона
На церемонию прощания с Иосифом Кобзоном пришли вся политическая и культурная элита страны и тысячи его поклонников. Как Москва прощалась с легендарным певцом и каким он запомнился тем, кто с ним близко общался, — в репортаже РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Церемония прощания с народным артистом СССР, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном в воскресенье прошла в Концертном зале им. Чайковского. Он скончался 30 августа в возрасте 80 лет после продолжительной болезни: в 2005 году у него диагностировали рак.

Сперва начало прощания с певцом было запланировано на 10 утра, но в связи с большим количеством желающих почтить его память решено было начать церемонию на два часа раньше. Очередь на вход начала собираться с восьми утра и не иссякала вплоть до отправления процессии на Востряковское кладбище в половине второго.

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Триумфальную площадь перекрыли, как и ближайший выход из метро «Маяковская», и люди с цветами послушно обходили кордоны полиции вдоль Садового кольца. Холл, украшенный черными траурными лентами, был заполнен погребальными венками — «От Валерия Гергиева», «От Киркорова» «От правительства ДНР», «От «чернобыльцев» Москвы», «От цирка Никулина», «От Церетели»... Телеграммы с соболезнованиями среди прочих передали президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын.

В пресс-службе филармонии сообщили РБК, что проститься с Кобзоном пришли несколько тысяч человек. Зал, рассчитанный на 1,5 тыс. зрителей, был заполнен, кому-то пришлось сесть в пролетах между рядами. Остальные по очереди подходили к сцене положить цветы.

«Для всех свой парень»

«Пожалуйста, не задерживайтесь надолго, чтобы не создавать давку. Давайте позволим попрощаться и другим», — обратился представитель охраны к девушке в джинсах и черной футболке с надписью «Мы не скачем, мы — Донбасс». Она долго не хотела уходить, но в конце концов уступила.

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На экранах по бокам сцены, в центре которой на постаменте находился гроб, украшенный цветами, транслировались фотографии из семейного архива Кобзонов. Рядом с гробом поместили композицию из цветов с надписью «Дедуле». В левой части сцены сидели вдова Кобзона Нелли, сын Андрей и другие родственники и близкие друзья семьи, включая депутата Госдумы Валентину Терешкову.

Проститься с певцом пришли первые лица государства, депутаты и народные артисты, студенты Гнесинской академии и скромно одетые пенсионеры. Создавалось ощущение, что каждого из них связывали с ним какие-то личные отношения.

«Для всех он был свой парень», — говорит в очереди пожилая женщина с красной гвоздикой в руках. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал РБК, что пришел проститься с народным артистом, потому что тот был его «старшим товарищем и наставником» и «уделял ему много времени».

Представитель «Землячества донбассовцев» Александр Волков, выступая на гражданской панихиде, подчеркнул, что Кобзон, родившийся в Донецкой области, очень любил свою родину и даже в тяжелые годы успел девять раз посетить Донбасс: организовывал гуманитарную помощь и проводил концерты. Похороны собирался посетить и глава ДНР Александр Захарченко, подчеркнул Волков, но в пятницу лидер самопровозглашенной республики погиб в результате теракта в Донецке.

«Не было дня, чтобы Кобзон не позвонил»

«Он действительно очень хотел помогать, — сказал предприниматель Михаил Куснирович в разговоре с РБК. — Много раз он обращался ко мне по самым, казалось бы, странным поводам. Был один забавный случай. В ГУМе работает одна пожилая женщина, которая делает мороженое. Она уже давно пенсионного возраста, лет сорок этим занимается. И вот лет десять подряд раз в год он звонил по этому поводу. Каждый раз просил меня продлить с ней контракт — чтобы она осталась там еще на год. Я не мог ему отказать. Она до сих пор в ГУМе работает».

Было много и других просьб, рассказывает Куснирович. «Не могу сказать, что я был его близким другом, но мы много лет очень хорошо приятельствовали. И периодически он мне что-то поручал сделать. Последний раз он попросил меня позаботиться о Федерации стрельбы из лука. Он был президентом этой федерации, сказал: Миш, мне тяжело, помоги», — продолжил Куснирович.

О просьбах о помощи в решении разного рода вопросов вспоминает и депутат Госдумы, бывший первый вице-мэр Москвы Владимир Ресин. «Когда я работал в руководстве Москвы, не было дня, чтобы Кобзон не позвонил с просьбой за кого-то, начиная от детского сада и кончая похоронами. Не хватит пальцев, чтобы пересчитать людей, кому он оказал поддержку, — улыбается он. — За 40 лет дружбы и совместной работы много чего было… Мы с ним дружить начали со времен БАМа, где я руководил работами по строительству, а он проводил концерты».

«Я ему лично обязан», — вспоминает глава КПРФ Геннадий Зюганов. Он «крепко дружил с Кобзоном со времен комсомольской юности». «В 1990-е, когда меня судили, допрашивали, угрожали, он первым вместе со [Станиславом] Говорухиным пришел, протянул руку помощи и все сделал, чтобы тогда не наступила расправа», — говорит лидер коммунистов.

Геннадий Зюганов на церемонии прощания с Иосифом Кобзоном (Фото: Андрей Любимов / РБК)

«Иосиф был большой друг моего мужа, Владимира Крайнева, — говорит заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. — Когда Володя очень болел, это было очень давно, он [Кобзон] поехал в США и привез Володе и поэту Роберту Рождественскому редкое лекарство, поставившее их на ноги».

«Давайте встанем и крикнем «браво»

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на прощании отметил заслуги Кобзона в сфере правоохранительной деятельности, назвав его «образцом гражданского принципиального служения нашему обществу». «Очень часто приходил ко мне на прием, представляя интересы других людей. Был настойчив, принципиален и справедлив», — вспоминал глава СКР.

При жизни Кобзона власти США заподозрили его в связях с «русской мафией» и с 1995 года запретили въезд в страну. Кобзон в различных интервью говорил, что к преступности не причастен. Но не отрицал, что знаком с некоторыми лидерами преступного мира, в частности с Вячеславом Иваньковым (Япончиком), которого певец охарактеризовал как «крайне интересного человека».

«Помимо того что он был замечательным эстрадным певцом, он был настоящим патриотом своей страны, — говорит народный артист России Борис Клюев. — Концерты на БАМе, в Афганистане, Чернобыле, переговоры с террористами на Дубровке, выступления в Сирии...» В 2002 году Кобзон вел переговоры с чеченскими боевиками, захватившими концертный зал «Дубровка», а во время сирийского конфликта неоднократно выступал на авиабазе Хмеймим перед российскими военнослужащими.

Последним слово взял сын Кобзона Андрей. «Мой отец прожил совершенную жизнь», — сказал он. «Может быть, это какие-то традиции нарушит, но я вас прошу: давайте встанем, поаплодируем ему последний раз и крикнем «браво», — завершил он.

Автор: Елизавета Антонова.
Теги: Иосиф Кобзон , похороны , репортаж
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