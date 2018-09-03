Доступные экотехнологии обойдутся бизнесу в 5 триллионов

Национальный проект «Экология» подорожал в четыре раза

Минприроды подготовило новую версию проекта паспорта нацпроекта «Экология». Расходы выросли до 6,4 трлн руб. за счет внедрения экологичных технологий. Финансировать программу стоимостью 4,8 трлн руб. будет в основном бизнес

Владимир Путин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

​Шесть триллионов на экологию

В распоряжении РБК оказалась последняя редакция проекта паспорта национального проекта «Экология», направленная на согласование в профильные ведомства 29 августа. Его подлинность подтвердили РБК два федеральных чиновника, получившие текст документа.

По сравнению с прежней редакцией проекта от 27 июля общие расходы в нем выросли более чем в четыре раза: с 1,55 трлн до 6,4 трлн руб. Пресс-секретарь министра природных ресурсов Наталья Хлопунова отказалась комментировать документ, сославшись на то, что цифры не окончательные. Его архитектура должна быть окончательно доработана к октябрю 2018 года, уточняла она ранее.

Что такое нацпроект «Экология» Национальный проект «Экология» реализуется в рамках майского указа президента Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года. Ранее он включал в себя десять направлений: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» и «Сохранение лесов». В текущей редакции добавлен сегмент «Внедрение наилучших доступных технологий» (НДТ).

Новое направление в документе оценивается в 4,827 трлн руб., следует из паспорта проекта. 4,8 трлн из них — это расходы из внебюджетных источников, а 27,4 млрд руб. — бюджетные средства. К 2020 году на НДТ планируется потратить 300 млрд руб. из средств бизнеса, 3,34 млрд руб. — за счет бюджета. Но наибольшая сумма расходов записана на 2024 год (финальный год реализации нацпроекта): 3 трлн руб. из внебюджетных источников и 6 млрд руб. из бюджета.

Что такое НДТ Наилучшие доступные технологии подразумевают обновление парка оборудования и технологий промышленных предприятий для снижения образования отходов и выбросов промышленности. Списки оборудования, отвечающего наилучшим экологическим стандартам, еще не составлены. С 2019 года на НДТ предстоит перейти крупнейшим загрязнителям из топ-300 списка Минприроды.

Врио руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов подтвердил РБК, что в состав проекта паспорта нацпроекта «Экология» включили дополнительный пункт — «Внедрение наилучших доступных технологий», однако сумма финансирования этого сегмента пока прогнозная. По его словам, ее рассчитал Минпромторг и на совещании в сентябре с этим ведомством при участии Минприроды ее предстоит обосновать. Он пояснил, что в первую очередь внедрять НДТ в работу должны будут предприятия из топ-300 загрязнителей природы. «Они должны сами быть заинтересованы в инвестициях в НДТ, это приведет к сокращению ненужных расходов на штрафы за экологический вред, отходы, выбросы», — сказал он РБК. По его словам, документ направлен на согласование в правительство и администрацию президента. Представитель Минстроя от комментариев отказался. РБК направил запросы в Минпромторг и представителю вице-премьера Алексея Гордеева (является куратором нацпроекта).

По словам собеседника РБК в Минпромторге, изначально ведомство закладывало на внедрение НДТ порядка 8 трлн руб., но по итогам оптимизации сократило их до 4,8 трлн руб. Причем эти средства рассчитаны на весь срок модернизации предприятий промышленности, то есть не до 2024-го, а до 2035 года, отмечает он. «Окончательные расходы на НДТ будут понятны после принятия программы повышения экологической эффективности», — отметил источник. По его словам, только на закупку экологического оборудования предприятиям из топ-300 загрязнителей придется потратить 1,2 трлн руб., но на НДТ необходимо будет перейти 8 тыс. предприятий. «Мы проводили опрос компаний из топ-300 по расходам на эти цели, а остальные цифры рассчитали по справочникам НДТ. Компании получат стимулы для перехода на НДТ в виде налоговых преференций», — добавил он.

Инвестиции для майского указа

В конце июля помощник президента Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов у 14 металлургических и нефтехимических компаний, а также производителей удобрений. Позднее Белоусов сказал, что государство «подскажет интересные для компаний направления вложения накопившихся от ослабления рубля сверхдоходов». Среди приоритетов он назвал и экологию.

Источник в РСПП говорит, что сейчас идет анализ того, как инвестиционные планы компаний отвечают приоритетам майских указов, включая внедрение наилучших доступных технологий. «Это не дополнительные деньги, речь идет об инвестициях компаний, о необходимости которых они уже знают», — добавил он, но отказался оценить их размер и реалистичность таких расходов.

Руководитель рабочей группы по экологии Экспертного совета при правительстве Рашид Исмаилов сказал РБК, что задача по возвращению в нацпроект сегмента по НДТ была поставлена по итогам совещания в правительстве 6 августа. По его словам, бизнес нужно стимулировать вкладываться в экотехнологии. «Часть затрат компаниям планируется возмещать за счет «зеленого финансирования» — выпуска «зеленых облигаций» (долговые бумаги, деньги от размещения которых направляются на финансирование экологических проектов)», — отметил он.

В сообщении «Деловой России»​ со ссылкой на слова председателя комитета организации по экологии Ильдара Неверова говорится, что бизнесмены готовы участвовать в совместных с государством инвестпроектах, вкладывая до 10 млрд руб. ежегодно. В обмен они хотели бы получить от правительства налоговые послабления и частичный перерасчет экологических сборов.

В «Деловой России»​ 25 сентября состоится заседание комитета по экологии, на котором будет обсуждаться объем предполагаемых частных инвестиций в нацпроект. Свои предложения бизнес затем направит в Минприроды.