ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБК
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 69,12 67,24 EUR Нал. 80,68 78,76 USD Бирж. 67,94 +0,07 EUR Бирж. 79,59 +0,23 USD ЦБ. 68,15 +0,75 EUR ЦБ. 79,56 +0,80 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 7040,40 -25,00 IMOEX 2348,44 +1,39% RTSI 1085,01 +0,62% Brent 76,51 +0,38% DJIA 26124,57 +0,23% Nasdaq 8109,69 +0,99%
Инвесторам обещан неизменный успех
Лента новостей
Россиянин утонул на территории заповедника в США 03:35, Общество Посол России предостерег США от «очередной незаконной» агрессии в Сирии 02:56, Политика Цифровые убытки: cколько денег теряет бизнес из-за киберпреступников 02:20, РБК и Microsoft МВФ сдвинет сроки помощи Аргентине из-за непредвиденных сложностей 02:17, Политика В Пентагоне не исключили санкций против Индии за покупку оружия из России 02:07, Политика Глава и исполнительный директор «МегаФона» вышли из капитала компании 01:33, Бизнес Десантник разбился во Владимирской области из-за нераскрывшегося парашюта 00:55, Общество СМИ узнали о блокировке Россией санкций ООН против приморских компаний 00:35, Политика Трамп обвинил Facebook и Twitter в попытках заставить американцев молчать 00:18, Технологии и медиа Бизнес предложил ускорить переход на электронные трудовые книжки 00:08, Технологии и медиа Прокремлевский фонд объяснил отсутствие конкуренции на осенних выборах 29 авг, 23:55, Политика В Дагестане неизвестный открыл огонь по полицейским 29 авг, 23:54, Общество Госдеп опроверг данные о встрече спецслужб США с властями Сирии в Дамаске 29 авг, 23:50, Политика «Манчестер Юнайтед» сравнялся по стоимости с самым дорогим спортклубом 29 авг, 23:47, Бизнес Ходорковский прекратил финансирование ЦУР и принял отставку главреда 29 авг, 23:45, Политика В Минтрансе и Минобрнауки высказали претензии к реформе экзамена на права 29 авг, 22:46, Общество СК начал проверку после дебоша на борту самолета Москва — Душанбе 29 авг, 22:44, Общество Суд Лондона назвал дату финального решения по долгу Украины перед Россией 29 авг, 22:37, Экономика Суд отказался выпускать Надежду Савченко из-под ареста 29 авг, 22:13, Политика Бизнес идет в школы: как привлекают инвесторов в сферу образования 29 авг, 22:10, РБК и Сбербанк СК начал доследственную проверку после смерти вице-президента НЛМК 29 авг, 21:58, Бизнес Голикова рассказала о проверках стоимости зданий Пенсионного фонда 29 авг, 21:43, Общество СМИ узнали о будущем наступлении Дамаска на «последний оплот террористов» 29 авг, 21:25, Политика Блумберг перенес форум из Пекина в Сингапур из-за споров США и Китая 29 авг, 21:21, Бизнес Артем Дзюба рассказал о переговорах с английскими клубами 29 авг, 21:13, Спорт Частные инвестиции помогают развивать инфраструктуру для пожилых людей 29 авг, 20:43, РБК и Сбербанк Экс-владелец крупных московских ТЦ получил 12 лет за взятку полицейским 29 авг, 20:32, Общество Умерла тренировавшаяся с Терешковой космонавт Татьяна Кузнецова 29 авг, 20:28, Общество
Инвесторам обещан неизменный успех
Газета № 146 (2870) (3008) 29 авг, 18:28
0
Инвесторам обещан неизменный успех
Регулирование Минфин предложил механизм участия бизнеса в плане Белоусова
Минфин разработал законопроект об участии бизнеса в инвестпроектах для реализации майского указа президента. Ведомство предложило заморозить для компаний почти все регуляторные изменения и гарантировать возврат денег через налоги
Министр финансов РФ Антон Силуанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Защита от изменений

Идею помощника президента Андрея Белоусова о перенаправлении сверхдоходов крупного бизнеса на финансирование госпроектов развил Минфин. ​Ведомство разработало и направило в РСПП проект закона ​«О защите и поощрении капиталовложений в России», сообщили РБК три источника, близких к РСПП и крупным компаниям. Согласно копии документа (есть у РБК) Минфин предлагает гарантировать компаниям неизменность условий ведения бизнеса и частичный возврат вложенных денег через налоги.

Представители Минфина и РСПП от комментариев отказались.

Взаимные обязательства участников инвестпроектов Минфин предложил прописать в «соглашениях о защите и поощрении капиталовложений». Они будут заключаться между правительством и инвесторами в отношении проектов с бюджетом не менее 10 млрд руб., из которых на долю собственных средств инвестора будет приходиться не меньше 3 млрд руб. Законопроект исключает возможность заключения таких соглашений с офшорами.

Спор о 500 млрд руб.

Белоусов ранее предложил Владимиру Путину изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов у 14 металлургических и нефтехимических компаний, а также производителей удобрений. На встрече с владельцами и руководителями этих компаний в пятницу, 24 августа, он предложил компаниям вкладывать дополнительные доходы в российскую экономику. В Минфине и РСПП на этой неделе прошли совещания по вопросу отбора общественно важных инвестпроектов и условий, на которых к ним подключится крупный бизнес, в том числе компании из списка Белоусова. Они до конца августа должны прислать перечень проектов, а специально созданная при РСПП рабочая группа составит свой список к середине октября.

От рыбы до ИТ

В законопроекте Минфина сферы реализации проектов простираются от сельского хозяйства и рыболовства до деятельности в области информации и связи и производства продукции двойного назначения. Из проектов по добыче полезных ископаемых исключены добыча нефти и природного газа.

Как сообщал РБК, инвестпроекты разбили на четыре группы:

  • уже объявленные, но подвисшие проекты самих компаний;
  • новые корпоративные проекты, соответствующие критериям майского указа Владимира Путина;
  • инфраструктурные проекты государства (с прицелом на регионы присутствия компаний, реализуются на принципах государственно-частного партнерства);
  • мегапроекты; к ним относятся проекты в основном в сфере транспортно-логистической инфраструктуры, например строительство высокоскоростных магистралей Москва — Казань и Екатеринбург — Челябинск, уточнил источник РБК.

Первые три группы названы приоритетными, а перечень мегапроектов пока не определен, сообщили РБК источники.

Сейчас РСПП формирует перечень проектов по первым трем группам. В формах подачи предложений рабочей группе (с ними ознакомился РБК) необходимо указать, каким приоритетам из майского указа президента соответствует проект, его экономику, требуемые меры поддержки и потребность в дополнительных инвестициях.

В формах требуется указать три группы проектов. По словам источника РБК в одной из компаний, четвертую группу (мегапроекты) определит государство. Но окончательное решение об участии останется за компанией, говорили источники РБК, близкие к участникам совещания в РСПП.

Новые условия

На срок действия соглашений для его участников со стороны бизнеса замораживаются почти все регуляторные изменения, в том числе акты, принятые на основании международных договоров. Это касается обязательных платежей, лицензирования и сертификации, использования природных ресурсов и охраны окружающей природной среды, таможенных правил, которые потенциально ухудшают условия реализации проекта. Также участники соглашений будут защищены от изменений налогов и сборов, тарифов страховых взносов и пересмотра налоговых льгот.

Кто из владельцев компаний не пришел на встречу об изъятии сверхдоходов Еще 5 фото
Фотогалерея

Заморозка законодательных изменений не затронет те из них, которые принимаются для защиты основ конституционного строя, конституционных прав граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Специальным пунктом в соглашениях по проектам в области строительства транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур для общественного пользования Минфин предусмотрел механизм последующего возмещения затрат инвестора. Механизм возвратного налогового финансирования (tax increment financing) предусматривает возврат из бюджета в виде субсидий на строительство инфраструктуры поступивших налоговых доходов. Это условие может быть добавлено по соглашению сторон, говорится в законопроекте.

Старая идея

Идея гарантировать бизнесу стабильные условия не новая, Минфин предлагал реализовать ее в доработанном варианте специальных инвестиционных контрактов (СПИК), но столкнулся с критикой Минэкономразвития, которое сочло, что льготы чрезмерны, говорит источник РБК, близкий к Минфину. Год назад на обсуждениях условий СПИК с бизнесом стало понятно, что для него неизменность регуляторного режима важнее, чем даже налоговая ставка, пояснил собеседник РБК. Поэтому ведомство и включило этот параметр в новый законопроект, добавил он.

Соглашения о защите и поощрении капиталовложений будут заключаться на шесть лет, если в проект планируется вложить до 30 млрд руб., и на 12 лет, если объем инвестиций превышает 30 млрд руб. Срок действия может быть продлен на следующие шесть лет, если инвестор реинвестирует полученные доходы в другие проекты на территории России, говорится в законопроекте. В том случае, если стабильные условия реализации проекта обеспечить не удастся, государство компенсирует инвестору понесенные убытки, следует из документа. Минфин должен до 3 сентября направить законопроект на межведомственное согласование, сообщили источники РБК.

Источники РБК в компаниях, знакомые с содержанием законопроекта, отмечают его «общий вид». «Детали будут добавляться», — убежден один из источников.

Кто пришел на встречу к Белоусову об изъятии сверхдоходов. Фоторепортаж Еще 11 фото
Фотогалерея

Один из собеседников РБК отметил, что при принятии решения о реализации проекта в компании руководствуются в первую очередь перспективами расширения рынков сбыта, а не налоговыми льготами. Чтобы дать стимул бизнесу развиваться, надо принять меры по стимулированию спроса, подчеркнул он.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов полагает, что законопроект в таком виде «дает бизнесу сигнал, что дополнительных сборов не будет, а к тем, кто не развивается, могут быть вопросы». Это попытка убедить рынок, что правила игры неизменны, заключил эксперт.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: Андрей Белоусов
Материалы по теме
Как компании из списка Белоусова подключат к финансированию мегапроектов Бизнес
«Черный список стал белым»: о чем бизнесмены договорились с Белоусовым Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter