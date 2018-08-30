Инвесторам обещан неизменный успех

Регулирование Минфин предложил механизм участия бизнеса в плане Белоусова

Минфин разработал законопроект об участии бизнеса в инвестпроектах для реализации майского указа президента. Ведомство предложило заморозить для компаний почти все регуляторные изменения и гарантировать возврат денег через налоги

Министр финансов РФ Антон Силуанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Защита от изменений

Идею помощника президента Андрея Белоусова о перенаправлении сверхдоходов крупного бизнеса на финансирование госпроектов развил Минфин. ​Ведомство разработало и направило в РСПП проект закона ​«О защите и поощрении капиталовложений в России», сообщили РБК три источника, близких к РСПП и крупным компаниям. Согласно копии документа (есть у РБК) Минфин предлагает гарантировать компаниям неизменность условий ведения бизнеса и частичный возврат вложенных денег через налоги.

Представители Минфина и РСПП от комментариев отказались.

Взаимные обязательства участников инвестпроектов Минфин предложил прописать в «соглашениях о защите и поощрении капиталовложений». Они будут заключаться между правительством и инвесторами в отношении проектов с бюджетом не менее 10 млрд руб., из которых на долю собственных средств инвестора будет приходиться не меньше 3 млрд руб. Законопроект исключает возможность заключения таких соглашений с офшорами.

Спор о 500 млрд руб.

Белоусов ранее предложил Владимиру Путину изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов у 14 металлургических и нефтехимических компаний, а также производителей удобрений. На встрече с владельцами и руководителями этих компаний в пятницу, 24 августа, он предложил компаниям вкладывать дополнительные доходы в российскую экономику. В Минфине и РСПП на этой неделе прошли совещания по вопросу отбора общественно важных инвестпроектов и условий, на которых к ним подключится крупный бизнес, в том числе компании из списка Белоусова. Они до конца августа должны прислать перечень проектов, а специально созданная при РСПП рабочая группа составит свой список к середине октября.

От рыбы до ИТ В законопроекте Минфина сферы реализации проектов простираются от сельского хозяйства и рыболовства до деятельности в области информации и связи и производства продукции двойного назначения. Из проектов по добыче полезных ископаемых исключены добыча нефти и природного газа. Как сообщал РБК, инвестпроекты разбили на четыре группы: уже объявленные, но подвисшие проекты самих компаний;

новые корпоративные проекты, соответствующие критериям майского указа Владимира Путина;

инфраструктурные проекты государства (с прицелом на регионы присутствия компаний, реализуются на принципах государственно-частного партнерства);

мегапроекты; к ним относятся проекты в основном в сфере транспортно-логистической инфраструктуры, например строительство высокоскоростных магистралей Москва — Казань и Екатеринбург — Челябинск, уточнил источник РБК. Первые три группы названы приоритетными, а перечень мегапроектов пока не определен, сообщили РБК источники. Сейчас РСПП формирует перечень проектов по первым трем группам. В формах подачи предложений рабочей группе (с ними ознакомился РБК) необходимо указать, каким приоритетам из майского указа президента соответствует проект, его экономику, требуемые меры поддержки и потребность в дополнительных инвестициях. В формах требуется указать три группы проектов. По словам источника РБК в одной из компаний, четвертую группу (мегапроекты) определит государство. Но окончательное решение об участии останется за компанией, говорили источники РБК, близкие к участникам совещания в РСПП.

Новые условия

На срок действия соглашений для его участников со стороны бизнеса замораживаются почти все регуляторные изменения, в том числе акты, принятые на основании международных договоров. Это касается обязательных платежей, лицензирования и сертификации, использования природных ресурсов и охраны окружающей природной среды, таможенных правил, которые потенциально ухудшают условия реализации проекта. Также участники соглашений будут защищены от изменений налогов и сборов, тарифов страховых взносов и пересмотра налоговых льгот.

Заморозка законодательных изменений не затронет те из них, которые принимаются для защиты основ конституционного строя, конституционных прав граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Специальным пунктом в соглашениях по проектам в области строительства транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур для общественного пользования Минфин предусмотрел механизм последующего возмещения затрат инвестора. Механизм возвратного налогового финансирования (tax increment financing) предусматривает возврат из бюджета в виде субсидий на строительство инфраструктуры поступивших налоговых доходов. Это условие может быть добавлено по соглашению сторон, говорится в законопроекте.

Старая идея

Идея гарантировать бизнесу стабильные условия не новая, Минфин предлагал реализовать ее в доработанном варианте специальных инвестиционных контрактов (СПИК), но столкнулся с критикой Минэкономразвития, которое сочло, что льготы чрезмерны, говорит источник РБК, близкий к Минфину. Год назад на обсуждениях условий СПИК с бизнесом стало понятно, что для него неизменность регуляторного режима важнее, чем даже налоговая ставка, пояснил собеседник РБК. Поэтому ведомство и включило этот параметр в новый законопроект, добавил он.

Соглашения о защите и поощрении капиталовложений будут заключаться на шесть лет, если в проект планируется вложить до 30 млрд руб., и на 12 лет, если объем инвестиций превышает 30 млрд руб. Срок действия может быть продлен на следующие шесть лет, если инвестор реинвестирует полученные доходы в другие проекты на территории России, говорится в законопроекте. В том случае, если стабильные условия реализации проекта обеспечить не удастся, государство компенсирует инвестору понесенные убытки, следует из документа. Минфин должен до 3 сентября направить законопроект на межведомственное согласование, сообщили источники РБК.

Источники РБК в компаниях, знакомые с содержанием законопроекта, отмечают его «общий вид». «Детали будут добавляться», — убежден один из источников.

Один из собеседников РБК отметил, что при принятии решения о реализации проекта в компании руководствуются в первую очередь перспективами расширения рынков сбыта, а не налоговыми льготами. Чтобы дать стимул бизнесу развиваться, надо принять меры по стимулированию спроса, подчеркнул он.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов полагает, что законопроект в таком виде «дает бизнесу сигнал, что дополнительных сборов не будет, а к тем, кто не развивается, могут быть вопросы». Это попытка убедить рынок, что правила игры неизменны, заключил эксперт.