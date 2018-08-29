Сирийские невозвращенцы

Евросоюз не намерен увеличивать финансовую помощь Дамаску

В ЕС не готовы к предметному диалогу с Россией о возвращении сирийских беженцев на родину. Брюссель не согласен финансировать восстановление страны до наличия твердых договоренностей о ее политическом будущем

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«Не созданы необходимые условия»

В Брюсселе скептически смотрят на возможность возвращения беженцев из Европы в Сирию, пока у власти там находится Башар Асад, сказал интернет-изданию Euractiv неназванный чиновник Евросоюза. По его словам, в ЕС пока не готовы увеличивать денежную помощь на восстановление Сирии, к чему подталкивает европейские столицы Москва. «Россия хочет, чтобы мы платили за Сирию, но с Асадом во главе она остается опасной [для возвращения беженцев]», — пояснил собеседник Euractiv.

Все сирийские беженцы имеют право на возвращение домой, но пока что в республике не созданы необходимые условия для этого, заявили РБК в пресс-службе ЕС. «Сначала должны быть созданы условия для безопасного возвращения беженцев <...>, которое осуществлялось бы на добровольной основе и в соответствии с международным законом», — уточнили в Брюсселе.

Тема увеличения финансовой помощи Сирии поднималась на переговорах президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которые прошли 18 августа в Берлине. По мнению Путина, начало процесса восстановления Сирии — главное условия возвращения туда 5 млн беженцев. Миллион сирийских беженцев находятся в Иордании, еще миллион — в Ливане, порядка 3 млн размещены в Турции, перечислил российский лидер, напомнив, что несколько сотен тысяч выходцев из Арабской Республики приняла Германия. «Потенциально это огромная нагрузка для Европы», — предупредил он.

Выступая перед журналистами во вторник, 28 августа, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сирии уже созданы условия для возвращения туда около 1 млн беженцев. С этим согласен глава МИД России Сергей Лавров, о чем он сказал на совместной пресс-конференции с ливанским коллегой Джебраном Басилем 20 августа. В ходе переговоров стороны обсуждали перспективы возвращения на родину сирийских беженцев из Ливана.

По данным Еврокомиссии, европейские страны — главные доноры помощи Сирии. В совокупности члены Евросоюза тратят на гуманитарные цели в Сирии €10 млрд в год. Еще €3,7 млрд выделяется не из госбюджетов, а напрямую из казны ЕС. Всего в помощи нуждаются 13,1 млн сирийцев, согласно данным Еврокомиссии.

Но процесс политического урегулирования в республике все еще далек от завершения. После объявления в январе этого года о создании консультативного органа для выработки предложений о новой Конституции Сирии никаких последующих шагов на этом направлении сделано не было. Решение сформировать комитет было принято на сирийском Конгрессе национального диалога, прошедшем в Сочи под эгидой ООН.

Сначала — мир, потом — деньги

Камень преткновения в диалоге России и ЕС — твердое намерение европейцев привязать восстановление страны к ходу политических переговоров. В Евросоюзе настаивают: дополнительная помощь Сирии возможна только после достижения договоренностей относительно ее политического будущего. Причем они должны носить «всеобъемлющий и инклюзивный характер» и быть одобрены сторонами конфликта в соответствии с резолюцией ООН 2254, заявил РБК представитель ЕС.

На встрече с Путиным в Берлине Меркель сказала, что в целом разделяет намерения Москвы вернуть беженцев на родину, однако заявила, что достижение в стране устойчивого мира невозможно без проведения выборов и принятия новой Конституции.

Париж не считает отстранение Башара Асада от власти обязательным условием начала политических переговоров, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Но он подчеркнул, что пребывание Асада у власти в долгосрочной перспективе стало бы ошибкой.

Россия считает европейский подход неверным. Как заявлял в июле первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Запад, предъявляя дополнительные условия для начала помощи Сирии, только вредит экономике и населению страны. ​«Было бы правильно, если бы все международные партнеры включились в содействие в восстановлении Сирии, отказавшись от искусственных увязок с политической динамикой», — предложил он (цитата по «Интерфаксу»).

Позицию России поддерживают некоторые страны Ближнего Востока. Как подчеркивал глава ливанского МИДа Джебран Басиль, Бейрут выступает за скорейшее возвращение беженцев в Сирию даже без привязки к процессу политического урегулирования, чтобы избежать «экономического краха Ливана». «Условия в Сирии изменились, больше нет оправдания для нахождения беженцев [в Ливане], и это облегчает политическое урегулирование, а не наоборот», — заявил Басиль CNN.

Возможность для компромисса

Россия пытается привязать вопрос восстановления Сирии к теме возвращения беженцев — и все это при отсутствии какого-либо прогресса в урегулировании политического кризиса, констатировал в беседе с РБК заместитель директора франко-российского центра «Обсерво» Игорь Деланоэ. «Это вызывает у ЕС раздражение, особенно у Франции, которая расценивает экономическую помощь как инструмент легитимизации сирийского режима», — пояснил эксперт.

В качестве компромиссного решения, которое позволит Франции сохранить свое влияние в Сирии, Париж может выделить средства на помощь регионам, занимаемым сирийскими курдами, — пусть даже в случае, если у власти останется Асад, отметил Деланоэ. «Впрочем, у меня нет уверенности, что в Париже готовы сделать такой жест», — добавил аналитик.

Башар Асад (Фото: SANA / Reuters)

«Европа могла бы вложиться в районы «альтернативной» Сирии (территории, подконтрольные умеренной оппозиции, в том числе курдским отрядам, к востоку от реки Евфрат. — РБК), но в конце концов эти территории также будут интегрированы с Дамаском, поэтому особых перспектив реализации российского предложения европейцам по восстановлению Сирии нет», — сказал РБК руководитель отдела исследования ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов.

Среди европейских стран знаки готовности пойти на компромисс подает Германия, заметил Деланоэ. «Берлин занимает более гибкую позицию по этой теме, чем Париж, — это связано с тем, что Германия приняла больше беженцев, чем другие страны, включая Францию», — сказал он. Во вторник глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил о готовности федеральных органов правопорядка помочь полицейским земли Саксония в подавлении беспорядков в городе Хемниц. Они начались после гибели 35-летнего немца в потасовке, в которой, по предварительным данным, участвовали 22-летний выходец из Ирака и 23-летний сириец, пишет Welt.

Перспективы перемирия

Отсутствие средств для восстановления страны может обернуться для Асада тем, что он, выиграв войну, в итоге проиграет мир, заявил РБК эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. «Без финансирования страны, в том числе со стороны ЕС, все может закончиться новым коллапсом и социальным взрывом», — предупредил он. Европейские инвестиции скрепили бы сирийский режим, соглашается Мордасов.

Перемирие между сирийской оппозицией и Дамаском возможно при двух сценариях, полагает Семенов. «Во-первых, это может случиться, если Турция займет жесткую позицию и не допустит наступательную операцию сирийской армии на провинцию Идлиб, — рассуждает аналитик. — Во-вторых, оппозиция может согласиться на перемирие, если она окончательно будет разбита». Однако если в жизнь воплотится второй сценарий, вряд ли стоит ожидать, что ЕС будет вкладывать средства в восстановление сирийской инфраструктуры при власти Асада, считает Семенов.