«Восток» маневрирует в сторону альянса

Зачем Россия проводит крупнейшие в истории военные учения

Сергей Шойгу заявил о проведении Россией крупнейших с 1981 года военных учений «Восток-2018», в которых впервые примут участие Монголия и Китай. Москва формирует новый региональный военно-политический альянс

Сергей Шойгу (справа) (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

Крупнейшие с 1981 года

Военные учения «Восток-2018», которые пройдут с 11 по 15 сентября в Сибири и на Дальнем Востоке, станут крупнейшими с 1981 года. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа. В масштабных маневрах, получивших международный статус, примут участие около 300 тыс. военнослужащих, 36 тыс. танков, БТР и других машин, больше 1 тыс. вертолетов, самолетов и беспилотников.

«Они в чем-то повторяют «Запад-81», но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее», — сказал Шойгу. По его словам, учения пройдут почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов. В них примут участие Тихоокеанский и Северный флоты, будут полностью задействованы ВДВ.

Проверка, по словам главы Минобороны, будет проходить в условиях, максимально приближенных к боевым. Шойгу добавил, что преддверием учений стала внезапная проверка боеготовности, которая стала «хорошей практикой в жизни и работе».

Учения «Запад-81», о которых упоминал Сергей Шойгу, проходили в сентябре 1981 года в СССР — в Белоруссии, Прибалтике и на Украине. Тогда десятки тысяч советских военнослужащих отрабатывали в том числе ввод войск СССР и стран Организации Варшавского договора (ОВД) на территорию соседней Польской Народной Республики. В Польше тогда проходили акции протеста, инициированные оппозиционным профсоюзом «Солидарность» под руководством Леха Валенсы. Спустя три месяца после учений в Польше было введено военное положение. Правительство возглавил министр обороны Войцех Ярузельский. Позже он объяснял, что создание Совета национального спасения 13 декабря 1981 года предотвратило ввод в страну армий СССР и стран ОВД.

Подготовка к «масштабным конфликтам»

С 2009 года ежегодно в каждом из четырех военных округов России (Западном, Южном, Центральном, Восточном) поочередно проводятся учения. Последний раз военные учения «Восток» проходили в 2014 году. Тогда в них были задействованы свыше 155 тыс. военнослужащих, более 8 тыс. единиц техники, около 85 кораблей и 650 летательных аппаратов.

Учения «Восток» традиционно самые большие по задействованным силам — потому что там не действуют международные соглашения, ограничивающие численность участников маневров, как в европейской части России, пояснил РБК военный эксперт Антон Лавров. Для сравнения — в учениях «Запад-2017» участвовали порядка 13 тыс. военнослужащих (около 7,2 тыс. от Белоруссии, примерно 5,5 тыс. от России).

«Надо учитывать, что 300 тыс. военнослужащих, 36 тыс. танков, которые примут участие в учениях в этом году, — цифра немного лукавая, — также пояснил эксперт. — Это не значит, что они все выйдут со своих баз и будут какие-то маневры напрямую проводить. Это означает, что люди и техника будут приведены в повышенную боевую готовность, но большая часть все равно останется на своих базах». Сценарий учений пока не раскрывается, но понятно, что «маневры такого масштаба — это отработка большой войны», добавил Лавров.

Фото: Павел Головкин / AP

Смысл такого рода стратегических учений — в организации развертывания и управления значительными по численности группировками войск, подобных которым ни в одном локальном конфликте Россия не задействовала, пояснил ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, военный эксперт Василий Кашин.

«В ходе таких учений боевую подготовку получают не столько экипажи боевых машин и младший командный состав, сколько штабы на уровне командований военных округов и выше», — говорит Кашин.

В НАТО назвали учения «Восток-2018» подготовкой России к «масштабным конфликтам». «Это вписывается в картину, которую мы наблюдали ранее, — более решительная Россия, значительно увеличивающая свой военный бюджет и военное присутствие», — заявил исполняющий обязанности представителя альянса Дилан Уайт. Он добавил, что в настоящий момент альянс рассматривает поступившие от России приглашения военным атташе стран НАТО принять участие в учениях в качестве наблюдателей, и намерен тщательно следить за маневрами.

К вечеру 28 августа свое намерение быть наблюдателями на «Востоке-2018», согласно сообщениям российских информагентств, подтвердили военные атташе Германии, Великобритании, Греции.

Новый военно-политический альянс

Помимо того что на этот раз количество участников учений «Восток» в два раза больше, чем в прошлый, впервые в них будут задействованы военнослужащие из Китая и Монголии.

В частности, в Минобороны Китая сообщили, что для участия в стратегических учениях «Восток-2018» в Россию из Китая прибудут около 3,2 тыс. военных, свыше 900 единиц техники и 30 летательных аппаратов и вертолетов.

Участие китайских военнослужащих во внутренних российских военных учениях свидетельствует о расширении взаимодействия двух государств во всех сферах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Василий Кашин обращает внимание, что часть учений, где будет задействован Китай, пройдет одновременно с Восточным экономическим форумом, который посетит председатель КНР Си Цзиньпин​. «Это стратегические учения, где штабы получают опыт совместного планирования стратегических операций. Этот статус более важен, чем количество людей или техники», — отметил Кашин.

Эти учения воспринимаются как демонстрация антиамериканского военного альянса России и Китая, полагает руководитель Школы востоковедения ВШЭ Алексей Маслов. «США пытаются укрепить свое присутствие в Восточной и Юго-восточной Азии — ведут довольно активные переговоры с Филиппинами, недавно прошли по сокращенной программе учения с Южной Кореей», — напомнил Маслов.

Китай стремится себя позиционировать не только как экономическую, но и как военную державу, считает эксперт. «Речь идет о том, что Россия и Китай формализуют новый военно-политический альянс», — подытожил эксперт.