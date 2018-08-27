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Белорусский федеральный округ: зачем Бабич понадобился Путину в Минске
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Белорусский федеральный округ: зачем Бабич понадобился Путину в Минске
Газета № 143 (2867) (2708) Политика, 24 авг, 09:04
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Бабич направлен в Минск со спецпредставительством
Назначен новый посол России в Белоруссии
Михаил Бабич назначен послом в Белоруссии, также в ранге спецпредставителя президента он будет отвечать за развитие экономических отношений с этой страной. Москва нуждается в более энергичной политике на проблемном направлении
Владимир Путин и Михаил Бабич (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Новый посол

В пятницу, 24 августа, Владимир Путин подписал указ о назначении новым послом России в Белоруссии Михаила Бабича, до последнего времени полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

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Политика

Как ранее и писал РБК, Бабич одновременно получил статус спецпредставителя президента по торгово-экономическим отношениям. Совмещение этих двух должностей — редкий случай в дипломатической практике. До этого такой статус был у Виктора Черномырдина и Михаила Зурабова — бывших послов России на Украине. Они являлись спецпредставителями президента по развитию торгово-экономических отношений с этой страной. «Это особый статус, это особый посол в особой для нас стране», — так прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков совмещение Бабичем двух должностей.

Продолжить карьеру на дипломатической службе Бабич мог еще в 2016 году. Кандидатуру Бабича предлагали на пост посла России на Украине. Предполагалось, что в 2016 году он заменит Михаила Зурабова, который представлял интересы Москвы в Киеве шесть лет. Профильный думский комитет дал согласие на назначение Бабича. Но в Киеве согласовать кандидатуру посла отказались.

Исполняющим обязанности полпреда президента в Приволжском федеральном округе назначен Игорь Паньшин, прежде бывший заместителем Бабича.

Какие возможности дает статус спецспредставителя

Совмещение должностей посла России в Белоруссии и спецпредставителя президента даст Бабичу дополнительные рычаги влияния, говорил собеседник РБК в МИД России. Таким образом Бабич сможет помимо дипломатической работы по линии министерства ставить задачи российским органам исполнительной власти, а также собирать совещания с участием чиновников правительства. Из-за постоянно возникающих проблем в отношениях двух стран Путину важно иметь в Белоруссии не просто посла, а человека с дополнительными полномочиями, отмечал источник, близкий к Кремлю.

На особый статус Бабича указывает и то, как было обставлено его назначение — далеко не каждого посла перед вступлением в должность принимает президент России, сказал РБК белорусский политолог Валерий Курбалевич.

Последние 12 лет послом России в Белоруссии был Александр Суриков. Он не является кадровым дипломатом, а отправился на работу в Минск с поста помощника полпреда президента России в Сибирском федеральном округе.

В помощь Путину

До сегодняшнего дня роль посла в отношениях Москвы и Минска была незначительной, а все серьезные вопросы, будь то конфликты в энергетической сфере или в вопросах продовольствия, решались на уровне вице-премьеров или даже президентов, напоминает политолог Карбалевич. «Президент Александр Лукашенко любит поднимать вопрос молока и масла на высокую политическую высоту и решать возникающие трудности напрямую с президентом России», — рассказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Назначение посла с расширенными полномочиями позволит Владимиру Путину уйти от регулярных разборок с Лукашенко, касающихся молочных продуктов, цен на российский газ и других спорных вопросов, объяснил эксперт.

Спор о цене на российский газ для Белоруссии был урегулирован в прошлом году (она будет составлять $129 в 2018 году и $127 в 2019-м за 1 тыс. куб. м). Для этого президентам пришлось провести несколько личных встреч. Конфликт сопровождался взаимными обвинениями: Лукашенко говорил, что его страна может рассчитывать на льготы, потому что является главным военным форпостом России на западном рубеже. В Кремле напоминали, что Минску было выделено более $6 млрд кредитов по разным направлениям и осуществлялись ежегодные беспошлинные поставки в период с 2011 по 2015 год в объеме от 18 млн до 23 млн т нефти. «Всего наш российский бюджет в этот период недополучил $22,3 млрд. Все это является не чем иным, как прямой и косвенной поддержкой нашего союзного белорусского государства», — указывала пресс-служба Кремля.

Граница и молоко

В нынешнем году в двусторонней повестке доминировали вопрос запретов России на импорт белорусской молочной продукции и тема границы между странами. Об очередных ограничениях поставок с некоторых предприятий Россельхознадзор объявил в марте, составить «дорожную карту» снятия ограничений удалось только в июне. Лукашенко традиционно критиковал российские решения. Молоко, по его словам, «стало наглым политическим инструментом» (цитата по БелТА).

Прошлогоднее решение отменить визы для въезда в Белоруссию для граждан 80 стран также продолжает осложнять отношения с Россией. Москва указывала, что практически отсутствующую российско-белорусскую границу придется усилить, чтобы пресечь проезд нелегальных мигрантов. «Если они хотят закрыть границу — пожалуйста. Закроют — мы в ответ также должны ввести контроль на границе», — грозил 2 июня белорусский лидер (цитата по «РИА Новости»). Пограничное сотрудничество обсуждалось на июньском Высшем государственным совете Союзного государства России и Белоруссии в Минске.​

В последние время противоречия в двусторонних отношениях между странами обостряются, считает белорусский политолог Александр Класковский. Налицо объективное расхождение интересов союзников, говорит он. С одной стороны, Белоруссия всегда смотрела прагматично на интеграцию с Россией — через призму получения энергоресурсов на выгодных условиях и использования возможностей российского рынка. Сейчас Москва по ряду причин, в том числе из-за сокращения ресурсов, становится скупее по отношению к Минску, при этом не снижая уровень требований, в том числе ожидая поддержки в своей внешней политике. Лукашенко, в свою очередь, старается выдерживать нейтралитет по отношению к внешней политике России в условиях обострения отношений Москвы с Западом, отмечает Класковский.

На фоне растущих противоречий между странами-соседями назначение послом Бабича, которого принято считать кризисным менеджером, создает впечатление, что его посылают в Минск для более энергичного проведения политики Москвы на белорусском направлении, резюмирует эксперт.

Прямая речь: губернаторы ПФО о Бабиче

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов: «Нам удалось сделать из достаточно отсталого региона один из регионов-лидеров, было реализовано более трех десятков крупных российских и иностранных проектов, и это его (Бабича) заслуга. Он всегда обращал внимание чиновников на проблемы. Михаил Викторович — мужик. Мужик сказал, мужик сделал».

Глава Чувашии Михаил Игнатьев: «Может, кому-то он казался жестким, но я считаю, что он жесткий в пределах рамок: если кто-то не выполнял задачи, он всегда спрашивал строго».

Глава Мордовии Валерий Волков: «Михаил Бабич много помогал республике. Он помог решить проблемы со строительством и финансированием со стороны федерального центра аэропортового комплекса к чемпионату миру по футболу. Как полпред он всегда пытался вникнуть в суть проблем и найти решение, у него жесткий подход к достижению цели».

Авторы: Виктория Тютина, Наталья Демченко, Елизавета Антонова.
Теги: Владимир Путин , Михаил Бабич , Посол , Белоруссия , назначение
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