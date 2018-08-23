На АЗС боятся нового скачка цен

Российский топливный союз прогнозирует скорое подорожание бензина

Глава Российского топливного союза предупредил администрацию президента, что цены на бензин могут резко вырасти в 2019 году из-за повышения акциза и НДС. В условиях сдерживания внутренних цен на топливо это грозит убытками для АЗС

Евгений Аркуша (Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости)

Бензин может подорожать на 10%

Президент Российского топливного союза (представляет интересы владельцев независимых АЗС) Евгений Аркуша ​попросил администрацию президента принять дополнительные меры по стабилизации рынка бензина в 2019 году. Он опасается повторения ценового коллапса апреля-мая 2018 года, поскольку экспорт топлива сейчас выгоднее, чем поставки на внутренний рынок, цены на котором сдерживаются правительством. Об этом говорится в письме Аркуши от 16 августа на имя помощника руководителя АП Кирилла Молодцова. Подлинность письма РБК подтвердили знакомые с его содержанием федеральный чиновник и трейдер нефтепродуктов.

Аркуша и Молодцов отказались комментировать содержание письма.

«Только в результате одновременного увеличения акцизов и НДС потенциал роста цены литра бензина составляет около 4,4 руб. за литр (10% от текущей цены. — РБК)», — пишет глава Российского топливного союза. Акцизы на бензин после снижения в июне 2018 года на 2–3 руб. за литр вырастут с 1 января 2019 года с 8213 руб. до 12314 руб за 1 тонну (бензин 5-го класса), НДС вырастет с 18 до 20%.

В апреле-мае 2018 года из-за резкого роста экспортного паритета (стоимости поставок топлива в Европу за вычетом экспортной пошлины и затрат на транспортировку) и падения курса рубля оптовые цены на бензин превысили розничные. Это привело к убыткам для владельцев АЗС как среди крупных нефтяных компаний, так и в независимом секторе. Эксперты из Независимого топливного союза (объединяет владельцев АЗС и трейдеров) оценивали их в 12 млрд руб. только по итогам мая.

Среди предпосылок для роста экспортного паритета в 2019 году Аркуша также назвал рост налоговой нагрузки на топливный рынок, увеличение мировых цен на нефть и ослабление курса рубля относительно мировых валют. Кроме того, к этому могут привести начало осенних ремонтов на НПЗ и «прекращение административного давления на цены по окончании выборной кампании».

«Мы согласны, что сегодняшние параметры налогового маневра несовершенны и закладывают потенциал роста цен. Вместе с тем правительство работает над изменениями параметров налогового маневра», — сообщил РБК начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Дмитрий Махонин.

О чем договорились нефтяники и правительство В России цены на бензин за первые пять месяцев выросли на 7,7%, что оказалось в несколько раз выше уровня инфляции. Правительство с 1 июня снизило акцизы на топливо. Представители крупнейших нефтяных компаний на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 30 мая подтвердили готовность держать текущие цены в рознице, что может стабилизировать оптовый рынок. Кроме того, 19 июля Путин подписал закон, позволяющий повышать вывозные тарифы на нефтепродукты до 90%. Правительство также согласовало условия завершения налогового маневра в нефтяной отрасли. Он заключается в постепенном обнулении пошлин на нефть и нефтепродукты в течение шести лет, в 2019–2024 годах, и в пропорциональном повышении НДПИ. Маневр лишит российскую нефтепереработку субсидии из бюджета (образуется за счет разницы в величине экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты). Однако с 1 января 2019 года предусмотрены меры поддержки нефтепереработки в виде обратного акциза и надбавки для владельцев НПЗ, которые бы покрывали часть экспортной премии: в 2019 году — 60%, в последующие годы — половину.

Как спасти рынок от дисбаланса

По мнению Аркуши, принятых в июне правительством мер «ручного» регулирования может оказаться недостаточно для предотвращения негативного развития ситуации на бензиновом рынке, поскольку экспортная премия по поставке нефтепродуктов к цене внутреннего рынка сохраняется.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Биржевые цены на бензин на торговой площадке СПбМТСБ почти все лето снижались. С 10 по 17 августа был замечен их резкий рост — почти на 7% — на фоне роста экспортного паритета и повышения спроса покупателей перед ремонтами НПЗ. С 20 августа цены начали незначительно снижаться.

Глава Независимого топливного союза Павел Баженов считает опасения Аркуши по повторению дисбаланса на оптовом и розничном рынке бензина в 2019 году более чем оправданными. По его мнению, потенциал роста цен на бензин составляет около 7 руб. за литр, если не принять дополнительные меры балансировки рынка. «Более того, биржевая динамика и премиальность экспорта дают основание полагать, что рост цен на топливо может начаться уже осенью 2018 года», — добавляет Баженов. «Нужно сбалансировать внутренний и внешний рынки. Пока выгода экспорта топлива значительно выше, чем поставки на внутренний рынок, ситуация останется критической. Решению проблемы помогут рост объема продаж нефтепродуктов на бирже, либерализация розничных цен на топливо и снижение налоговой нагрузки на сектор, в первую очередь акцизов», — заключил он.