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Путин разрешил повышать вывозные пошлины на нефтепродукты до 90%
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Путин разрешил повышать вывозные пошлины на нефтепродукты до 90%
Экономика, 22:12
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Путин разрешил повышать вывозные пошлины на нефтепродукты до 90%

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет повышать вывозные тарифы на светлые нефтепродукты до 90%. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации. Правительство получит право экстренно вводить заградительную пошлину с 1 августа 2018 года до 31 декабря 2019 года.

Речь идет о таких продуктах, как светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин, легкие и средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы и смазочные масла. На данный момент экспортные пошлины на них составляют 30% от пошлин на нефть, кроме прямогонного бензина, где она составляет 55%.

Закон позволяет освободить от экспортных пошлин нефть и нефтегазоконденсатные смеси, которые были добыты на тех участках, где взимается налог на дополнительный доход от углеводородного сырья.

Законопроект о повышении ввозных тарифов был принят Государственной думой 5 июля и утвержден Советом Федерации 13 июля.

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В конце июня премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству энергетики, Минфину, Минпромторгу и Российскому экспортному центр​у проработать комплекс мер для наращивания экспорта нефтегазовой химии. В распоряжении главы правительства указано, что данные меры могут привести к пересмотру существующей нормы налогообложения в этой отрасли. Инициативы должны быть проработаны до 29 июля, распорядился Медведев.

Теги: Владимир Путин , ввозные пошлины , нефтепродукты
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