Высокоскоростные расходы

Проекты РЖД включены в федеральный план развития магистральной инфраструктуры

В список приоритетных проектов Минэкономразвития, реализация которых должна начаться до 2024 года, попали высокоскоростные магистрали РЖД, обсуждаемые уже много лет. Но объективно Россия к ним не готова, предупреждает эксперт

Фото: Никита Попов / РБК

Более десяти проектов строительства высокоскоростных магистралей (ВСМ) в разных регионах России попали в план комплексного развития магистральной инфраструктуры, подготовленный Минэкономразвития (МЭР). Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил представитель министерства.

Параметры плана развития магистральной инфраструктуры в своем майском указе поручил разработать президент Владимир Путин.

Как отбирались проекты В текущую версию плана Минэкономразвития внесено 690 объектов. При формировании списка министерство «исходит из цели максимизации социально-экономических эффектов от собранных в нем проектов», говорил РБК представитель ведомства. Источник в правительстве сказал РБК, что в дальнейшем число проектов сократится. Представитель Минэкономразвития заявлял ранее, что будут анализироваться социально-экономические (в частности, бюджетные) эффекты от выполнения проектов, степень их проработки, а также возможность осуществить их в формате государственно-частного партнерства.

В Петербург за 2,5 часа

Среди попавших в план комплексного развития магистральной инфраструктуры — проект строительства высокоскоростной магистрали Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург с остановками в малых городах между региональными центрами.

Общее финансирование инфраструктурных проектов МЭР оценивает почти в 7 трлн руб. в течение шести лет. Это означает, что если проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург останется в плане, то его строительство может начаться уже до 2024 года.

Строительство высокоскоростного железнодорожного сообщения из Москвы в Петербург и так входит в планы РЖД, но в более поздний период. Согласно программе организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в России, которая была утверждена правлением компании 23 ноября 2015 года, строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург должно начаться в период с 2026 до 2030 года, а ее стоимость в ценах 2015 года оценивалась в 990 млрд руб. Предполагается, что время в пути будет составлять 2 часа 30 минут.

Развитием скоростного и высокоскоростного железнодорожного движения в России занимается «дочка» РЖД — «Скоростные магистрали». Представители компании не стали комментировать, почему в Минэкономразвития попал проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Однако гендиректор «Скоростных магистралей» Георгий Петрушенко передал РБК через представителя, что этот проект наряду с ВСМ Москва — Казань — Екатеринбург и Москва — Адлер является системообразующим. «Задача создания этих ВСМ — модернизация опорного каркаса сети железных дорог России и приведение его в соответствие с сегодняшним и будущим спросом на пассажирские и грузовые перевозки», — добавил Петрушенко.

«Сапсан» справляется

«С одной стороны, объективно единственное рентабельное направление для высокоскоростного движения в России — это направление между Москвой и Санкт-Петербургом», — сказал РБК гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. С другой стороны, добавляет он, на этом направлении уже успешно ходят скоростные поезда «Сапсаны» по стандартной железнодорожной инфраструктуре. Разница по времени в пути между высокоскоростным поездом и скоростным будет составлять немногим больше часа. Поэтому «очень большой вопрос», стоит ли тратить сотни миллиардов рублей на строительство ВСМ ради такого ускорения, отмечает Бурмистров, при этом проезд в высокоскоростном поезде будет существенно дороже.

«Объективно Россия сейчас не готова к ВСМ с точки зрения благосостояния населения и с точки зрения расстояний и потенциального пассажиропотока, которые сейчас есть», — поясняет Бурмистров, добавляя, что проблему ускорения можно решить локальным улучшением действующей инфраструктуры, по которой можно запустить комфортабельные поезда типа «Сапсана» и «Ласточки».

Пока не стоит делать серьезных ставок на те объекты, которые заявлены в проекте Минэкономразвития, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его словам, нужно учитывать, что государство готово профинансировать только 3,1 трлн руб. из общего объема 6,8 трлн руб., а это значит, что, вероятно, большую часть средств придется вкладывать самим РЖД. При этом в инвестпрограмме РЖД и без того заложены крупные расходы до 2024 года, где центральными являются модернизация действующих путей и развитие БАМа, напоминает эксперт.

ВСМ в Казань дорожает, но не строится

В списке проектов Минэкономразвития и ВСМ Москва — Казань. Однако ее строительство до сих пор не началось, несмотря на то что участок до Нижнего Новгорода планировалось построить еще к чемпионату мира по футболу 2018 года. Проблема — в госфинансировании стройки. Владимир Якунин, находясь на посту главы РЖД, даже угрожал свернуть проект, если государство финансово не поддержит его. Проблема с финансированием не решена до сих пор.

Стоимость ВСМ Москва — Казань оценивается РЖД в 1,695 трлн руб. (в 2015 году — в 1,2 трлн руб.), следует из презентации компании, имеющейся в распоряжении РБК. При этом капитальный грант (деньги государства) составляет 700 млрд руб. Эти цифры называл на Петербургском экономическом форуме первый замглавы РЖД Александр Мишарин, который курирует вопросы ВСМ. Плюс планировалось привлечь средства в коммерческих банках, у стратегического иностранного партнера, выпустив инфраструктурные облигации, говорится в презентации. Но на сегодня ни одно обязывающее соглашение ни с одним из инвесторов не подписано.