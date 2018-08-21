ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБК
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,36 66,42 EUR Нал. 78,30 76,21 USD Бирж. 67,11 +0,08 EUR Бирж. 77,09 +0,39 USD ЦБ. 67,18 +0,31 EUR ЦБ. 76,72 +0,54 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6300,80 -196,40 IMOEX 2272,49 +0,77% RTSI 1065,34 +1,20% Brent 72,14 +0,60% DJIA 25758,69 +0,35% Nasdaq 7821,01 +0,06%
Власть оставили на сверхсрочную
Лента новостей
Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 03:14, РБК и Сбербанк Трамп счел опасным автономное управление контентом со стороны соцсетей 02:59, Технологии и медиа Брат отравившегося в Эймсбери сообщил о новой госпитализации родственника 02:21, Общество В ООН ответили на заявление Лаврова о «секретной директиве» по Сирии 02:20, Политика Три человека пострадали при стрельбе возле станции метро в Лондоне 01:43, Общество В конгрессе США заподозрили советника Трампа в связях с Бутиной 01:35, Политика Трамп рассказал о «вероятной» встрече с Ким Чен Ыном 01:13, Политика «Калашников» презентовал гражданский электромотоцикл и робота «Игорёк» 00:47, Политика Диск Eagles обошел Thriller Джексона и стал самым продаваемым в истории 00:28, Общество Трамп обвинил власти Китая и ЕС в манипуляциях с их собственными валютами 00:00, Экономика Трамп назвал условия снятия санкций с России 20 авг, 23:51, Политика ООН приспустит свои флаги по всему миру в знак траура по Кофи Аннану 20 авг, 23:47, Политика Обрушение моста в Генуе попало на запись камер видеонаблюдения 20 авг, 23:21, Общество Когда ржавеет броня: способ защитить свои деньги и информацию от хакеров 20 авг, 23:02, РБК и Microsoft СМИ сообщили о просьбе Валерия Меладзе о гражданстве Грузии 20 авг, 22:33, Общество Житель Калифорнии обвинил Google в слежке за передвижениями пользователей 20 авг, 22:31, Общество «Динамо» разгромило «Уфу» и одержало первую победу в чемпионате России 20 авг, 22:09, Спорт СК возбудил дело из-за фото губернатора в посте депутата Госдумы 20 авг, 22:05, Политика Государство привлекает частных инвесторов в сферу образования 20 авг, 22:01, РБК и Сбербанк В Ступино пятилетний ребенок погиб в запертой машине 20 авг, 21:51, Общество Мобилизация по-турецки: почему поддержка Эрдогана не падает из-за кризиса 20 авг, 21:50, Политика WSJ узнал об охране Набиуллиной в здании ЦБ 20 авг, 21:46, Общество Власть инвестиций: почему Россия добивается возвращения беженцев в Сирию 20 авг, 21:42, Политика Прокурор предложил вернуть Януковича на Украину при помощи спецназа 20 авг, 21:41, Политика Опубликовано видео с места нападения на полицейских в Чечне 20 авг, 21:34, Общество «Транснефть» объяснила задержку с переездом в новый офис чемпионатом мира 20 авг, 21:16, Бизнес Владелец Forbes объявил о роспуске редакций Geo и «Gala Биография» 20 авг, 21:10, Технологии и медиа Министерство транспорта Италии полгода знало о проблемах с мостом в Генуе 20 авг, 20:59, Общество
Власть оставили на сверхсрочную
Газета № 139 (2863) (2108) Политика, 20 авг, 12:18
0
Власть оставили на сверхсрочную
Выборы в ДНР и ЛНР отменены за три месяца до их проведения
Осенние выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР перенесут на неопределенный срок. Пока инициатива выдвинута общественными организациями, но официальное решение уже согласовано с Москвой и будет объявлено позже, рассказали источники РБК
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

До лучших времен

Выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках будут перенесены с осени на неопределенный срок — такое решение согласовано с Москвой, и в ближайшее время будет объявлено официально. Об этом РБК рассказал собеседник, близкий к Кремлю, и подтвердили три источника, близких к руководству ДНР и ЛНР.

Выборы отложат по совокупности разных факторов, уточнил собеседник РБК, близкий к Кремлю. Среди перечисленных им причин — отсутствие прямой необходимости в переизбрании депутатов и руководителей республик, риски для минских переговоров и перспективы новых санкций. В результате реальной подготовки к выборам в республиках в последние месяцы не было, уточнили источники РБК. По их словам, на этот процесс не было выделено финансирование, не было и прямых указаний по проведению из Москвы.

О том, что в ДНР и ЛНР осенью пройдут выборы парламента и глав республик, в начале года заявили полпреды республик в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин и Владислав Дейнего. Дату выборов, предположительно в ноябре, должны были определить парламенты самопровозглашенных государств.

28 июня на прямой линии глава ДНР Александр Захарченко заявил, что будет участвовать в выборах, которые «необходимы даже в условиях военного положения»: «Это лишний раз покажет, что мы самостоятельные. И пускай мировое сообщество видит, что люди подтвердили результаты референдума». Экс-министр госбезопасности и и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник на февральском съезде движения «Мир Луганщине» говорил, что республике на выборах «предстоит доказать свою состоятельность как государству».

В июне в ЛНР в результате конфликта с администрацией республики сменился состав ЦИК, что в самом Центризбиркоме связывали в том числе с подготовкой к выборам. Источник РБК, близкий к ЦИК республики, сказал, что до расформирования Центризбиркома власти ЛНР готовились к выборам — успели составить смету на организационные расходы и в июне отправить кураторам в Москве.

Но в августе риторика в республиках поменялась. Близкие к власти общественные движения ЛНР и ДНР синхронно предложили продлить полномочия глав и депутатов с четырех до пяти лет. 6 августа подобное обращение выпустило движение «Донецкая республика», а 9 августа с призывом выступили общественные деятели ЛНР. В обеих республиках ссылались на уже составленные стратегии их развития и необходимость дать гражданам время для объективной оценки власти, в ДНР также говорили о мировом опыте. Еще в декабре парламент ДНР принял изменения в Конституцию, которые увеличивают до пяти лет срок полномочий главы республики и депутатов. Однако сообщалось, что эти изменения начнут действовать только после следующих выборов.

Источник, близкий к властям ДНР, рассказал, что из Москвы в Донецк летом приезжали социологи, проанализировавшие настроения в республике. Срез общественного мнения «оказался очень неблагоприятным для нынешней команды», говорит он.

Представители ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин и Владислав Дейнего сказали РБК, что позже прокомментируют ситуацию с переносом выборов.

Угроза для закона

«Проведение выборов целесообразно, когда они решают проблемы, а не создают», — заявил Алексей Чеснаков, директор близкого к Кремлю Центра политической конъюнктуры.

В октябре заканчивается срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса от 16 сентября 2014 года. Этот документ был принят в рамках процесса политического урегулирования ситуации в Донбассе, и осенью Киеву предстоит принять решение о его возможном продлении.

Для ситуации в Донбассе и переговорного процесса бессрочный перенос выборов — позитивный сигнал, считает руководитель украинского Центра прикладных политических исследований Владимир Фесенко. По его мнению, выборы в самопровозглашенных республиках могли бы привести и к военному обострению на востоке Украины, так же как выборы в ноябре 2014 года сорвали первые минские соглашения и привели к активизации военных действий.

В связи с приближающимися президентскими выборами на Украине переговорный процесс заморожен, но осенью Верховной раде предстоит проголосовать о продлении на год закона об особом статусе Донбасса. «Если бы было объявлено о том, что выборы пройдут, как и запланировано, то с высокой долей вероятности принятие закона было бы сорвано», — заключил Фесенко.

Авторы: Владимир Дергачев, Александр Атасунцев.
Теги: ДНР и ЛНР , Кремль , ДНР , ЛНР , выборы
Материалы по теме
Стала известна дата выборов главы ДНР Политика
Срок полномочий главы ДНР и депутатов увеличат до пяти лет Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter