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Уволенный глава ЦИК ЛНР пожаловался в Кремль на зачистку
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Уволенный глава ЦИК ЛНР пожаловался в Кремль на зачистку
Украинский кризис, 11:12
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Уволенный глава ЦИК ЛНР пожаловался в Кремль на зачистку
Бывшие члены ЦИК Луганской народной республики пожаловались российским властям на угрозы и увольнение перед намеченными на осень выборами. В СКР подтвердили факт получения жалобы, МИД — «принял к сведению»
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Жалоба в Кремль

Бывшие члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) самопровозглашенной ЛНР пожаловались рос​сийским властям на угрозы со стороны руководства республики. Об этом РБК рассказала входившая в комиссию Людмила Черечукина и подтвердили ее коллеги Даниил Говердовский, Павел Шупранов и бывший глава ЦИК Александр Шубин.

В распоряжении РБК имеются копии жалоб руководителю администрации президента России Антону Вайно и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Их авторы указывают на «обезглавливание» ЛНР в «условиях военного времени» перед выборами (в ноябре 2018 года в самопровозглашенных республиках должны пройти выборы глав и законодательных органов).

Кто возглавлял ЦИК ЛНР

Александр Шубин родился 20 мая 1972 года в Луганске. Бывший нотариус стал министром юстиции ЛНР в 2014 году, когда республику возглавил Игорь Плотницкий.​ При Шубине в ЛНР были разработаны собственные паспорта и проходила подготовка местных выборов. В 2015 году Шубин возглавил ЦИК, в том же году он попал в санкционный список Евросоюза. В ноябре 2017 года в результате силового противостояния с главой МВД Игорем Корнетом и министром госбезопасности Леонидом Пасечником Плотницкий оставил свой пост и бежал в Россию. Пасечник занял должность и. о. главы ЛНР.

Шубина можно назвать человеком из команды Плотницкого, сказал источник РБК, близкий к руководству силовых структур ЛНР.

Записка с угрозами

Конфликт между ЦИК и руководством республики начался в мае. Как рассказал Шубин РБК, 3 мая вице-спикер народного совета ЛНР Дмитрий Хорошилов со ссылкой на решение главы совета Дениса Мирошниченко предложил ЦИК признать депутатами девять человек. Они должны были занять кресла выбывших по разным причинам с 2014 года парламентариев (всего в народном совете 50 мест). Но предлагаемые фигуры не значились в избирательных списках и признание их депутатами — должностное преступление, ответил Шубин.​

В течение мая Мирошниченко и руководитель администрации главы ЛНР Ольга Бас пытались уговорить руководство ЦИК пойти на расширение предвыборных списков задним числом, в том числе обещая Шубину деньги на машину и квартиру, рассказали члены ЦИК.

17 мая ЦИК официально принял решение об отказе в признании предлагаемых кандидатов депутатами. Через несколько дней секретарю ЦИК Даниле Говердовскому, по его словам, позвонил замглавы комиссии Дмитрий Закурдаев и сказал, что по настоянию Мирошниченко добровольно подал в отставку, предупредив, что без заявлений об отставке «все члены ЦИК будут перещелканы по одному».

Вскоре Говердовский обнаружил у себя на столе лист со словами «последнее предупреждение» и подписью «наследники». «У меня трое малолетних детей. Я воспринимал эту угрозу как реальную», — рассказал Говердовский РБК.

ЦИК ЛНР направил жалобу в прокуратуру, МГБ и и. о. главы ЛНР Леониду Пасечнику. Ответа от властей не последовало.

Глава ЛНР Леонид Пасечник (Фото: Валентин Спринчак / ТАСС)

Ротация с мешком на голове

25 июня главу ЦИК вызвали в администрацию главы ЛНР и ознакомили с приказом об увольнении в связи с утратой доверия. Шубин расписаться отказался, поскольку по законам ЛНР глава республики не может увольнять членов ЦИК.

На следующий день за Шубиным пришли трое вооруженных людей, представившихся сотрудниками МГБ — в одном из них он опознал сотрудника личной охраны главы республики. Они забрали у Шубина документы, удостоверения, пропуска и печать Центризбиркома. «Это приказ самого главного», — приводится цитата одного из бойцов в акте ЦИК о воспрепятствовании работе председателя (копия есть у РБК). Шубина вывели на улицу, запретив возвращаться на рабочее место.

29 июня народный совет ЛНР признал утратившим силу постановление о назначении Шубина членом ЦИК. «Несколько депутатов говорили о том, что к ним подходил неизвестный, представлявшийся сотрудником МГБ, и рекомендовал проголосовать «за» во избежание негативных последствий», — рассказал РБК зампредседателя ЦИК ЛНР Павел Шупранов. Вскоре в рамках «плановой ротации» были уволены и остальные члены ЦИК. Новым председателем Центризбиркома стала Елена Кравченко — до войны она работала инспектором уголовно-исполнительной инспекции города Ровеньки, затем была депутатом народного совета.

ЦИК назвал решение народного совета «обезглавливанием республики в условиях военного противостояния». По мнению членов комиссии, все постановления народного совета теряют силу в случае досрочного роспуска Центризбиркома, в том числе и изменения в местную Конституцию, согласно которым не только председатель народного совета, но и любой гражданин может быть и.о. главы ЛНР (именно эта поправка позволила Пасечнику стать и. о. главы республики).

После выхода постановления о роспуске ЦИК Шубина, по его словам, задержали вооруженные люди, посадили в машину и с брезентовым мешком на голове отвезли в отделение МГБ. Там забрали в телефон и без составления акта о задержании отправили в камеру без окон, раковины и туалета. Там же сидели бывший начальник управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере генпрокуратуры ЛНР Сергей Рахно и бывший генеральный прокурор Виталий Подобрый (оба были арестованы после смены власти в республике осенью 2017 года). «Освободили меня через два с половиной часа после вмешательства министра госбезопасности, нецензурно высказывая недовольство его приказом», — рассказал Шубин РБК.

Сотрудник МГБ Алексей с позывным «Борец» сказал экс-главе ЦИК, что при появлении очередных жалоб в камеру попадут остальные члены ЦИК. «Я опасаюсь за свою жизнь, поэтому вынужден скрываться от него. «Борец» продолжает названивать по телефону моей жене, интересуясь моим местонахождением», — заключил Шубин.

Черечукина сказала РБК, что сейчас все уволенные члены ЦИК опасаются за свои жизни и живут на полуподпольном положении. По ее словам, Россия как гарант выполнения Минских соглашений должна вмешаться в ситуацию «узурпации» власти в Луганской республике и возвращении ЛНР в правовое русло. «Никто из членов ЦИК ЛНР не держится за свои кресла. Такую линию поведения мы выбрали исключительно по причине того, что за державу обидно», — говорит она.

Ротацию в ЦИК решили провести в преддверии осенних выборов, объяснил РБК источник, близкий к администрации ЛНР. «Есть регламент, когда производится ротация. Они отработали четыре года, самое время провести ротацию для того, чтобы качественно провести выборы и технически, и политически», — отметил собеседник РБК.

«Конфликт связан с расстановкой Пасечником лояльных фигур во ​всех ветвях власти. Это нужно в рамках подготовки к выборам и закрепления своих позиций в республике», — отметил источник РБК, близкий к руководству силовых органов ЛНР.

И. о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил РБК, что ему неизвестны причины расформирования ЦИК. Рассмотрение жалобы в СК не является подтверждением информации об угрозах, отметил он. «Что, если у меня на потолке желтое пятно, я отправлю жалобу в Следственный комитет, а вам расскажу, что жалуюсь на губернатора?» — рассуждает Дейнего.

Владислав Дейнего (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В ЛНР действует военное положение и за соблюдением формальностей никто особенно не следит, отмечает политолог Алексей Макаркин. Он напоминает, что насильственные действия в отношении представителей власти случаются в ЛНР не первый раз, в частности, от пыток погиб бывший премьер-министр республики Геннадий Цыпкалов. «На сегодняшний момент там сохраняется статус-кво, у России больших претензий к новому руководству ЛНР пока нет, а все остальное мало кого интересует», — пояснил он.

Принято к сведению

Зампредседателя ЦИК ЛНР Павлу Шупранову пришел ответ на его жалобу от управления президента России по обращениям граждан. Департамент письменных обращений граждан перенаправил письмо для ответа по существу в МИД. «Информируем, что высказанные вами озабоченности и соображения, касающиеся сферы компетенции МИД России, приняты нами к сведению», — говорится в ответе второго департамента МИД по странам СНГ. Копии ответов имеется у РБК, их подлинность подтвердил собеседник в МИД.

В ответе Главного следственного управления (ГСУ) СКР подтверждается рассмотрение жалобы на противоправные действия администрации республики и угроз в адрес членов ЦИК. В компетенцию следователей «не входит проверка законности и обоснованности решений, принятых органами государственной власти и местного самоуправления иностранных государств», — говорится в письме.

Российские силовые структуры осуществляют уголовное преследование иностранцев в случае совершения ими преступлений против интересов России и ее граждан, а также против мира и безопасности человечества, предусмотренных Уголовным кодексом и запрещенных международным гуманитарным правом, уточняют следователи. «Формально СКР не может ответить на обращение — там нет ущемления интересов российских граждан, фактов незаконных методов войны и т. п.». — пояснил РБК источник в ведомстве.

Автор: Владимир Дергачев.
При участии: Александр Атасунцев, Илья Немченко, Дмитрий Серков, Ольга Агеева, Елизавета Антонова.
Теги: ЦИК , ЛНР , Леонид Пасечник , МГБ , Кремль
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