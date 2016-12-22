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Срок полномочий главы ДНР и депутатов увеличат до пяти лет
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Срок полномочий главы ДНР и депутатов увеличат до пяти лет
Украинский кризис, 12:55
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Срок полномочий главы ДНР и депутатов увеличат до пяти лет

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял изменения в Конституцию, которые увеличивают до пяти лет срок полномочий главы республики и депутатов. Изменения начнут действовать после следующих выборов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя Народного совета республики, полпреда в контактной группе по Украине Дениса Пушилина.

По действующей Конституции глава ДНР и депутаты избираются на четыре года. «Данные нормы распространяются на следующую каденцию и не распространяются на действующих депутатов Народного совета и главу республики», — сказал Пушилин. За внесение поправок в Конституцию депутаты проголосовали в двух чтениях.

По данным Народного совета ДНР, первые выборы в республике прошли 2 ноября 2014 года. На должность главы ДНР был избран Александр Захарченко.

В предвыборной кампании участвовали два общественных движения: «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс». Народный совет республики был избран на четыре года, в нем состоит 100 депутатов, из которых «Донецкая Республика» получило 68 депутатских мандатов, а «Свободный Донбасс» — 32 мандата.

В интервью Донецкому агентству новостей в октябре 2017 года Захарченко заявил, что планирует участвовать в выборах главы ДНР в 2018 году. «Если жители республики верят в меня, конечно, я буду участвовать в выборах в 2018 году... Я не вижу никаких препятствий для того, чтобы принять участие в выборах главы 2018 года в качестве представителя общественного движения «Донецкая Республика», — пояснил он.

Теги: ДНР , Денис Пушилин , Конституция , депутаты
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