ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБК
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,83 61,96 EUR Нал. 73,55 72,65 USD Бирж. 62,35 +0,11 EUR Бирж. 73,12 +0,27 USD ЦБ. 62,78 -0,19 EUR ЦБ. 73,20 -0,14 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 8027,00 -147,00 IMOEX 2298,07 +0,10% RTSI 1161,11 -0,11% Brent 74,78 -0,28% DJIA 25306,83 -0,57% Nasdaq 7630,00 -1,39%
«Закон Яровой» застопорился на нейтральной передаче
Лента новостей
Летевший в Египет самолет приземлился в Киеве из-за столкновения с птицей 12:19, Общество Троих фанатов ЦСКА арестовали после гибели болельщика в драке в Москве 12:17, Общество Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 12:15, РБК и Сбербанк Как в России пытаются развивать деревянное домостроение 12:12, Недвижимость Футбольный клуб Галицкого потерял основных «продуктовых» спонсоров 12:00, Бизнес Власти назвали самопроизвольным подъем кузова у снесшего мост самосвала 11:59, Общество Замглавы ФСИН извинился перед избитым заключенным ярославской колонии 11:53, Общество Олег Воляник — РБК: «Рост рынка инвестиционного страхования жизни — 25%» 11:44, Партнерский материал Захарова назвала «подрывной политикой» санкции за возведение моста в Крым 11:40, Политика Что ждет Ripple: монета станет базовой валютой на новой криптобирже 11:36, Крипто Мосгорсуд утвердил арест экс-главы СКР по Москве Дрыманова 11:28, Общество Самосвал обрушил пешеходный мост в Подмосковье. Фоторепортаж 11:27, Фотогалерея  В квартире в Нью-Йорке найдены убитыми четыре человека 11:24, Общество Как не стать спонсором современного рабства 11:21, Партнерский материал В Свердловской области детский лагерь временно закрыли из-за наггетсов 11:21, Общество Дворкович впервые ответил на вопрос об уголовном деле Магомедовых 11:16, Политика В Крыму назвали «упорством сумасшедшего» санкции против строителей моста 11:09, Политика Защитник «Барселоны» рассказал о пари с Месси и Суаресом 10:59, Спорт На недельку в Комарово без визы: петербургский ответ Французской Ривьере 10:58, РБК и Первая Линия Медведев поручил разработать проекты по развитию деревянного домостроения 10:58, Бизнес Самосвал снес пешеходный мост на Ярославском шоссе 10:55, Общество Роспотребнадзор рассказал о правилах выбора арбузов и дынь 10:51, Общество Как сохранить свои токены. 56% краж проводится при помощи фишинга 10:40, Крипто Аналитики отметили рекордно низкую долю свободных офисов в Москве 10:36, Бизнес Российские нефтяники увеличили инвестиции в добычу на 40% 10:30, Бизнес Прогнозы дня: снижения на старте торгов Мосбиржи сменятся покупками 10:24, Quote Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях 10:18, Партнерский материал России предложили перенести посольство в новую столицу Египта 10:17, Политика
«Закон Яровой» застопорился на нейтральной передаче
Газета № 137 (2861) (3107) Технологии и медиа, 07:00
0
«Закон Яровой» застопорился на нейтральной передаче
Почему интернет-компании не приступили к хранению информации
Интернет-компании не могут исполнять требования «закона Яровой» из-за отсутствия поясняющих его подзаконных актов. В частности, до сих пор непонятно, как именно компании должны передавать данные правоохранительным органам
Фото: Thomas Peter / Reuters

С 1 июля 2018 года для российских организаторов распространения информации в интернете (ОРИ), к которым относятся, в частности, мессенджеры, форумы, социальные сети и сайты знакомств, начал действовать так называемый закон Яровой. С этого момента компании должны обеспечивать хранение необходимой информации (записи разговоров, сообщения, изображения, видео и т.д.) в течение шести месяцев на территории России, а также предоставлять ее по требованию госорганам, ведущим оперативно-разыскную деятельность (ОРД) или обеспечивающим безопасность страны.

Однако исполнять требования закона ОРИ так и не начали, поскольку до сих пор нет документов, описывающих, как именно и в какой форме они должны передавать данные правоохранительным органам, рассказали источники в двух интернет-компаниях. Отсутствие нормативных актов, уточняющих требования к хранению для ОРИ, отмечает и директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова: «Как хранить данные, действительно непонятно».

СМИ узнали оценку Минкомсвязи затрат интернет-компаний на «закон Яровой»
Бизнес

По словам одного из собеседников РБК, пока нет подзаконных актов и инструкций, которые бы разъясняли опубликованное 28 июня постановление правительства, обязывающее ОРИ хранить звонки и переписку пользователей. «Пока никто не начал хранение данных, так как не готовы последние уточняющие документы, которые будут разработаны Министерством цифрового развития, скорее всего, до конца лета. В этой ситуации нет ничего нового, так происходит со многими подобными законами, поэтому сейчас можно только ждать», — пояснил он.

На вопросы РБК, есть ли у ОРИ возможность исполнять требования закона и нужны ли какие-то дополнительные подзаконные акты, в Роскомнадзоре заявили, что служба «не наделена полномочиями на проведение подобных аналитических исследований», но отметили, что, «по мнению Роскомнадзора, дополнительных подзаконных актов не требуется». Каких-то нарушений в работе ОРИ пока не выявлено: проверок служба не проводила.

«Ростелеком» предложил поискать деньги на «закон Яровой» у Google
Технологии и медиа

В Минкомсвязи на момент публикации не ответили на запрос РБК.

История одного закона

Пакет антитеррористических поправок, получивших название «закон Яровой», был принят в июле 2016 года. Среди прочего он предписывал с 1 июля 2018 года операторам связи и организаторам распространения информации в интернете хранить в срок до полугода записи звонков, содержание сообщений и другую коммуникацию пользователей. Срок хранения данных о фактах коммуникации увеличивался для операторов до трех лет, а для ОРИ — до года. Однако в законе оговаривалось, что точные сроки и объем информации, которую необходимо хранить, должно уточнить правительство.

В апреле было опубликовано постановление правительства, уточняющее эти параметры для операторов связи, — их обязали хранить текстовые сообщения и записи разговоров в течение полугода с момента «окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки». Для операторов, которые предоставляют услуги передачи данных, срок хранения составит 30 суток начиная с 1 октября 2018 года. В последующие пять лет компании должны ежегодно увеличивать на 15% емкость оборудования, на котором хранится интернет-трафик.

Фото: Donna Carson / Reuters

Аналогичные уточнения для ОРИ сейчас находятся на стадии проработки. Проект приказа Минкомсвязи о требованиях к оборудованию и программно-техническим средствам, которые организаторы распространения информации должны будут использовать для реализации «закона Яровой», размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. По словам главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, сейчас документ направлен на процедуру оценки регулирующего воздействия в Минэкономики.

В частности, документ обязывает ОРИ использовать специальное оборудование для систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Такая формулировка означает, что компании не могут хранить данные на собственных мощностях, и повлечет для них дополнительные расходы. В частности, по расчетам Минкомсвязи, интернет-компаниям с аудиторией более 500 тыс. активных пользователей потребуется около 20 млн руб. В эту сумму входят расходы на увеличение серверного парка, коммутаторы, программно-технические средства оперативно-разыскных мероприятий и разработку софта. Однако Казарян предупреждает, что столько ОРИ потратят, если будут хранить данные на своих мощностях. «При условии же использования СОРМ такая компания, как «Яндекс», например, потратила бы 5–6 млрд руб. С учетом новых требований даже те, кто хранят только текстовую информацию, понесут какие-то затраты, так как вынуждены будут арендовать СОРМ», — добавляет он.

ФСБ спрогнозировала рост тарифов на связь на 10% из-за «закона Яровой»
Общество

«Фактически от ОРИ требуют закупить какое-то вполне определенное оборудование у вполне определенных производителей, но непонятно, зачем — уже сейчас необходимые для ОРД данные ими хранятся, и вызывает сомнения целесообразность дублирования уже существующих хранилищ. Кроме того, у разных ОРИ разная техническая архитектура, то есть и установить оборудование единого образца не получится», — отмечает Ирина Левова.

Как пояснил Казарян, план хранения для каждого отдельного ОРИ будет согласован индивидуально. При этом, выступая в начале июля на конференции «Цифровая экономика: прорыв в будущее», министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что с каждым оператором связи заключается отдельное соглашение по исполнению требований «закона Яровой».​

Крупнейшие интернет-компании — Mail.Ru Group, «Яндекс», Rambler Group — от комментариев отказались.

Авторы: Евгения Баленко, Александра Посыпкина.
Теги: «закон Яровой» , интернет-компании , Безопасность , Правительство
Материалы по теме
СМИ узнали оценку Минкомсвязи затрат интернет-компаний на «закон Яровой» Бизнес
«Ростелеком» предложил поискать деньги на «закон Яровой» у Google Технологии и медиа
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter