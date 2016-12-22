Медведев утвердил правила хранения записей разговоров и переписки россиян

В соответствии с подписанным главой правительства постановлением операторы связи должны будут хранить записи разговоров россиян в течение полугода, не допуская несанкционированного допуска к ним

Дмитрий Медведев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил Правила хранения операторами связи текстовых сообщений и записей разговоров россиян (а также пересылаемых ими изображений, аудио- и видеозаписей), собранных в рамках реализации так называемого закона Яровой, вступающего в силу с 1 июля 2018 года. Соответствующее постановление правительства размещено на портале публикации правовых актов.

В соответствии с документом хранить указанные данные операторы связи должны на территории России на принадлежащих им (либо, по согласованию с ФСБ, другому оператору связи) серверах. При этом операторы обязаны защищать хранящуюся у них информацию, не допуская несанкционированного доступа к ней посторонних лиц.

Срок хранения записей междугородных и международных телефонных переговоров (а также разговоров по радиотелефонной, спутниковой и иной связи) и текстовых сообщений определен постановлением правительства в шесть месяцев с момента «окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки».

Операторы связи, оказывающие телематические, то есть оказываемые через сеть интернет услуги (электронная почта, мессенджеры и т.д.) должны будут сохранять все переданные через них сообщения с 1 октября 2018 года. При этом емкость необходимых для сохранения информации «технических средств накопления» определена в постановлении правительства равной «объему сообщений электросвязи», отправленных и полученных пользователями за предыдущие 30 суток. Ежегодно в течение пяти лет емкость «технических средств накопления» должна увеличиваться на 15%.

По истечении шести месяцев с момента сохранения записей разговоров и переписки россиян они должны автоматически удаляться.

В феврале члены Российского союза промышленников и предпринимателей предупреждали замглавы Минкомсвязи Дмитрия Алхазова и вице-премьера Аркадия Дворковича о том, что необходимость исполнения закона может привести к росту тарифов на услуги связи на 12–90% и поглотит инвестиционные бюджеты мобильных операторов. В обращении говорилось, что расходы на исполнение «закона Яровой» в течение пяти лет составят для МТС до 43 млрд руб., для «ВымпелКома» — не менее 63 млрд руб., для «МегаФона» — около 40 млрд руб., МГТС — не более 17 млрд руб. и для «ЭР-Телеком Холдинга» —​ около 50 млрд руб.