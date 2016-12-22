СМИ узнали оценку Минкомсвязи затрат интернет-компаний на «закон Яровой»

Интернет-компании могут потратить на исполнение «закона Яровой» меньше средств, чем предполагалось ранее, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документы Минкомсвязи.

Так, компании, число активных интернет-пользователей которых превышает 500 тыс. человек, потратят дополнительно на исполнение закона примерно по 20 млн руб. В частности, Rambler Group должна будет разово выплатить 10,9 млн руб., и каждый месяц платить 120 тыс. руб., за хранение данных пользователей. Такая оценка содержится в документе министерства, пишет газета.

Как отмечает издание, в такую сумму входит увеличение числа серверов, необходимые программно-технические средства и разработка программного обеспечения. При этом расчеты Минкомсвязи основаны на том, что стоимость одного комплекса для хранения информации будет варьироваться от 3,5 до 18,3 млн руб. Кроме того, модули, которые будут установлены на уже существующие комплексы, оцениваются в 750 тыс. — 1,8 млн руб.

С 1 июля операторы связи и организаторы распространения информации, согласно положениям так называемого закона Яровой, обязаны хранить записи переговоров, а также другие сообщения абонентов на протяжении шести месяцев. Операторы связи должны хранить метаданные до трех лет, а организаторы распространения информации — до года. К последним относятся соцсети, мессенджеры, сервисы электронной почты и др.

Тарифы на услуги связи из-за затрат операторов могут вырасти на 10%, говорилось в прогнозах ФСБ.