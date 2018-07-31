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Спонсоры оставили «Краснодар» в меньшинстве
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Спонсоры оставили «Краснодар» в меньшинстве
Газета № 137 (2861) (3107) Бизнес, 12:00
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Спонсоры оставили «Краснодар» в меньшинстве
Футбольный клуб Сергея Галицкого теряет доходы
Футбольный клуб «Краснодар» Сергея Галицкого перед началом сезона потерял шесть из восьми основных спонсоров. Все они были поставщиками продуктов для сети «Магнит». По подсчетам РБК, эти партнеры приносили клубу до $20 млн в год
Игроки ФК «Краснодар» (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

​Массовый исход

Незадолго до начала нового чемпионата Российской футбольной премьер-лиги, стартовавшего 28 июля, на официальном сайте футбольного клуба «Краснодар» обновилась информация в разделе «Спонсоры и партнеры» — большая их часть исчезла. Если в конце первенства 2017/18 статус партнеров клуба имели восемь компаний и торговых марок, то теперь шесть из них — ГК «Nefis» (производитель косметики и бытовой химии из Татарстана), ГК «Черкизово» (птицеводство, мясопереработка), пивоваренная компания «Балтика», майонез «Ряба» (производитель НМЖК), чай Richard (ГК «Май»), торговая марка «Слобода» (майонез, кетчуп, растительное масло; ГК «Эфко») — отсутствуют в списке партнеров клуба.

Среди тех, кто остался, — генеральный партнер ФК «Краснодар» компания Constell Group и производитель смартфонов Meizu. У клуба также появился один новый партнер — сельскохозяйственное производственное предприятие «Юг», производящее растительное масло, соусы и майонезы под торговыми марками «Кубанское любимое», «Секрет кулинара», «Густав».

Как следует из базы данных СПАРК, владельцем 90% в юрлицах Constell Group — ООО «Новые технологии» и ООО «Пластиктрейд» — является владелец «Краснодара» Сергей Галицкий. Эта группа компаний производит продукцию для сети «Магнит»: кондитерские изделия, а также туалетную бумагу, салфетки, пластиковые пакеты и т.д.

Генеральным директором нового партнера «Краснодара» СПП «Юг» значится Владимир Хашиг, занимающий аналогичную должность и в футбольном клубе.

Все ушедшие партнеры ФК «Краснодар» входили в число поставщиков торговой сети «Магнит», совладельцем которой являлся Сергей Галицкий. 16 февраля 2018 года на инвестиционном форуме «Сочи-2018» Галицкий объявил о продаже 29,1% акций сети «Магнит» подконтрольному государству ВТБ. По словам бизнесмена, сумма сделки составила 138 млрд руб. ($2,44 млрд). После сделки у Галицкого осталось около 3% акций сети, и он отошел от оперативного управления ею.

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В пресс-службе НМЖК воздержались от комментариев. Вице-президент компании «Балтика» Алексей Кедрин сказал РБК, что контракт с «Краснодаром» закончился, стороны выполнили все обязательства и компания «обсуждает возможность нового контракта».

Генеральный директор ГК «Эфко» Евгений Ляшенко сказал РБК, что не в курсе этого вопроса. «Магнит» является одним из наших крупнейших партнеров, с которым нас связывает история долгих, порой непростых отношений. В каких-то вопросах мы находим с ними взаимопонимание, другие требуют дополнительной проработки для дальнейшего развития взаимовыгодного бизнеса. Но мы видим, что «Магнит» меняется. Он начал прислушиваться к поставщикам», — заявила РБК директор брендового дивизиона ГК «Эфко» Евгений Шулепов, отвечая на вопрос о взаимоотношениях с «Магнитом».

РБК направил запрос в пресс-службы компаний «Черкизово», Nefis и «Май».

Щедрые поставщики

«Краснодар» никогда не раскрывал сумм и деталей договоренностей со спонсорами. В рамках исполнения контрактов логотипы партнеров размещались на стадионе «Краснодар» во время домашних матчей клуба. При этом на сайтах компаний отсутствовала какая-либо информация о партнерстве с футбольным клубом, а их менеджеры, подтверждая сам факт сотрудничества, отказывались раскрывать детали контрактов и рассказывать о причинах их подписания.

Стадион ФК «Краснодар» (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Сергей Галицкий в беседе с РБК в 2014 году говорил, что он лично не занимается привлечением спонсоров для «Краснодара», а то, что все они являются поставщиками «Магнита», называл следствием масштаба его бизнеса. «У нас около 10 тыс. поставщиков в России. Наверное, нет в России компаний, которые бы с нами не работали», — пояснял Галицкий РБК.

В разговоре с РБК менеджеры двух бывших партнеров «Краснодара» сказали, что спонсорские соглашения с футбольным клубом Сергея Галицкого были подписаны в рамках их коммерческих взаимоотношений с сетью «Магнит». По их словам, сумма спонсорского контракта с «Краснодаром» составляла 10% от размера ретро-бонуса, который поставщик платит сети в качестве премии за определенный объем продаж, маркетинговое продвижение и т.д. Ретро-бонус рассчитывается как доля от оборота товара компании в торговой сети, для разных поставщиков и категорий товаров он разный.

В пресс-службе «Магнита» заявили РБК, что сейчас таких условий в контрактах сети нет. «Не считаем себя вправе комментировать спонсорскую политику наших партнеров ни в ретроспективе, ни сейчас», — отметили в пресс-службе ретейлера.

По словам одного из собеседников РБК, годовые выплаты «Краснодару» по такой схеме составляли порядка $3,5 млн. Второй собеседник РБК из числа прежних спонсоров футбольного клуба отметил, что его компания «платила чуть меньше, но порядок цифр примерно тот же». Если и остальные партнеры клуба платили ему по $3–3,5 млн в год, то выходит, что клуб ежегодно получал от семи спонсоров, прямо не связанных с владельцем, $21–24,5 млн. Уход шести из них, соответственно, ведет к потере $18–21 млн в предстоящем сезоне.

Комментируя РБК практику привлечения партнеров по основному бизнесу к финансированию футбольного клуба, президент ФК «Локомотив» Илья Геркус провел аналогию с лондонским памятником животным, погибшим во время войн: «Надпись на нем гласит: They had no choice («У них не было выбора». — РБК). Это примерно такая же ситуация».

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«Уход спонсоров из числа поставщиков «Магнита» был неизбежен, — утверждает топ-менеджер одного из бывших партнеров футбольного клуба. — И дело не только в продаже Галицким доли в торговой сети, но и в изменениях в законе «О торговле». По словам собеседника РБК, вступившие в силу в январе 2017 года поправки к закону «О торговле» ограничили размер ретро-бонуса 5% от оборота поставщика, а потому для спонсоров клуба из числа поставщиков «Магнита» больше не имело смысла соглашаться на условия ретейлера. «Речь идет о сумме [спонсорского контракта] в несколько миллионов рублей, может чуть больше 10 млн руб. Все партнеры футбольного клуба подписывали контракты сроком на год и просто не стали их продлевать, пропал смысл и для нас и для них. Эта лавочка свернулась», — говорит собеседник РБК.

Минус четверть бюджета

Уход спонсоров осложнит финансовое положение ФК «Краснодар», так как поступления от них формировали существенную часть клубного бюджета. В последний раз параметры годового бюджета клуба Сергей Галицкий публично сообщил по окончании сезона 2013/14: по его словам, он составил €47 млн ($65 млн по тогдашнему биржевому курсу). В последующие годы расходы футбольного клуба оценивали эксперты спортивных порталов sports.ru и soccer.ru, публикующие ежегодные рейтинги бюджетов российских футбольных клубов. По их оценкам, годовой бюджет ФК «Краснодар» начиная с сезона 2014/15 составлял $75–80 млн. Клуб эти цифры не комментировал, но и не опровергал.

Таким образом, в сезоне 2018/19 ФК «Краснодар» может недосчитаться четверти доходной части своего бюджета. А непопадание в Лигу чемпионов, премиальные за участие в которой могут приносить клубу более €20 млн, не позволит компенсировать выпавшие доходы.

Руководитель пресс-службы «Краснодара» Денис Данильченко отказался комментировать финансовые вопросы, связанные с клубом, сославшись на отсутствие информации. Получить комментарии у финансового директора клуба Арама Фундукяна не удалось. Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг отказался комментировать ситуацию с уходом спонсоров, сославшись на занятость.

«Очевидно, что основные средства в бюджет клуба придется закачивать самому Галицкому, оформив это как спонсорское соглашение с принадлежащими ему же компаниями. Других выходов нет — продажи билетов, лож, абонементов в лучшем случае покрывают расходы на эксплуатацию стадиона, доходы от продажи телеправ просто мизерны, а получить солидный контракт с крупными рекламодателями на рыночных условиях весьма проблематично», — сказал РБК менеджер одного из клубов Российской премьер-лиги.

Прямое дотирование клуба со стороны владельца противоречит принципам финансового fair play УЕФА, согласно которым клуб должен функционировать как коммерческое предприятие и тратить не больше, чем может получить от коммерческой деятельности. Для внутрироссийских соревнований такой запрет не действует, однако ведущие клубы стремятся соответствовать этим принципам, так как в случае их нарушения они могут быть не допущены к участию в европейских турнирах.

Авторы: Денис Пузырев, Илья Немченко.
При участии: Ирина Парфентьева.
Теги: Сергей Галицкий , Футбол , ФК "Краснодар"
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