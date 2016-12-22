Чистая прибыль «Магнита» в I полугодии сократилась на 14,4%

Чистая прибыль розничной сети «Магнит» в первом полугодии 2018 года снизилась на 14,4% — до 17,767 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из неаудированных результатов ретейлера за отчетный период. В отдельно взятом втором квартале текущего года снижение составило 21,5% — до 10,362 млрд руб. В последний раз ретейлер отчитывался о росте квартальной прибыли 2 года назад, по результатам второго квартала 2016 года.

Выручка «Магнита» за первые шесть месяцев выросла на 7,2%, до 595,263 млрд руб. За второй квартал она увеличилась на 6,5%, до 306,701 млрд руб.

За первые шесть месяцев года «Магнит» открыл 610 магазинов, их общее количество на 30 июня 2018 года составило 16960 тыс, из них 12503 «у дома», 244 гипермаркета, 5 супермаркетов и 400 «Магнит Косметик».

Сейчас менеджмент компании работает над новой стратегий, совместно с The Boston Consulting Group. Как рассказала РБК в интервью глава «Магнита» Ольга Наумова, задача сети — «быть выбором для каждой российской семьи, помогать им в решении всех задач потребления».

«Сейчас у нас есть перекос в определенные географический и доходный сегменты. Нас предпочитают потребители с низким, супернизким, ниже среднего доходом, а наша сегодняшняя «матрешка» предложений слишком утилитарная, — говорит Наумова. — Мы не покрываем все возможные «миссии». Такие, например, как потребность в крупных и специализированных покупках, покупках «к особому случаю», не очень отрабатываем «городских» потребителей среднего и выше среднего ценовых сегментов». Для этого, по ее словам, нужно «трансформировать компанию и стать интересными для абсолютно всего населения России».

«Но с ним нужно научиться по-разному общаться и работать. Речь и про ассортимент, и про качество каналов продаж. Мы видим, что потребитель меняется — по демографии, потреблению и т.д. Есть же, например, большой запрос на здоровую пищу — и у миллениалов, и у пенсионеров. Потребление продуктов меняется, люди хотят здорового, скажем, безглютенового — и чтобы все было комфортно, удобно и быстро. Скорость изменений тоже растет — если еще вчера роботизация в какой-то сфере казалась этакой «развлекаловкой», то сегодня она — реальность. Вчера мы считали, что будем всегда сидеть с огромными компьютерными экранами, — теперь их уже никто вообще, кажется, не использует, все носят компактные планшеты, уже даже не ноутбуки», — рассуждает Наумова.

«Магнит» — второй после X5 Retail Group ретейлер по объему выручки в России. В феврале этого года основатель компании Сергей Галицкий продал 29,1% акций ВТБ и отошел от управления. В мае Marathon Group выкупила 11,81% акций «Магнита» у ВТБ.​