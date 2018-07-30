ОНФ обнаружил недостачу в учительских

В России не хватает преподавателей русского и математики

В школах не хватает учителей по математике, русскому и иностранному языкам, установили в ходе мониторинга эксперты ОНФ. Они также обратили внимание на высокую загрузку педагогического состава и низкие зарплаты

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Латание кадровых дыр

В российских школах не хватает преподавателей математики, иностранного и русского языков и специалистов по начальному образованию. Такие данные приводят эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и фонда «Национальные ресурсы образования» по итогам мониторинга зарплат и нагрузки учителей (результаты есть у РБК). В рамках этого исследования фонд с 9 мая по 10 июня 2018 года опросил 3110 педагогов общего образования из 82 регионов. Итоги опроса ОНФ направит в Министерство просвещения.

О нехватке учителей сообщили 48% опрошенных. Российская школа непрерывно занимается «латанием кадровых дыр», комментирует результаты исследования заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. «Некоторые педагоги уходят из школы прямо во время учебного года, не выдерживая высокой нагрузки, в том числе непедагогической, и низкого уровня заработной платы. И многие признаются, что отговаривают молодых учителей идти работать в школу», — утверждает она.

По словам Духаниной, в результате в российских школах сложилась ситуация, при которой учителя вынуждены преподавать предметы из разных областей. «Учитель истории начинает вести уроки географии, а учитель начальных классов — математику в средней школе», — поясняет она.

44% опрошенных говорят о нехватке в их школах учителей по математике. О дефиците преподавателей иностранного языка заявили 39%, учителей русского языка и литературы — 30%. 26% учителей отметили нехватку кадров в начальной школе. В исследовании эксперты отметили и сохраняющуюся проблему повышения среднего возраста учителей при «острой нехватке» молодых кадров.

Больше вузов

Духанина полагает, что решением может стать введение национальной системы учительского роста, которая обсуждается уже несколько лет. Эта система упоминается и в новых майских указах Владимира Путина. «Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций», названо одной из приоритетных задач на период до 2024 года

Важно предусмотреть в этой системе не только требования к учителю, но и требования к условиям, в которых преподаватели работают, обращают внимание в ОНФ. Основные меры — это достойный оклад, снижение нагрузки и установка требований к труду учителя, заявили в фонде.

Решить проблему нехватки учителей можно с помощью увеличения числа педагогических вузов, предположил в разговоре с РБК лауреат конкурса «Учитель года 2016», учитель русского языка и литературы школы №7 имени Г.К. Жукова города Армавира Александр Шагалов. «У нас есть Армавирский государственный педагогический университет, поэтому в нашем городе нет проблем с кадрами. Поэтому у нас ситуация лучше, чем, возможно, по стране», — сказал он. При этом Шагалов согласился с тем, что низкая зарплата является причиной нехватки молодых педагогов.

Средняя заработная плата учителей в России выросла с 33,3 тыс. руб. в 2016 году до 34,9 тыс. руб. в 2017 году. По итогам 2017 года в четырех регионах России зарплаты учителей школ незначительно снизились, подсчитал РБК на основе данных Росстата в феврале. Еще в двух регионах зарплаты не выросли, а в 46 заработки педагогов выросли менее чем на 1 тыс. руб.

Почти 60% российских учителей недовольны своей зарплатой, показало исследование РАНХиГС, опубликованное в марте. Больше всего недовольны ей преподаватели в селах (60%), чуть меньше недовольны педагоги в региональных столицах (59%). Наиболее удовлетворены зарплатой учителя в небольших городах — таких среди них почти 58%. Отдельно в исследовании отмечалось, что в 2017 году уменьшилась доля учителей, которых полностью не устраивает оплата труда: если в 2016 году их было 32%, то в 2017-м — 25%.

В пресс-службе Минпросвещения сообщили РБК, что ведомство изучит исследование ОНФ, и отметили, что в последние годы в школах «наблюдается позитивная динамика» с кадрами. «Дефицит в кадрах в стране не превышает 1% вакансий для учителей и в городских, и в сельских школах. Среди наиболее доступных вакансий — сельские учителя английского языка. Работа учителем все больше привлекает молодых, а в педагогические вузы поступают все более подготовленные абитуриенты, что наглядно показывает качество приема в последние годы», — утверждают в министерстве.

За четыре года повысилась привлекательность педагогических программ: вырос средний балл ЕГЭ абитуриентов, на педагогические программы стали поступать 100-балльники и победители олимпиад, также подчеркнули в ведомстве.