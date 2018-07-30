ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБК
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,21 62,39 EUR Нал. 73,69 72,81 USD Бирж. 62,68 -0,12 EUR Бирж. 73,23 +0,00 USD ЦБ. 62,78 -0,19 EUR ЦБ. 73,20 -0,14 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 8161,80 +3,70 IMOEX 2297,12 +0,19% RTSI 1154,28 +0,22% Brent 74,64 -0,13% DJIA 25451,06 -0,30% Nasdaq 7737,42 -1,46%
ОНФ обнаружил недостачу в учительских
Лента новостей
Как не потерять свои деньги: Банк России выявил десятки мошеннических ICO 12:00, Крипто Bloomberg включил Россию в десятку стран с самым дешевым бензином 11:57, Экономика Сколько государство даст заработать на обновлении инфраструктуры ЖКХ 11:52, РБК и Сбербанк Во Франции во время перестрелки пострадали семь человек 11:45, Общество Путин отменил госпошлины для восстановления утраченных при ЧС документов 11:41, Общество Tesla представила доски для серфинга 11:39, Стиль В убийстве четырех иностранцев в Таджикистане заподозрили теракт 11:38, Общество Неймар признал справедливыми обвинения в симуляции 11:37, Спорт Украинский адвокат назвала Крымский мост «поражающим воображение» 11:36, Общество 10 самых маленьких квартир на продажу в Москве 11:36, Недвижимость Как моторное масло получило Нобелевскую премию 11:33, Партнерский материал Президент Louis Vuitton — РБК Стиль: «Москва задает тон во всех аспектах» 11:32, Стиль В Приморье завели дело против сбившего трех детей на пляже водителя 11:31, Общество Минобороны Украины рассказало о тысячах покидающих армию офицеров 11:27, Политика Путин обнулил госпошлины на электронную регистрацию юрлиц и ИП 11:11, Политика Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 11:10, РБК и Ингосстрах Путин освободил семьи с инвалидами от взносов на капремонт 11:04, Общество Путин обязал угонщиков выплачивать компенсацию за повреждение автомобилей 11:04, Политика Власти анонсировали создание опытного экраноплана с ракетами до 2027 года 10:58, Политика Япония усилила давление на рынок: биржа bitFlyer заморозит счета клиентов 10:53, Крипто СК завел дело после смерти восьми человек при пожаре в Сочи 10:50, Общество Прогнозы дня: внешний негатив помешает росту Мосбиржи на старте торгов 10:40, Quote Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 10:37, РБК и Сбербанк Власти рассказали о новых десантных кораблях на воздушной подушке для ВМФ 10:30, Общество Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 10:15, РБК и «Шелл» В Мьянме при сходе оползня погибли 23 человека 10:07, Общество Минюст решил не запрещать должникам по алиментам сдавать на права 09:57, Общество Как устроен современный промышленный центр обработки данных 09:53, РБК и Schneider Electric
ОНФ обнаружил недостачу в учительских
Газета № 136 (2860) (3007) Общество, 08:30
0
ОНФ обнаружил недостачу в учительских
В России не хватает преподавателей русского и математики
В школах не хватает учителей по математике, русскому и иностранному языкам, установили в ходе мониторинга эксперты ОНФ. Они также обратили внимание на высокую загрузку педагогического состава и низкие зарплаты
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Латание кадровых дыр

В российских школах не хватает преподавателей математики, иностранного и русского языков и специалистов по начальному образованию. Такие данные приводят эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и фонда «Национальные ресурсы образования» по итогам мониторинга зарплат и нагрузки учителей (результаты есть у РБК). В рамках этого исследования фонд с 9 мая по 10 июня 2018 года опросил 3110 педагогов общего образования из 82 регионов. Итоги опроса ОНФ направит в Министерство просвещения.

О нехватке учителей сообщили 48% опрошенных. Российская школа непрерывно занимается «латанием кадровых дыр», комментирует результаты исследования заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. «Некоторые педагоги уходят из школы прямо во время учебного года, не выдерживая высокой нагрузки, в том числе непедагогической, и низкого уровня заработной платы. И многие признаются, что отговаривают молодых учителей идти работать в школу», — утверждает она.

По словам Духаниной, в результате в российских школах сложилась ситуация, при которой учителя вынуждены преподавать предметы из разных областей. «Учитель истории начинает вести уроки географии, а учитель начальных классов — математику в средней школе», — поясняет она.

44% опрошенных говорят о нехватке в их школах учителей по математике. О дефиците преподавателей иностранного языка заявили 39%, учителей русского языка и литературы — 30%. 26% учителей отметили нехватку кадров в начальной школе. В исследовании эксперты отметили и сохраняющуюся проблему повышения среднего возраста учителей при «острой нехватке» молодых кадров.

Больше вузов

Духанина полагает, что решением может стать введение национальной системы учительского роста, которая обсуждается уже несколько лет. Эта система упоминается и в новых майских указах Владимира Путина. «Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций», названо одной из приоритетных задач на период до 2024 года

Важно предусмотреть в этой системе не только требования к учителю, но и требования к условиям, в которых преподаватели работают, обращают внимание в ОНФ. Основные меры — это достойный оклад, снижение нагрузки и установка требований к труду учителя, заявили в фонде.

Решить проблему нехватки учителей можно с помощью увеличения числа педагогических вузов, предположил в разговоре с РБК лауреат конкурса «Учитель года 2016», учитель русского языка и литературы школы №7 имени Г.К. Жукова города Армавира Александр Шагалов. «У нас есть Армавирский государственный педагогический университет, поэтому в нашем городе нет проблем с кадрами. Поэтому у нас ситуация лучше, чем, возможно, по стране», — сказал он. При этом Шагалов согласился с тем, что низкая зарплата является причиной нехватки молодых педагогов.

Средняя заработная плата учителей в России выросла с 33,3 тыс. руб. в 2016 году до 34,9 тыс. руб. в 2017 году. По итогам 2017 года в четырех регионах России зарплаты учителей школ незначительно снизились, подсчитал РБК на основе данных Росстата в феврале. Еще в двух регионах зарплаты не выросли, а в 46 заработки педагогов выросли менее чем на 1 тыс. руб.

Почти 60% российских учителей недовольны своей зарплатой, показало исследование РАНХиГС, опубликованное в марте. Больше всего недовольны ей преподаватели в селах (60%), чуть меньше недовольны педагоги в региональных столицах (59%). Наиболее удовлетворены зарплатой учителя в небольших городах — таких среди них почти 58%. Отдельно в исследовании отмечалось, что в 2017 году уменьшилась доля учителей, которых полностью не устраивает оплата труда: если в 2016 году их было 32%, то в 2017-м — 25%.

В пресс-службе Минпросвещения сообщили РБК, что ведомство изучит исследование ОНФ, и отметили, что в последние годы в школах «наблюдается позитивная динамика» с кадрами. «Дефицит в кадрах в стране не превышает 1% вакансий для учителей и в городских, и в сельских школах. Среди наиболее доступных вакансий — сельские учителя английского языка. Работа учителем все больше привлекает молодых, а в педагогические вузы поступают все более подготовленные абитуриенты, что наглядно показывает качество приема в последние годы», — утверждают в министерстве.

За четыре года повысилась привлекательность педагогических программ: вырос средний балл ЕГЭ абитуриентов, на педагогические программы стали поступать 100-балльники и победители олимпиад, также подчеркнули в ведомстве.

Авторы: Егор Губернаторов, Полина Звездина.
Теги: учителя , школы
Материалы по теме
ОНФ обнаружил у 20% учителей желание уйти из школ из-за денежных проблем Общество
Число работающих на двух ставках учителей выросло в два раза Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter