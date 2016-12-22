Росстат зафиксировал снижение зарплат учителей в нескольких регионах

В четырех регионах России в 2017 году снизились зарплаты учителей школ. Еще в двух регионах зарплаты не выросли, а в 46 заработки педагогов выросли меньше чем на 1 тыс. руб. за год

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Зарплаты в минус

Росстат опубликовал данные по средней зарплате врачей, учителей и научных работников за 2017 год.

В четырех российских регионах — Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Коми, Пермском крае и Волгоградской области — в 2017 году доходы учителей снизились. Сокращение составило от 12 до 472 руб. В Ханты-Мансийском округе зарплата уменьшилась с 62 тыс. до 61,9 тыс. руб, в Коми — с 41,7 тыс. до 41,6 тыс. руб., в Пермском крае — с 29,9 тыс. до 29,4 тыс. руб. и Волгоградской области — на 12 руб. (с 25,192 тыс. до 25,18 тыс. руб).

В Пермском крае снижение зарплат вызвано тем, что в отчет Росстата за 2017 год не попала ежегодная премия для учителей, поскольку ее выплатили преподавателям уже в 2018 году, сообщили РБК в пресс-службе министерства образования региона. В 2016-м же она была выплачена в декабре того же года, поэтому Росстат ее учел. В Ханты-Мансийском округе за год увеличилось количество преподавателей, рассказали РБК в департаменте образования и молодежной политики ХМАО. «В основном педагогический коллектив увеличился за счет молодых специалистов, не имеющих квалификационной категории, и за счет педагогов, переехавших в Югру и не имеющих северных надбавок в полном размере», — уточнили в округе. В Коми и Волгоградской области не ответили на запрос РБК.

Еще в двух регионах — республиках Ингушетия и Хакасия — зарплаты учителей за год не изменились. В 46 регионах их доходы выросли менее чем на 1 тыс. В трех из них — Ивановской области, Республике Алтай и Ставропольском крае — заработки учителей увеличились меньше чем на 100 руб. в месяц. Лидеры роста — Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ. Там зарплата преподавателей увеличилась более чем на 7 тыс. руб.

35 тыс. на всех

Средняя зарплата учителей в России в 2017 году составила 34,921 тыс. руб. Это на 1,6 тыс. руб. больше, чем в 2016 году. Наименьший заработок в Дагестане — 19,2 тыс. руб., в Карачаево-Черкессии — 20,3 тыс. руб., Северной Осетии — 20,5 тыс. руб., Кабардино-Балкарии — 20,9 тыс. руб. и в Алтайском крае — 21 тыс. руб. Наибольший доход у учителей на Чукотке — 89,6 тыс. руб.



Снижение или стагнация средних зарплат может быть связана с ухудшением состояния бюджета регионов, предположил заместитель директора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников. «Если финансовое положение региона в 2017 году было не таким хорошим, как в 2016 году, это могло сказаться на снижении доплат для учителей. В итоговой сумме Росстат учитывает все выплаты», — заметил Капелюшников. Поскольку в большинстве регионов указы президента по средним заработкам учителей (100% от средней региональной к 2012 году) были выполнены ранее, они могли немного расслабиться и позволили себе, например, увеличить штат, предположил первый проректор Высшей школы экономики Лев Якобсон. При этом он подчеркнул, что Росстат еще не выпустил данные по среднему региональному заработку, на основании которых можно было бы сделать вывод о соответствии зарплат 2017 года майским указам.

В пресс-службе Министерства образования и науки РБК сообщили, что средняя зарплата учителей в 2017 году во всех регионах достигла 100% «от прогноза среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем регионе», а значит, майские указы президента выполнены.

У регионов, в которых снизилась зарплата учителей, не было особых проблем с бюджетом в 2017 году, заметил аналитик группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Александр Шураков. «В Ханты-Мансийском автономном округе растет население, и теоретически в нем могло увечиться и количество учителей, что и отразилось на зарплате. В целом этот регион — лидер. Коми сильно зависит от угля, но в прошлом году на него была высокая цена, и у них должен был вырасти налог на прибыль. В Перми ситуация тоже наладилась. В целом многие регионы должны закончить 2017 год с профицитом. У Волгограда ситуация сложнее, но там и среднемесячный доход низкий, поэтому вряд ли у них снижается зарплата исключительно по бюджетникам», — пояснил Шураков.

Данные Росстата не отражают реальной картины с зарплатами учителей, считает сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. Даже те цифры, которые предоставляет Росстат, натянуты, полагает он. Среднюю зарплату в регионах повышают за счет неучета учителей-совместителей, за счет работы педагогов больше чем на одну ставку и т.д.

Врачи на повышение

У врачей за 2017 год понижение зарплат было только в одном регионе — Еврейской автономной области на 2 тыс. руб. Заработок местных медиков составил 58,1 тыс. руб. в месяц. В этом же регионе зарплата медиков падала и в 2016 году и также на 2 тыс. руб.

Меньше чем на одну тысячу зарплаты врачей выросли в двух регионах — Республике Алтай и Костромской области. В 20 областях зарплаты увеличились более чем на 5 тыс. руб. Лидером и по росту дохода, и по его итоговому значению стала Чукотка: 33,8 тыс. руб. и 149,8 тыс. руб. соответственно. Для сравнения: средняя зарплата врача в Москве — 99,8 тыс. руб. Такую высокую сумму можно объяснить «северными надбавками», предположил в разговоре с РБК директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов. Другие регионы, в которых врачи получают больше 100 тыс. руб. — это Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Сахалинская область.

Меньше всего врачи получают в Калмыкии — 32 тыс. руб., Северной Осетии — 32,2 тыс. руб., Ингушетии — 32,4 тыс. руб., Карачево-Черкесии — 33 тыс. руб. и Кабардино-Балкарии — 33,4 тыс. руб. Средняя зарплата врача в России в 2017 году — 56,4 тыс. руб.

Подобный уровень зарплат не соответствует действительности, врачи получают на одну ставку в два, ​ в три раза меньше, полагает сооснователь профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. В декабре 2017 года Общероссийский народный фронт (ОНФ) и фонд мониторинга медицинских услуг «Здоровье» провели опрос 7,3 тыс. врачей во всех регионах. Результаты показали, что на одну ставку медики зарабатывают в среднем около 25 тыс. руб. Чтобы получить такие деньги​, врачу необходимо работать примерно 39 часов в неделю — именно столько составляет максимальная ставка врача согласно Трудовому кодексу.