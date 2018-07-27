Разделение и наказания

ИнициативаКак власти предлагают реформировать ФСИН

Валентина Матвиенко предложила разделить Федеральную службу исполнения наказаний на гражданскую и силовую части. В Кремле также обсуждается проект радикальной реформы ведомства, утверждают источники РБК

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

​Борьба как с дедовщиной

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила реформировать Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН), фактически разделив ее на две части. Ее инициатива последовала после скандала, вызванного обнародованием видеозаписи пытки заключенного сотрудниками Ярославской исправительной колонии №1, которую спикер верхней палаты российского парламента назвала «чудовищным преступлением».

Эта ситуация показала, что ФСИН нуждается в изменениях, заявила Матвиенко на специально созванной пресс-конференции в Совете Федерации, приведя в качестве примера реформы борьбу Минобороны с дедовщиной: «Сколько лет мы жили с этим злом, когда приходили известия, что молодых солдат мучили, унижали? Ведь удалось с этим справиться». По мнению главы Совета Федерации, в пенитенциарном ведомстве необходимо отделить задачи контроля и охраны от задач перевоспитания и социализации. Последними, по ее мнению, должна заниматься гражданская служба.

Совмещать охрану осужденных, их воспитание, социализацию и соблюдение режима наказания работникам ФСИН сложно, согласен председатель экспертного совета при комитете СФ по конституционному законодательству, сенатор Александр Башкин. По его мнению, в компетенции ФСИН следует оставить контроль, охрану и обеспечение порядка в местах лишения свободы. «Что касается перевоспитания и трудовой реабилитации, социализации, то это скорее зона ответственности Минтруда», — заключил Башкин.

Видеозапись с пытками в ярославской колонии 20 июля опубликовала «Новая газета». Видео было снято в июне 2017 года. После его обнародования Следственный комитет задержал семерых работников колонии, было заведено дело по ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). ФСБ проводит проверку регионального УФСИН.

Как разделить ФСИН

По словам источника РБК, близкого к руководству ФСИН, в государственно-правовом управлении администрации президента уже больше года обсуждается проект реформы службы, предполагающий ее разделение на два ведомства — гражданское и силовое. Согласно этому проекту, экономикой, перевоспитанием и ресоциализацией заключенных займется федеральное агентство при Минюсте, а охрана вместе со спецподразделениями ФСИН перейдет к Росгвардии. При этом полномочия ФСИН как субъекта оперативно-разыскной деятельности, а также сотрудники оперативных отделов, которые занимаются вербовкой агентов в криминальной среде, прослушиванием телефонных переговоров и розыском беглых заключенных, перейдут в МВД.

Собеседник РБК в одном из правоохранительных ведомств уточнил, что летом 2017 года после доклада Счетной палаты и отчета контрольно-ревизионного управления президента была создана межведомственная рабочая группа, которая в закрытом режиме готовит два варианта реформирования ФСИН. В группу входят представители МВД, ФСБ, Минюста и государственно-правового управления президента. Представителей ФСИН в этой группе нет, уточнил собеседник РБК.

В обоих случаях над ведомством будет усилен контроль ФСБ. По первому сценарию планируется упразднить управление собственной безопасности (УСБ) и сократить оперативную составляющую работы ФСИН. «Работа УСБ направлена не на выявление нарушений, а на их сокрытие», — уверен источник. По его словам, штатные ставки оперативников ФСИН будут переданы ФСБ и МВД. «В МВД будут расширены подразделения уголовного розыска, которые станут заниматься розыском сбежавших уголовников и другими функциями оперативных сотрудников ФСИН», — говорит источник. По его словам, ФСБ возьмет на себя антикоррупционную составляющую, медицинское обслуживание заключенных будет передано в Минздрав, а за ФСИН останутся хозяйственная часть и вопросы соблюдения режима исполнения наказаний, а также этапирование осужденных.

Фото: Андрей Пронин / Интерпресс / ТАСС

По второму — более радикальному — сценарию охрану периметра, конвоирование, а также спецназ планируется передать Росгвардии. «В ее обязанности будет входить подавление бунтов в колониях, что уже прописано в законе о войсках национальной гвардии», — уточняет источник. Это будет похоже на советский опыт, когда исправительные учреждения охраняли внутренние войска МВД, сейчас входящие в Росгвардию. Все, что касается внутреннего устройства колоний — оперативная работа с заключенными, воспитательная работа с контингентом и многое другое, — перейдет к МВД, где планируется воссоздать Главное управление исполнения наказаний (ГУИН). Этого варианта придерживается большинство участников рабочей группы, утверждает источник.

Однако, по словам другого собеседника РБК, этому варианту мешают обязательства России в Совете Европы, в соответствии с которыми пенитенциарная служба была отделена от МВД и передана в Минюст. Об этом в мае 2018 года напоминал и заместитель директора ФСИН Валерий Максименко. Отвечая на вопрос о возможной передаче функций ФСИН к МВД, Максименко в интервью «МК» напомнил, что в заключении Парламентской ассамблеи Совета Европы от 25 января 1996 года по заявке России на вступление в эту организацию было закреплено обязательство, согласно которому «управление пенитенциарных учреждений и надзор за исполнением наказаний будут переданы в компетенцию Министерства юстиции». «Таким образом, непосредственным исполнением наказаний, скорее всего, будет заниматься структура внутри Минюста, а МВД — решать оперативные задачи», — объяснил источник РБК.

Собеседник РБК, близкий к руководству Росгвардии, выразил сомнение в том, что возможно перераспределение полномочий ФСИН между несколькими ведомствами: «Исполнением наказаний должна заниматься единая структура с полномочиями оперативно-разыскной деятельности».

РБК направил запросы с просьбой подтвердить и прокомментировать подготовку реформы тюремного ведомства в Минюст, ФСИН, МВД и Росгвардию. В пресс-центре МВД рекомендовали задавать вопросы непосредственно ФСИН, в департаменте по взаимодействию со СМИ Росгвардии предложили обращаться в Совет Федерации, где официально прозвучали предложения о реформе.

Правозащитники против

Правозащитники больше всего опасаются слияния ФСИН с МВД. «Служба исполнения наказаний должна оставаться отдельно взятой структурой. Слияние с МВД однозначно усугубит ситуацию: система станет еще более закрытой и коррумпированной», — заявила РБК руководитель организации «Правовая зона» Елена Соколова.

По ее мнению, нужно принципиально пересматривать правила набора сотрудников во ФСИН и усиливать контроль за их действиями. «На бумаге идет постоянное улучшение качества медицинского обслуживания, условий содержания. На все это выделяются огромные деньги. Но жалоб на условия содержания, побои, отвратительную медицину от заключенных меньше не становится. Реформы ФСИН должны в первую очередь обеспечить для заключенных безопасное отбывание наказания», — констатировала правозащитник.

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов согласен с необходимостью реформировать систему исполнения наказаний. «Во ФСИН очевидный застой, — говорит Кирьянов, — если другие силовые ведомства показывают волю к переменам, то тут мы слышим из года в год одни и те же нарекания и видим, что ситуация далека от того, чтобы считаться приемлемой. Правильным административным решением было бы напрямую подчинить ФСИН председателю правительства, затем провести аудит и перераспределить финансовые потоки».

Сотрудницы ФСИН России на посту видеонаблюдения (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

В октябре 2017 года свои предложения по реформированию ФСИН подготовил Центр стратегических разработок Алексея Кудрина, рассказала РБК эксперт ЦСР Ольга Шепелева. Чтобы истории с пытками в российских тюрьмах не повторялись, эксперты ЦСР предложили выделить из общей структуры ФСИН подразделения, которые будут выполнять задачи, связанные с конвоированием, охраной изоляторов и исправительных учреждений и поддержанием безопасности, а остальные функции передать назначаемым на основании конкурса служащим гражданской государственной службы или рекрутируемым с общего рынка труда специалистам.