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Газета № 134 (2858) (2607) Общество, 25 июл, 16:22
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Служба исполнения истязаний
В ООН спросили Россию о видеозаписи пыток в ярославской колонии
Российская делегация отчиталась в ООН о выполнении международных обязательств в рамках Конвенции против пыток. При этом ей еще предстоит ответить на вопросы о пытках в российских колониях и наказании виновных в них
Территория исправительной колонии №1 Ярославля (Фото: Сергей Метелица / ТАСС)

В Женеве в рамках 64-й сессии Комитета против пыток ООН 25 июля началось рассмотрение шестого периодического доклада России о выполнении международных обязательств по Конвенции против пыток.

Вопросы про пытки

В Комитете против пыток ООН заявили, что российская делегация ответила не на все вопросы комитета и использует некачественную статистику о количестве нарушений. В комитете также обратили внимание, что пытки до сих пор широко практикуются в российских пенитенциарных учреждениях, а активность по привлечению виновных к ответственности невелика. Российская делегация должна до 26 июля подготовить и представить официальный ответ на вопросы комитета.

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В ООН обратили внимание на видео избиения заключенного в ярославской колонии и потребовали информацию, как проходит расследование, почему после публикации видео адвокат Ирина Бирюкова покинула страну и что делается для ее безопасности. В ходе заседания российскую делегацию спросили, планирует ли Россия создать эффективную систему подачи жалоб на пытки, в том числе для лишенных свободы. По мнению комитета, защита жалующихся на пытки осуществляется слишком поздно.

Российскую делегацию также попросили уточнить, сколько человек депортировано из России в последнее время, как часто применяется видеозапись допросов, как проходит медицинская проверка в случае жалоб на ущерб здоровью после допроса, при каких обстоятельствах устанавливаются видеокамеры при допросе.

Комитет получил свыше 3 тыс. обращений в связи с недостаточной медицинской помощью в местах лишения свободы, необоснованным применением силы и ограничением связи с близкими. Кроме того, российскую делегацию попросили осветить ситуацию с этапированием заключенных (условия этапирования интерпретируются как приравненные к пыткам) и отсутствием реакции властей на соответствующие жалобы. В частности, в комитет поступили две сотни таких обращений из Башкирии. В комитете отмечают, что российская делегация не предоставила актуальные данные о различных нарушениях, в том числе о принудительном доставлении в психиатрические учреждения.

Также в ООН затребовали данные о кадровой политике аппарата уполномоченного по правам человека при президенте, так как, по мнению комитета, работа региональных уполномоченных не всегда качественная.

Комитет также поинтересовался у российской делегации положением дел с правами человека в Сирии.

Среди высказанных членами комитета рекомендаций для России была упомянута поддержка НКО, которые заняты мониторингом нарушения прав человека, особенно в Чечне и Дагестане.

Доклады правозащитников

Перед заседанием свои альтернативные доклады для Комитета ООН против пыток представили правозащитники. Российская общественная организация «Комитет против пыток» рекомендовала усовершенствовать нормативную базу, чтобы обеспечить права потерпевшего от пыток на доступ к материалам расследования, приблизить суммы компенсаций пострадавшим от пыток и неэффективного расследования к суммам, присуждаемым ЕСПЧ, и внедрить обновленный механизм формирования Общественных наблюдательных комиссий (ОНК). Также правозащитники рекомендуют включить медицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь, в список учреждений, подлежащих общественному контролю со стороны ОНК.

Реформа против пыток: что нужно изменить в системе ФСИН
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Всемирная организация против пыток подготовила доклад о нарушении в России прав журналистов (есть в распоряжении РБК). В документе перечислены десятки случаев нарушения прав работников СМИ при освещении массовых мероприятий в 2012–2018 годах. Авторы доклада настаивают на проведении переговоров с руководством МВД России об инструктаже личного состава о правах журналистов и подтверждении их статуса посредством демонстрации пресс-карт на митингах.

На этой неделе также представили свой сводный доклад (есть в распоряжении РБК) фонд «Общественный вердикт», комитет «Гражданское содействие», правозащитный центр «Мемориал». Они предлагают реформировать нынешнюю систему адвокатов по назначению и более эффективно расследовать поступающие заявления о применении пыток со стороны задержанных и осужденных.

Российский доклад

Российскую делегацию возглавляет заместитель министра юстиции, уполномоченный России при Европейском суде по правам человека Михаил Гальперин. В составе делегации — представители Минюста, МИДа, Минобороны, ФСИН и Генеральной прокуратуры.

Глава российской делегации заявил, что в целях защиты прав заключенных и улучшения условий отбывания наказаний «ведется планомерная работа по внесению изменений в уголовное и уголовно-исполнительное законодательство». В частности, были установлены законодательные запреты и ограничения, связанные с применением специальных средств сотрудниками ФСИН «в отношении женщин с признаками беременности, людей с явными признаками инвалидности, а также несовершеннолетних».

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Также Гальперин отметил «совершенствование института отсрочки отбывания наказания для беременных женщин и молодых родителей, облегчение правил свиданий с заключенными и увеличение времени прогулки осужденных к пожизненному лишению свободы». Также он обратил внимание на расширение прав членов ОНК при осуществлении контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания.

Перед рассмотрением доклада о выполнении обязательств России в рамках Конвенции против пыток в МИДе заявили, что Москва придает большое значение развитию сотрудничества с Комитетом против пыток ООН. «Считаем, что залогом эффективного взаимодействия на данном направлении должен быть деполитизированный и конструктивный диалог, поддержка национальных усилий в области поощрения и защиты прав человека, а также неукоснительное соблюдение договорными органами положений международных договоров, касающихся предмета их ведения и полномочий», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Автор: Дмитрий Окрест.
Теги: ООН , ФСИН , пытки , правозащитники
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