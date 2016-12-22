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Правозащитники проверят брянскую колонию после смерти заключенного
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Правозащитники проверят брянскую колонию после смерти заключенного
Общество, 17:34
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Правозащитники проверят брянскую колонию после смерти заключенного

Члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) УФСИН по Брянской области посетят региональную исправительную колонию №6, где погиб заключенный. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ОНК Николая Каракотина.

По его словам, правозащитники планируют выехать туда 25 июля. Каракотин также пояснил, что, по предварительным данным, сотрудник учреждения, пытаясь пресечь противоправные действия заключенного, применил силу, в результате чего осужденный умер от асфиксии (удушье).

Ранее правоохранительные органы задержали сотрудника исправительной колонии №6 в городе Клинцы, он подозревается в применении насилия к заключенному. На сайте УФСИН по Брянской области уточняется, что смерть заключенного была зафиксирована 22 июля.

Теги: Брянская область , колония , Заключенные
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